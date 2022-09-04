سلطنة عُمان تصدر أول شحنة من الأمونيا للأسواق العالمية

كشفت مجموعة “أوكيو” العمانية عَنّْ تصدير أول شحنة من الأمونيا للأسواق العالمية عبر ميناء صلالة.

أعلنت المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة “أوكيو” فِيْ سلطنة عمان، اليوم الأحد، بدء الإنتاج فِيْ مصنع الأمونيا بمحافظة ظفار بطاقة إنتاجية تصميمية تبلغ 1000 طن متري يوميا من الأمونيا السائلة، مشيرة إلَّى أن الأول تم تصدير شحنة من الأمونيا عبر ميناء صلالة عبر شركة “أوكيو”. الذراع التجارية للمجموعة.

ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم أن مصنع الأمونيا هُو أحد مشاريع النمو الإستراتيجية المملوكة بالكامل لمجموعة أوكيو، باستثمار قدره 463 مليون دولار.

قال هلال بن علي الخروصي، الرئيس التنفِيْذي لقطاع التجارة والمصافِيْ والبتروكيماويات فِيْ المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة (أوكيو)، إن تنفِيْذ مصنع الأمونيا يأتي فِيْ إطار جهُود المجموعة لتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية فِيْ المنطقة. وتدعم سلطنة عمان خطط الحكومة للتنويع الاقتصادي، حيث ستستهدف صادرات المصنع الأسواق العالمية بشكل عام، وآسيا بشكل خاص، للمساهمة فِيْ تعزيز الصادرات العمانية للخارج.

وأضاف أن بدء التشغيل والإنتاج بالمصنع يعد خطوة تعزز مساهمة مجموعة “أوكيو”، مؤكداً أن هناك إقبالاً عالمياً على منتجات الأمونيا فِيْ الأسواق العالمية، وتشهد أسعارها ارتفاعاً متتالياً، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وذكر أنه عَنّْد تصميم المحطة تم دمجها بالكامل مع مصنع الميثانول من أجل ترشيد التكاليف التشغيلية ورفع الأداء وكفاءة الإنتاج، بالإضافة إلَّى تعزيز القدرة على تنقية واستعادة الغاز الغني بالهِيْدروجين الناتج عَنّْ عمليات الميثانول. مصنع لاستخدامه كَمْادة خام فِيْ مصنع الأمونيا.

يشار إلَّى أن الأمونيا تستخدم فِيْ صناعة العديد من المنتجات مثل الأسمدة والأسمدة الصناعية مثل سماد اليوريا ومنتجات التنظيف والمبردات. تعتبر الأمونيا أيضًا من أهم مكونات صناعة الهِيْدروجين الأخضر، والتي تعد من بين أهم مشاريع الطاقة البديلة لمجموعة أوكيو كجزء من جهُودها لتحويل مجال الطاقة.