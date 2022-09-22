سلطان الجابر الانتقال فِيْ قطاع الطاقة يحتاج خطة عملية ومجدية اقتصاديًا

يتطلب التحول فِيْ قطاع الطاقة خطة واقعية وطموحة وعملية ومجدية اقتصاديًا لتعزيز العمل المناخي وأمن الطاقة والنمو الاقتصادي.

أكد ذلك الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لتغير المناخ فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، فِيْ كلمته الرئيسية اليوم خلال مشاركته فِيْ منتدى بلومبرج للأسواق الناشئة، الذي عقد على هامش المؤتمر. الجمعية العامة للأمم المتحدة 2022، والتي شارك فِيْها عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة قطاع الطاقة والشركات والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وأضاف “عدم تلبية احتياجات المجتمعات الأساسية من الطاقة يؤدي إلَّى تباطؤ النمو الاقتصادي والعمل المناخي. وإذا قللنا الاستثمار فِيْ نظام الطاقة الحالي قبل أن يصبح نظام الطاقة فِيْ المستقبل جاهزًا، فسيؤثر ذلك سلباً على أمن الطاقة والازدهار الاقتصادي. والتقدم فِيْ العمل المناخي “.

وقال فِيْ كلمته “الطاقة الاحتياطية العالمية للنفط أقل من مليون ونصف مليون برميل. وهذا أقل من 2٪ من الاستهلاك العالمي. وفِيْ عالم تتعرض فِيْه الأسواق لمزيد من الاضطراب، فهذا لا يعطينا الكثير. مساحة للمناورة، وهذا المسار من شأنه أن يؤدي إلَّى كارثة، بينما نحتاج إلَّى المضي قدمًا “.

وتابع قائلاً “تتمثل التحديات الرئيسية الثلاثة التي تواجه تحول الطاقة فِيْ تعزيز النمو الاقتصادي العالمي مع الحفاظ على انخفاض الانبعاثات وضمان أمن الطاقة وإحراز تقدم فِيْ الوقت نفسه فِيْ العمل المناخي، دون ترك أي شخص يتخلف عَنّْ الركب. أنا على ثقة تامة من أنه يمكننا معالجة هذه الأمور. معًا، لا سيما أنه ليس لدينا خيارات بديلة “.

وأضاف “قبل البحث عَنّْ حلول، يجب أن ندرك أن نظام الطاقة الحالي ضخم ومعقد ومتعدد الأوجه، لذلك فإن الانتقال إلَّى نظام طاقة جديد يتطلب تخطيطًا دقيقًا وفعالًا وعمليًا ومشاركة وتعاون الجميع على نطاق واسع. . باختصار، نحن بحاجة إلَّى استراتيجية واقعية من أجل الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض أعلى من 1.5 درجة مئوية، ونحن نضمن الوصول إلَّى الطاقة بتكلفة معقولة “.

ورحب بالإحصاءات التي تشير إلَّى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح استحوذت على أكثر من 80٪ من إجمالي كَمْية الطاقة الجديدة المضافة العام الماضي، الأمر الذي يعكس التحول السريع فِيْ قطاع الطاقة إلَّى مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح أن القطاعات التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة لا تزال تعتمد بشكل كبير على المصادر التقليدية.

وأشار إلَّى أن ذلك “يؤكد الحاجة إلَّى زيادة الاستثمار فِيْ تقنيات الحد من الانبعاثات ومصادر الطاقة الخالية من الكربون التي يمكن أن تساعد قطاعات الصناعة الثقيلة والتصنيع والبناء والنقل والزراعة على تحقيق تحول ناجح فِيْ قطاع الطاقة”.

وقال “من الواضح أن هناك نقصًا كبيرًا فِيْ التمويل لتحقيق هذه الأهداف، ومن المهم هنا التركيز على الأرقام. تجاوز إجمالي الاستثمار العالمي فِيْ مصادر الطاقة المتجددة العام الماضي 365 مليار دولار، ولكن تم استثمار أقل من 5 فِيْ المائة فقط من هذا المبلغ فِيْ تقنيات تخزين الطاقة، واحتجاز الكربون وسلسلة قيمة الهِيْدروجين، وهذا المعدل غير كافٍ، وبحسب تقديرات متخصصة فإن الطاقة من المتوقع أن يتطلب الانتقال أكثر من 200 تريليون دولار على مدار الثلاثين عامًا القادمة، أي أكثر من 6 تريليون دولار سنويًا. ومن الواضح أنه لا توجد دولة أو شركة تستطيع وحدها تحمل هذا المبلغ الضخم “.

وأوضح الدكتور سلطان الجابر أن التوسع فِيْ مصادر الطاقة المتجددة يجب أن يتم بالتوازي مع تقليل انبعاثات مصادر الطاقة التي يعتمد عليها العالم حاليا، مشيرا إلَّى أن النفط والغاز لا يزالان ضروريين لتلبية احتياجات الطاقة العالمية، نظرا. أن مصادر الطاقة المتجددة تشكل 4٪ فقط من مزيج الطاقة العالمي. .

وأشار إلَّى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لاعب رئيسي فِيْ قطاع الطاقة العالمي، وملتزمة التزاما كاملا بتحقيق التحول فِيْ قطاع الطاقة. بصفتها دولة رائدة فِيْ المنطقة فِيْ قطاع الطاقة المتجددة، فقد استثمرت 50 مليار دولار على مدى العقدين الماضيين فِيْ أكثر من 70 دولة، وتخطط لاستثمار 50 مليار دولار إضافِيْة فِيْ السنوات القادمة “.

وأضاف “تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا ثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية فِيْ العالم، بالإضافة إلَّى المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA). وفِيْ الوقت نفسه، تقود دولة الإمارات جهُود إزالة الكربون من النفط”. وقطاع الغاز، والاستثمار بكثافة فِيْ التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، فضلاً عَنّْ تطوير واستكشاف تقنيات مبتكرة أخرى.

وأوضح “تواجه دول العالم تحديات متزايدة فِيْ ضمان أمن الطاقة، وضغوط متزايدة للتعامل مع تداعيات ظاهرة التغير المناخي، نظرا لخبرة دولة الإمارات الواسعة فِيْ قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة وريادتها فِيْ قطاع الطاقة. فِيْ مجال العمل المناخي، تتمتع الدولة بمكانة متميزة تؤهلها للمساهمة بشكل فعال فِيْ إرساء أسس التحول فِيْ قطاع الطاقة العالمي خلال مؤتمر الأطراف (COP28) الذي ستستضيفه فِيْ دبي إكسبو العام المقبل “.

وأضاف “إن نجاح التحول فِيْ قطاع الطاقة يعتمد على تبني أحدث التقنيات التي تقلل انبعاثات مصادر الطاقة المستخدمة حالياً، مع السعي فِيْ نفس الوقت لبناء القدرات فِيْ مصادر الطاقة المستقبلية، وهذا النجاح يعَنّْي عدم ترك أحد يتخلف عَنّْ الركب”.، وتوفِيْر فرص التقدم والازدهار للجميع، وليس للبعض فقط. يتطلب النجاح أيضًا نهجًا متكاملًا يشمل جميع أصحاب المصلحة القادرين على تحقيق النتائج، لا سيما فِيْ قطاع الطاقة “.

وأكد أن تحول الطاقة يمثل، بعد كل شيء، المشروع الهندسي الأكثر تعقيدًا والأكثر كثافة فِيْ رأس المال فِيْ التاريخ. قطاع الطاقة هُو الأكثر خبرة ودراية فِيْ تنفِيْذ المشاريع الهندسية المعقدة وكثيفة رأس المال.

يشار إلَّى أن مؤتمر الأطراف 28 سيشهد أول تقييم عالمي لتقدم الدول فِيْ تنفِيْذ متطلبات اتفاقية باريس، وتعتبر الإمارات التحول الواقعي والعملي فِيْ قطاع الطاقة عاملاً أساسياً لتسريع التقدم فِيْ العمل المناخي.