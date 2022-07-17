سلفه تمويل شخصي بدون تحويل راتب المميزات والشُروطْ

سلفة التمويل الشخصي بدون تحويل الرواتب، تعتبر من أهم الموارد المالية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يبحث عنها دائمًا جميع أبناء المملكة. تعتبر منصة سلفا من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات المصرفِيْة منها منصة سلفا، التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب، وهِيْ من أشهر الصناديق التي يقبلها الكثير من الناس، سابقتها تعتبر من أكبر الصناديق. الشركات التي تقدم سلسلة من الخدمات المتميزة لجميع عملائها داخل الأراضي السَعُودِيْة. يعتمد تمويل سلفه على تقنيات مالية تسمى fintech، وهِيْ من أهم المنصات التي تقدم قروضًا متنوعة بعدة طرق سهلة وبسيطة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على مزايا وشُروطْ الحصول على السلفة التمويلية دون تحويل الراتب.

تمويل شخصي مقدمًا بدون تحويل الرواتب

تتميز منصة سلفا والتمويل المقدم من خلالها بتوافقها مع صندوق النقد العربي، وهُو عزاء كبير لعملاء سلفه ويزيد الطلب عليه بشكل كبير. ، التمويل بدون تحويل الرواتب، ولهذا سنتعرف على جميع مزايا وشُروطْ سلفه، التمويل الشخصي السريع دون تحويل الرواتب، ومن بين المزايا الأخرى التي توفرها المنصة إمكانية طلب التمويل الشخصي دون تحويل الرواتب من سابقتها من خلال موقعها الإلكتروني، وتعتبر هذه ميزة توفرها المنصة السابقة الرائعة لعملائها.

شُروطْ سلفة التمويل الشخصي

هناك عدد من الشُروطْ التي وضعتها المنصة السابقة لمن يريد الحصول على تمويل شخصي من سابقتها، وهذه الشُروطْ هِيْ كالتالي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يقل الراتب عن 3000 ريال سعودي والعمر لا يقل عن 18 سنة.

ألا تقل مدة عمل المقترض عن 6 أشهر.

مزايا التمويل الشخصي على سابقتها