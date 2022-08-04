سلطان الغشيان يرحل عن برنامج “أكشن مع وليد”

أعلن الإعلامي الرياضي سلطان الغشيان، خروجه من برنامج “أكشن مع وليد” وفريق الإعلام الرياضي وليد الفرج، بعد 8 سنوات من العمل معًا.

الخروج بعد 8 سنوات

وقال الغشيان عبر حسابه على تويتر “اليوم وبعد 8 مواسم من التجارب المتراكمة التي تلقيتها من عراب الإعلام الرياضي، ومن فضل وليد الفرج الكبير، أترك فريق العمل، وأشكر كل العشاق على ما لديك. الدعم. بالنسبة لي بقيادة أخي العزيز ومعلمي أبو بدر، وغدًا بداية أخرى وتحد جديد “. أسأل الله القدير التوفيق لي ولكم حبيبتي”.

استضاف سلطان الغسيان سلسلة حلقات عرض “أكشن مع وليد” في الموسم الرياضي الأخير 2022/2022، بالتناوب مع الصحفي المخضرم وليد الفراج.