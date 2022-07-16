سلاف ووائل أحدثهم.. مشاهِيْر فضلوا الانفصال على الطلاق حتى إشعار آخر

شهدت السنوات القليلة الماضية عدة حالات انفصال بين العديد من المشاهِيْر، لأنهم مثل غيرهم من المشاهدين لديهم حياتهم الخاصة المليئة بالفخاخ تارة والمرونة فِيْ أوقات أخرى، لكن البعض لا يفرق بينكَمْا بكلمة فصل ومسؤول. . الطلاق.

على الرغم من أن العديد من النجوم فضلوا حل الأمر بالطلاق الرسمي، وانتهاء كل ما يتعلق بالحقوق، سواء من خلال المحاكَمْ والمنازعات القضائية أو وديًا، إلا أن بعض النجوم كانت لديهم الرغبة فِيْ أن يكون الانفصال مع الطرف الآخر ملكًا فِيْ مواجهة الموقف. بدون طلاق رسمي، قد يكون هناك إشعار تحذير آخر بحياة جديدة بينهما كنوع من الاختبار، على سبيل المثال، تمسك البعض بمنصبهم، وقرر آخرون الطلاق بعد فترة.

ومن لا يعرف. الانفصال هُو عَنّْدما يعيش الطرفان منفردًا دون علاقة زوجية، وقد يكون كل طرف فِيْ منزل منفصل، أو يكون كلاهما فِيْ نفس المنزل. أما الطلاق فهُو النهاية الكاملة للعلاقة بين الطرفِيْن، والتي له الحق فِيْ الارتباط بشخص آخر والزواج من جديد.

فِيْ الآونة الأخيرة؛ أثارت تصريحات الفنان السوري وائل رمضان، حول علاقته بزوجته الفنانة سلاف فواخرجي، الجدل، إذ اعتقد البعض أن الطلاق بينهما تم بشكل رسمي، لكن المفاجأة كانت عدم حدوث الطلاق، وذلك إنهما مجرد زوجين منفصلين، بل ويعيشان فِيْ نفس المنزل.

ومن خلال الموقع الرسمي ترصد “العرب اليوم” بعض الحالات التي اتخذت نفس النهج فِيْ العلاقة الزوجية، ولكل حالة أسبابها الخاصة التي أجبرتها على اللجوء إلَّى هذا القرار.

* سلاف فواخرجي ووائل رمضان

قدم الفنان وائل رمضان مفاجأة قبل أيام بشأن الطلاق بينه وبين سلاف فواخرجي، حيث أكد أن سلاف شارك مع الجمهُور عبر حسابه على “إنستجرام” فِيْ أبريل الماضي، تصريحًا عَنّْ الانفصال بينهما وليس الطلاق، موضحا أن والدة طفليه “حمزة وعلي” سألته عَنّْ التصريح قبل مشاركته، ووافق بدوره.

وأكد رمضان انفصاله عَنّْ سلاف، مؤكدًا فِيْ مفاجأة أخرى أنه يقيم معها فِيْ منزل، معلقًا “نحن نعيش فِيْ منزل، تفرقنا، لكننا نعيش فِيْ منزل … الطلاق لم يحدث … كان. ليس إعلان طلاق، بل إعلان انفصال. نحن فِيْ مرحلة ما هِيْ مرحلة الانفصال حيث يمكننا الطلاق أو العودة معا على ما أعتقد

وعَنّْ الاسباب قال وائل رمضان “اساسا سلاف وانا اتفقت. الانفصال سيحدث بحضور حمزة وعلي … اتفقنا على الانفصال بطريقة مختلفة. اقتراحي ان نصنع فِيْديو سلاف وأنا، نقول إننا كنا نعيش مرحلة حلوة للغاية، ولكي تستمر هذه المرحلة وهذا الحب بيننا، قررنا أن نفترق “.

* عبد المنعم عمايري وأمل عرفة

وقع انفصال بين النجمة السورية أمل عرفة وزوجها النجم عبد المنعم عمايري، عام 2003، وظل هذا الانفصال ولم يتم الإعلان عَنّْه رسميًا حتى تم الطلاق الرسمي بينهما عام 2013 وأعلن الزوجان طلاقهما فقط. فِيْ عام 2015.

وطوال تلك الفترة، شارك عبد المنعم العمايري وزوجته السابقة أمل عرفة فِيْ عدد كبير من الاحتفالات، وحتى التقيا لتناول العشاء مع ابنتهما، وبدا أن الانفصال حدث بينهما دون طلاق من أجل مصلحة الفتاة. كَمْا شاركوا فِيْ عدة مناسبات وكذلك فِيْ أعياد ميلادهم معلنين استمرار صداقتهم.

* ياسمين الخطيب ورمضان حسني

يونيو الماضي؛ أعلنت الفنانة والإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، انفصالها عَنّْ زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، واعتقد البعض أن الطلاق وقع بينهما، لكنهم استمروا على هذا المنوال لأيام على أمل أن يعودوا ويستمروا. . هذا الزواج، وهُو ما حدث بالفعل بينهما، حيث عاد الثنائي معًا وتبادل الرسائل الرومانسية مع بعضهما البعض.

لكنها لم تدم أكثر من 10 أيام حتى كشفت ياسمين الخطيب فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم” أنها اتخذت قرار طلاق المسؤول بعد العشر بينهما استحالة، حيث أن سبب الانفصال كان لإعطاء نفسها فرصة لتغيير قرارها، ولكن يتم اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لإنهاء هذا الزواج.

* بلقيس وسلطان عبد اللطيف

كشفت النجمة بلقيس فتحي، أنها انتهت من طلاقها من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، وذكرت أنها اتخذت قرار الانفصال أولاً لفترة طويلة، قبل أن تبدأ إجراءات الطلاق بعد ذلك، مشيرة إلَّى أن العلاقة بينهما. بينها وبين زوجها السابق قائم على الاحترام فقط لوجود ابنهما تركي “.

وقالت بلقيس فِيْ مقابلة تلفزيونية إنها تعيش حاليا مع وضعها كامرأة مطلقة وعلقت “أنا أعيش حياتي الجديدة والسعيدة، وأخطط أيضا للعيش معا وسعادة فِيْ حياتها وكلانا متفق على ولد. . ” “

وكشفت بلقيس فِيْ سبتمبر الماضي أن الانفصال حدث منذ فترة، وتابعت “بعد ذلك تم الطلاق وحصلت على حكَمْ فِيْ القضية”، مشيرة إلَّى أنها وأب طفلها يتواصلان لرفع علاقتهما. الابن الوحيد ولها كل الاحترام والتقدير له.