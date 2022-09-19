سلطان الجابر التعاون الدولي بمجال التقييس يعزز جودة صناعاتنا الوطنية

الاجتماع السنوي للهِيْئة الدولية للتقييس 2022 فِيْ أبوظبي، والذي يستعرض التجارب الناجحة لدولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ مجال البنية التحتية للجودة.

ويأتي انعقادها، الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تماشياً مع جهُود الوزارة للاستفادة من الخبرات العالمية، بالإضافة إلَّى بناء وتعزيز الشراكات مع مختلف الهِيْئات الوطنية والدولية ذات الاختصاص.

أكد ذلك الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فِيْ تصريحاته بهذه المناسبة.

وقال الدكتور سلطان الجابر “تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على توفِيْر منظومة تشريعية وقانونية تدعم تطوير القدرات الوطنية فِيْ مجال المواصفات والمقاييس، والتي ركيزة أساسية فِيْ عملية بناء قطاع صناعي وطني متميز وذو قدرة تنافسية عالية “.

البنية التحتية للجودة هِيْ أساس نجاح “صنع فِيْ الإمارات”

وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلَّى أن البنية التحتية للجودة هِيْ عامل أساسي لنجاح مبادرة “صنع فِيْ الإمارات” التي تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التي تشمل تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتوسيع آفاق المستقبل. نموها وتطورها محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأوضح أن التعاون الدولي فِيْ مجال التقييس يعزز جودة صناعاتنا الوطنية بما ينسجم مع أهداف “صنع فِيْ الإمارات” ويحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

انطلقت اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 فعاليات الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) لعام 2022 فِيْ مركز أدنوك للأعمال فِيْ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

وتستمر فعاليات الحدث العالمي – الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – حتى 23 سبتمبر، بمشاركة أكثر من ألفِيْ شخص على الصعيدين الإقليمي والدولي، من بينهم ممثلو منظمات وهِيْئات المعايير الدولية، وخبراء و فنيين فِيْ مجال المواصفات من 163 دولة من خلال حضور المشاركة وخاصية الاتصال المرئي.

ويشارك الحاضرون فِيْ جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تشمل نقاشات حول ملفات مختلفة أبرزها وضع خطط التقييس وتطوير المعايير.

ويأتي هذا الاجتماع – الذي ينعقد للمرة الثانية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة – تأكيداً على موقف الإمارات ودعمها وتطبيقها لأفضل الممارسات الدولية فِيْ التقييس.

يشكل الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي مساحة للمسؤولين الرسميين والخبراء الدوليين للالتقاء مباشرة ومن خلال تكنولوجيا الاتصال بالفِيْديو.

وسيشهد الأسبوع توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية وهِيْئات التقييس الوطنية والدولية.

تولي دولة الإمارات أهمية استثنائية لملف البنية التحتية للجودة، حيث أصدرت حوالي 27 ألف معيار ولائحة فنية إماراتية فِيْ المجالات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المستقبلية، وفِيْ القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى مثل الصحة والتعليم والبناء، الأغذية والزراعة وأنظمة الإدارة والقطاعات الأخرى الأكثر نشاطًا وتطلعًا إلَّى المستقبل.

تركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز دور نظام البنية التحتية للجودة، بهدف حماية المستهلكين والبيئة ودعم الاقتصاد، والتركيز على تسهِيْل التجارة والتبادل التكنولوجي بين الدول من خلال مواءمة المعايير الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.