سلطان الجابر الإمارات مورّد عالمي موثوق لأقل أنواع النفط والغاز من حيث كثافة الانبعاثات

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة لشؤون تغير المناخ أن دولة الإمارات تواصل مشاريعها فِيْ مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف أن مساهمة الطاقة المتجددة بلغت أكثر من 80٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية الجديدة للكهرباء خلال العام الماضي، وهُو مؤشر واضح على أن التحول فِيْ قطاع الطاقة يمضي قدما.

نقل طاقة جريء وواقعي

وقال فِيْ مقال نشرته صحيفة “بروجيكت سنديكيت” بعَنّْوان “انتقال طاقة جريء وواقعي”، إن الأحداث العالمية الأخيرة أوضحت التخلي الفوري عَنّْ نظام الطاقة الحالي، قبل بناء نظام جديد قادر على تلبية الاحتياجات العالمية، تهدد النمو الاقتصادي والتقدم. فِيْ العمل المناخي، كَمْا أنه يثير تساؤلات حول قدرتنا على تحقيق انتقال عادل ومنصف للجميع.

وأضاف “من وجهة نظرنا، فإن نجاح التحول فِيْ قطاع الطاقة يتطلب تحقيق تقدم فِيْ كل من النمو الاقتصادي والعمل المناخي، وأن يكون هذا التحول مبنيًا على حقائق علمية واقتصادية وهندسية، وسرعة تنفِيْذ الحلول.، بالإضافة إلَّى الوعي الواضح بالتحديات التي تواجه عملية التحول، ولتحقيق ذلك، نحتاج إلَّى نهج شامل يستفِيْد من تجارب جميع قطاعات وشرائح المجتمع، بما فِيْ ذلك الخبرات والإمكانيات والقدرات المتوفرة فِيْ الطاقة الحالية النظام.”

وتابع “مع بداية التعافِيْ الاقتصادي من جائحة كوفِيْد -19، واجه العالم أزمة عميقة فِيْ إمدادات الطاقة، تفاقمت بسبب الصراع الروسي الأوكراني، الأمر الذي دفع مختلف الدول حول العالم إلَّى إعادة تقييم طاقتها الاستراتيجية. يحتاج. ”

وأشار إلَّى أن الدرس المستفاد من هذه الأزمة هُو أنه من السابق لأوانه أن تتبنى الحكومات سياسات تؤدي إلَّى سحب الاستثمارات من قطاع النفط والغاز، قبل تأمين بدائل مناسبة وقابلة للتطبيق، حيث ستؤدي هذه الخطوة إلَّى نتائج عكسية. تقوض أمن الطاقة وتؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد العالمي. كَمْا أنه يقلل من حجم التمويل الذي يمكن استثماره لتمكين التحول العقلاني والمتعمد لقطاع الطاقة.

استراتيجية واقعية

وأشار إلَّى أننا بحاجة إلَّى استراتيجية واقعية وخطة عملية تحقق منافع للنمو الاقتصادي والعمل المناخي فِيْ نفس الوقت، ويجب أن تراعي هذه الاستراتيجية الترَابِطْ الوثيق بين الطاقة والأنظمة الصناعية، خاصة وأن حجم المطلوب إن التحول فِيْ قطاع الطاقة كبير جدًا، ويتطلب الكثير من التنسيق والمواءمة والتعاون فِيْ جميع الجوانب، من تخصيص رأس المال إلَّى تصميم المنتج وصياغة السياسات وتغيير سلوك المجتمعات فِيْ جميع أنحاء العالم.

وأوضح أنه بسبب هذا الاعتماد المتبادل، يتعين علينا البدء فِيْ دراسة هِيْكل الطلب الحالي فِيْ نظام الطاقة، حيث نرى أن توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية يحقق تقدمًا كبيرًا، لكن غالبية استهلاك الطاقة يتم فِيْ الصناعات الثقيلة والتصنيعية. والبناء والنقل والزراعة، وهِيْ قطاعات يصعب تحقيقها. تقليل الانبعاثات فِيْه، وله تأثير كبير على المناخ، مما يعَنّْي أنه يجب توجيه المزيد من الاستثمار إليه.

365 مليار دولار

وأشار إلَّى أن قيمة الاستثمارات العالمية فِيْ مصادر الطاقة المتجددة فِيْ العام الماضي تجاوزت 365 مليار دولار، فِيْ حين بلغ إجمالي الاستثمار فِيْ تكنولوجيا تخزين الطاقة، واحتجاز الكربون وسلسلة قيمة قطاع الهِيْدروجين 12 مليار دولار، وهُو بالطبع غير كافٍ لدعم تحول الطاقة. قطاع. يقدر إجمالي الاستثمار المطلوب بأكثر من 250 تريليون دولار على مدى الثلاثين عامًا القادمة، ومن الواضح أنه لا يمكن لأي دولة أو شركة تأمين هذا المبلغ من التمويل بمفردها.

وتابع “بالإضافة إلَّى تأمين التمويل اللازم، يجب أن نتذكر أن عملية التحول فِيْ قطاع الطاقة تستغرق وقتًا، ولا يمكن أن تحدث بلمسة زر، وعلى الرغم من أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية شكلت غالبية الإجمالي الجديد. القدرة على توليد الكهرباء فِيْ عام 2022، لا تزال تشكل 4٪ فقط من مزيج الطاقة الحالي فِيْ العالم، ومع تزايد الطلب على الطاقة أكثر من أي وقت مضى، فإن ضمان أمنها يتطلب استمرار دور النفط والغاز كَمْصدر للطاقة. عَنّْصر مهم وأساسي فِيْ نظام الطاقة لعقود قادمة “.

وأشار إلَّى ضرورة التركيز على بذل المزيد من الجهُود للحد من تأثير النفط والغاز على المناخ، وهذا يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق والعمل بشكل وثيق بين المنتجين والحكومات والقطاع الخاص بهدف صنع الإنتاج الجديد. للطاقة أقل كثافة فِيْ الانبعاثات من سابقتها، وهذا يعَنّْي ضرورة صياغة سياسات مالية داعمة تشمل الحوافز الضريبية، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا، والالتزام بخفض انبعاثات الميثان وحرق الغاز، وتوفِيْر استثمارات إضافِيْة فِيْ تقنيات احتجاز الكربون.

وأكد أن هذا باختصار هُو النهج الذي تتبعه دولة الإمارات لتحويل قطاع الطاقة، بما يضمن استمراره فِيْ تلبية الاحتياجات الحالية للعالم، مع الاستثمار فِيْ أنظمة الطاقة المستقبلية.

وقال “تمتلك الإمارات ثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية فِيْ موقع واحد فِيْ العالم، وقد استثمرت فِيْ مشاريع الطاقة المتجددة فِيْ أكثر من 40 دولة متقدمة ونامية، وتخطط لتوسيع محفظتها من مشاريع الطاقة المتجددة لتصل إلَّى 100 جيجاوات. بحلول عام 2030. لقد استثمرنا فِيْ نحن نركز على إرساء أسس متينة لسلسلة قيمة متكاملة للهِيْدروجين كعامل ضروري فِيْ تحقيق الحياد المناخي “.

وأضاف “بينما تواصل دولة الإمارات دورها كَمْورد موثوق به للنفط والغاز الأقل كثافة فِيْ الانبعاثات فِيْ العالم، فإننا نعمل على خفضه بنسبة 25٪ إضافِيْة قبل نهاية عام 2030”.

مبادرة إستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي

وأشار إلَّى أننا كأول دولة فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عَنّْ مبادرة استراتيجية فِيْ السعي وراء الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإننا نواصل العمل على خفض الانبعاثات فِيْ جميع الأنشطة الاقتصادية فِيْ الدولة، وأنشأنا البرنامج الأول. فِيْ المنطقة لالتقاط واستخدام وتخزين الكربون على نطاق صناعي. تعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” على تأمين احتياجات الكهرباء لعملياتها من مصادر نووية وشمسية سلمية خالية من الانبعاثات.

وشدد على أنه مع اقتراب الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف هذا العام، وبينما تستعد الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام المقبل، نحتاج إلَّى التركيز على الحلول العملية التي تساهم فِيْ تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان الوصول إلَّى الإمدادات المستدامة بأسعار معقولة.

وأوضح أنه لتنفِيْذ التزامات اتفاقية باريس للمناخ، نحتاج إلَّى حوار شامل حول النهج الواقعي لتحويل قطاع الطاقة بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة، بما فِيْ ذلك الحكومات وممثلو المجتمع المدني والعلماء والقطاع الخاص. والمتخصصين والخبراء من قطاع الطاقة بأكَمْله، حيث لا يمكن إجراء مناقشات مثمرة وعقلانية حول الجوانب العملية لخفض الانبعاثات مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، دون مشاركة هؤلاء الخبراء.

وأكد أن ضمان تحقيق أهداف دولة الإمارات من خلال تسريع التقدم فِيْ العمل المناخي، إلَّى جانب استمرار النمو الاقتصادي والازدهار، يتطلب بدء العمل الفعلي من الآن. وقال “يجب أن نتذكر دائمًا أن هدفنا النهائي هُو تقليل الانبعاثات وليس خفض معدلات النمو والتقدم والتنمية”.