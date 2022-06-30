سلطان الجابر إطلاق استراتيجية أبوظبي يتماشى مع رؤية القيادة لتعزيز الصناعة الإماراتية

أكد سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة استمرار دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.

فِيْ تمكين القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته، من خلال الاستفادة من الموارد والمزايا والإمكانيات المتاحة، والتطلع دائمًا إلَّى المستقبل بإيجابية، وأخذ زمام المبادرة لبناء بيئة مرنة ومشجعة لتحقيق أفضل النتائج فِيْ هذا القطاع الاستراتيجي.

وقال الدكتور سلطان الجابر، بمناسبة إطلاق الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهِيْان، عضو المجلس التنفِيْذي لإمارة أبوظبي ورئيس مكتب أبوظبي التنفِيْذي، “استراتيجية أبوظبي الصناعية” “تماشياً مع بتوجيهات القيادة الرشيدة تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على مضاعفة الجهُود والاستعداد للمستقبل والمساهمة بكفاءة فِيْ تنويع الاقتصاد والاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الإمارات وتكامل الأدوار بين جميع الجهات المعَنّْية لبناء قطاع صناعي قوي قائم على القدرات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والبيئة التي تجذب الاستثمارات.

وأضاف “استراتيجية أبوظبي الصناعية الجديدة تنطلق من إنجازات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي أطلقتها دولة الإمارات لتعزيز دور قطاع الصناعة المحلي ومساهمته الاقتصادية، والقدرات اللازمة للصناعات المستقبلية وجذب الاستثمارات كَمْا تدعم هذه الاستراتيجية عملية النمو الصناعي وتسهم فِيْ تطوير وتمكين وتأهِيْل الكوادر الإماراتية، وخلق اقتصاد دائري ذكي، وتطوير نظام بيئي مستدام، والاستثمار فِيْ التقنيات المستقبلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فِيْ بالإضافة إلَّى خلق بيئة أعمال تدعم المستثمرين ورواد الأعمال، من خلال برامج حوافز جديدة وعالية الجودة مثل “Make in the Emirates”، وهِيْ خطوة عملية رائدة لدفع عجلة النمو الصناعي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة “.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة ستدعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والخطة الوطنية للتغير المناخي من خلال تعزيز فرص قطاع الصناعة الخضراء ودمج التصنيع الذكي وبرامج إدارة كفاءة الطاقة.

وقال تتمتع دولة الإمارات بالعديد من المزايا التي تعزز مكانتها الريادية كَمْركز عالمي للتصنيع والصناعة، بما فِيْ ذلك موقعها الجغرافِيْ الاستراتيجي، وقدراتها التصديرية، والوصول إلَّى سلاسل التوريد الرئيسية واتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، والسياسات المحفزة والأطر التنظيمية، وتوافر المواد الخام، والطاقة التقليدية والمتجددة، والكوادر المؤهلة، والبنية التحتية المتكاملة للنقل، واللوجستيات المتقدمة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونوعية حياة عالية المستوى فِيْ مجتمع متنوع وآمن “.

وأكد الدكتور سلطان الجابر أن تجربة أبوظبي الصناعية المتمثلة فِيْ تطوير المجالات المتخصصة بأعلى المعايير العالمية، ساهمت بشكل كبير فِيْ جذب الاستثمارات فِيْ قطاعات الصناعة والتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة. وأعرب عَنّْ ثقته فِيْ أن استراتيجية أبوظبي الصناعية الجديدة ستحقق نقلة نوعية فِيْ قطاع الصناعة الوطني خلال الفترة وسيكون لها تأثير. إيجابي للاقتصاد المحلي.