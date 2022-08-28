سلفني شكرًا .. كهرباء مصر تطلق خدمة جديدة للعدادات بعد نفاد الرصيد

أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر خدمة جديدة “سلفني شكران” لشحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع بجميع أنواعها فِيْ حالة نفاد الرصيد.

يبحث الكثير من المواطنين فِيْ مصر ممن يستخدمون عدادات الكهرباء مسبقة الدفع “أبو كارت” عَنّْ آلية لعمل العدادات بعد نفاد الرصيد.

اتبعت الشركة القابضة للكهرباء وشركات توزيع الكهرباء فِيْ مصر خطة لاستبدال عدادات القيمة التقليدية وتغييرها إلَّى بديل مسبق الدفع “أبو كارت”.

بلغ عدد المشتركين فِيْ عدادات الكود الذكية المدفوعة مسبقا 11 مليون مشترك.

قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر إن خدمة سلفني شكران الجديدة متاحة لشحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع بجميع أنواعها. البطاقة فِيْ العداد بدون شحن بحيث يتم شحن المشترك بالبطاقة مرة أخرى مما يمنع انقطاع خدمة الكهرباء عَنّْ المنزل.

نشرت شركة الكهرباء القابضة، على صفحتها الرسمية على موقع فِيْسبوك، بيانا مفصلا بشأن خدمة “سالفني شكران”، توضح أنها تمكن المواطنين من اقتراض رصيد من إحدى شركات توزيع الكهرباء وخصم قيمة الاستهلاك عَنّْد شحن الرصيد. مباشرة مع العداد.

وأضافت الشركة أن الخدمة تنطبق على العدادات مسبقة الدفع المنتجة من عام 2022 وحتى الآن، أما بالنسبة للعدادات القديمة فلن تتوفر هذه الخدمة.

أسعار خدمة سالفني شكرا لك

وأوضحت الشركة أن قيمة المبالغ لخدمة العملاء سيتم خصمها من الرصيد الموجود فِيْ عداد البطاقة فِيْ نهاية الشهر، حيث يتم احتساب ما يلي

جنيه للشريحة الأولى

جنيهان للشريحة الثانية

6 جنيهات للشريحة الثالثة

11 جنيه للشريحة الرابعة

15 جنيه للشريحة الخامسة

25 جنيه للشريحة السادسة

40 جنيها للشريحة السابعة

شرائح الكهرباء المستخدمة حاليا

تحاسب شركات الكهرباء فِيْ مصر المواطنين على استهلاك الكهرباء حسب الشرائح والأسعار التالية

من صفر إلَّى 50 كيلووات، يتم شحن الشريحة الأولى بـ 48 قرشًا للكيلووات

من 51 كيلو وات إلَّى 100 كيلو وات يمثل الشريحة الثانية ويبلغ سعره 58 قرشا للكيلو وات.

من صفر إلَّى 200 كيلو وات الشريحة الثالثة بسعر 77 قرش للكيلووات

من 201 إلَّى 350 كيلووات تمثل الشريحة الرابعة، وسعرها 106 قروش.

من 351 إلَّى 650 كيلووات تمثل الشريحة الخامسة، وسعرها 128 قرشًا.

من 651 إلَّى 1000 كيلووات تمثل الشريحة السادسة، وسعرها 140 قرشاً.