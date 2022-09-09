سلطان الجابر “أدنوك” تعمل على تسريع جهُود الاستفادة من غاز أبوظبي

قال سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لشركة أدنوك ومجموعة شركاتها، إن أدنوك تكثف جهُودها للاستفادة من موارد الغاز فِيْ أبوظبي.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، توقيع اتفاقية استراتيجية لبيع الغاز بين شركة بترول أبوظبي الوطنية. شركة (أدنوك) وهِيْئة دبي للتجهِيْزات (DOSP).

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر “تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تعمل أدنوك على تسريع الجهُود للاستفادة من موارد الغاز فِيْ أبوظبي للمساهمة فِيْ تلبية الطلب العالمي المتزايد عليها، خصوصاً أنها من ضمن أهم أنواع الوقود لاعتماد نهج واقعي ومسؤول لمواكبة التحول فِيْ قطاع الطاقة “. .

وأوضح أن الاتفاقية ستسهم بشكل فعال فِيْ الحد من الانبعاثات الناتجة عَنّْ عمليات محطة حصيان لتوليد الكهرباء، الأمر الذي يدعم بشكل مباشر المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأشار إلَّى أن أدنوك ملتزمة بمواصلة التعاون مع عملائها وشركائها الاستراتيجيين للارتقاء. قدرتها على إنتاج الغاز لتحقيق أهدافها. استراتيجية الحد من الانبعاثات من أنظمة الطاقة، والمساهمة فِيْ تمكين الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ودفع النمو الاقتصادي وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تهدف خطة أدنوك المتكاملة للغاز إلَّى ربط مكونات سلسلة القيمة لضمان توفِيْر إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد فِيْ الأسواق المحلية والعالمية، من خلال توسيع قدرات أدنوك فِيْ معالجة وإنتاج الغاز الطبيعي المسال. .. بينما تعتمد الخطة على تطبيق أساليب وتقنيات جديدة لتعزيز استخراج الغاز من الحقول العاملة حاليًا وإنتاجه بكَمْيات كبيرة وتنافسية، بالإضافة إلَّى تطوير موارد الغاز والاستفادة من أحدث الابتكارات لتقليل الانبعاثات بشكل مستمر. .

يعتبر الغاز الطبيعي المنتج محليًا أكثر تنافسية من الناحية التجارية من الفحم أو الغاز المستورد ويساهم فِيْ دعم النمو الاقتصادي وتقليل الانبعاثات عَنّْد استخدامه كبديل للفحم لتوليد الكهرباء.