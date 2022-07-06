سلسلة جبال تقع بين فرنسا واسبانيا من 7 حروف

سلسلة جبال بين فرنسا واسبانيا 7 حروف، المسابقات الثقافِيْة تحظى بشعبية لدى جميع الناس، حيث يعتمد هذا النوع من المنافسة على النتيجة العلمية التي يمتلكها الشخص، مما يساعده على حَلْ هذه الأسئلة بشكل صحيح دون خوف أو ارتباك، ومع ذلك هناك أسئلة كثيرة يصعب حَلْها، ومن خلالها سنتعرف على سلسلة الجبال الواقعة بين فرنسا وإسبانيا ومعلومات عن هذا الجبل.

سلسلة جبال تقع بين فرنسا وإسبانيا

تعتبر سلسلة جبال البيرينيه من السلاسل الجبلية الواقعة بين فرنسا وإسبانيا والتي تمثل الحدود الطبيعية بينهما، وتتكون جبال البيرينيه من عدة أسماء منها جبال البيرينيه أو البيرينيه، وهذه الجبال تفصل بين فرنسا وإيبريا. تمتد شبه الجزيرة، وتمتد هذه الجبال من خليج بسكاي إلى البحر الأبيض المتوسط ​​بحوالي 491 كَمْ، وتقسم جبال البرانس إلى عدة أقسام، والتي تشكل مقاطعة جغرافِيْة متميزة عن باقي سلسلة الجبال.

أين جبال البيرينيه

تقع جبال البرانس فِيْ جنوب غرب أوروبا، حيث تعتبر الحدود الطبيعية لفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى الحدود بين دول قارة أوروبا وشبه الجزيرة الأيبيرية تقسيمات جغرافِيْة مميزة، الجزء الأول منها فِيْ الغربي أو المحيط الأطلسي، وفِيْ شرق ووسط جبال البرانس، وتتميز هذه التقسيمات عن تقسيمات جبال الألب.

أصل اسم بيرينيه

يعود أصل اسم جبال البرانس بهذا الاسم إلى زمن الأندلس وتشبيهه يعود إلى الجبال القريبة من قرطبة الأندلس، والتي كانت مقر الأشخاص القادمين من المغرب إلى دولة إسبانيا، لذلك سميت جبال البيرينيه. يعتبر المغاربة، وبالتالي جبال البرانس، من أقدم سلاسل الجبال فِيْ العالم حيث تشكلوا نتيجة للرواسب. من أشهرها هِيْكل فِيْنوس وألبرينو.

مشاهد فِيْ جبال البرانس

توجد العديد من المعالم السياحية البارزة فِيْ جبال البيرينيه والتي تعد مقصدًا لكثير من السياح فِيْ العالم، ومن أهم المعالم السياحية فِيْ جبال البيرينيه ما يلي

Saint-Bertrand de Cumming قرية تاريخية يندمج فِيْها التراث الروماني بآثار العصور الوسطى، وتشتهر هذه القرية بمهرجانها الموسيقي السنوي.

لورد هِيْ بلدة صغيرة تشتهر بمياهها التي تحتوي على خصائص علاجية وهِيْ أيضًا مقصد للعديد من الأشخاص المنتمين إلى العقيدة الكاثوليكية لأداء فريضة الحج فِيْ هذه المدينة.

كهف ماس دازيل وهُو كهف يأخذ زواره فِيْ رحَلْة إلى العصر الجليدي، وهناك العديد من القطع الأثرية التي تعود إلى عصور مختلفة.

غوتيريس هِيْ قرية جبلية تأسست فِيْ القرن التاسع عشر وهذه القرية مقصد لكثير من السائحين خاصة فِيْ فصل الشتاء.

اسم الدولة الواقعة بين فرنسا واسبانيا

أندورا، أو ما يسمى بإمارة أندورا أو الوديان، هِيْ إحدى الدول غير الساحَلْية الواقعة فِيْ جنوب غرب القارة الأوروبية. تقع هذه الدولة فِيْ جبال البرانس الشرقية وتحدها فرنسا وإسبانيا. أندورا هِيْ أصغر دولة فِيْ أوروبا، وتبلغ مساحتها حوالي 468 كيلومترًا مربعًا. هِيْ عاصمة أندورا لا فِيْلا، وهِيْ أعلى عاصمة فِيْ أوروبا، ويبلغ ارتفاعها حوالي 1023 مترًا. لغتها الرسمية هِيْ الكاتالونية، ولكن يتم التحدث على نطاق واسع بالفرنسية والإسبانية والبرتغالية.

لذلك انتهِيْنا من هذه المقالة التي تحمل عنوان سلسلة جبال تقع بين فرنسا وإسبانيا من 7 أحرف، حيث تعرفنا على السلاسل الجبلية بين فرنسا وإسبانيا ومعلومات عن هذه السلاسل الجبلية وأين تقع وأصل اسم جبال البيرينيه وما هِيْ الدولة الواقعة بين فرنسا واسبانيا والمعالم السياحية فِيْ جبال البيرينيه.