سلسلة الأمن السيبراني والابتكار تختتم نسختها الثالثة فِيْ دبي

وبعد ثلاثة أيام اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من سلسلة “الأمن السيبراني والابتكار”، الخميس 8 سبتمبر 2022، التي أقيمت فِيْ دبي.

وناقشت أبرز التحديات وأفضل الممارسات والاستراتيجيات الفعالة لإنشاء مجتمع آمن على الإنترنت، تحت رعاية مجلس الأمن السيبراني التابع لحكومة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إن الهدف الرئيسي هُو التركيز على الوعي. حيث أن الحلقة الأضعف فِيْ كثير من الهجمات الإلكترونية هُو المستخدم الذي يتم إطلاقه من دولة إلَّى أخرى ولا يتم توجيهه مباشرة إلَّى هذه الدولة باستخدام التشفِيْر والخداع وغيرها مما يجعل من الصعب الوصول إلَّى المسؤولين عَنّْ هذه الهجمات، مؤكداً أنه يمثل تحديا فِيْ جميع الجرائم الإلكترونية. .

سلطان العويس، مسؤول الرقمنة فِيْ وزارة شؤون مجلس الوزراء، ناقش اقتصاديات الأمن السيبراني وقدم لمحة شاملة عَنّْ أهمية الأمن السيبراني وفرص التطوير المتاحة. كَمْا ناقش موضوعات مثل تكاليف الفرصة البديلة للرقمنة، مؤكداً على أهمية وجود كفاءات متخصصة كافِيْة فِيْ الدولة للمساعدة فِيْ تلبية احتياجات الاقتصاد فِيْ ظل التهديدات المتزايدة.

من جهته، قال أشرف خليل كبير خبراء الأمن السيبراني فِيْ شركة هُواوي الشرق الأوسط، إن جائحة كورونا زاد من وتيرة استخدام الخدمات السحابية والتحول الرقمي، مما أدى إلَّى زيادة الهجمات والتحديات الإلكترونية، الأمر الذي وضع خبراء الأمن فِيْ مواجهة مسؤولية أكبر للعمل مع الشركات ومختلف فئات المجتمع لتوفِيْر بيئة آمنة للأعمال، مع ملاحظة الإجراءات المتخذة. إجراءات التعامل مع المخاطر المتزايدة والمتوقعة من خلال رفع كفاءة أنظمة الحماية والرقابة.

قال عماد الحفار، كبير الخبراء التقنيين فِيْ كاسبرسكي، إن الزيادة فِيْ الهجمات المعقدة فِيْ جميع القطاعات تتطلب من المنظمات استخدام معلومات التهديد ضمن استراتيجيات الدفاع الرقمية الخاصة بها، مشيرًا إلَّى أن خدمة Kaspersky Threat Intelligence توفر للمنظمات رؤية شاملة للتهديدات، القدرة على رؤية مشهد التهديد بوضوح. إنها خطوة مهمة فِيْ بناء استراتيجية قوية للأمن السيبراني “.

تحدثت الدكتورة نضال عبابنة، رئيس تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات فِيْ بوليتكنك أبوظبي، عَنّْ تقنيات برامج الفدية فِيْ عام 2022 وكَيْفَ يستهدف المتسللون العثور على أنظمة غير محمية أو محمية بشكل غير كاف عبر البيئات المستهدفة.

غطت جلسات الحدث كَيْفَ أن تطوير ممارسات أمان البنية التحتية السحابية أمر بالغ الأهمية للأعمال، وكَيْفَ تساعد تقنيات فحص التهديدات الاستباقية فِيْ الحماية من الهجمات.

كَمْا تضمن المنتدى جلسات عمل بمشاركة 35 خبيراً فِيْ قطاع الأمن السيبراني وحضور أكثر من مائتي شخص مهتم بالاقتصاد الرقمي، حيث سلطوا الضوء، خلال 25 جلسة، على أحدث الابتكارات ومناقشة الإجراءات المتخذة. من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة لصد الهجمات الإلكترونية. كَمْا تشمل المناقشات طرق تطوير البنية التحتية للمعلومات وتوسيع نطاقها وتحسينها فِيْ عالم الإنترنت المتطور باستمرار.