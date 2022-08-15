سلمان الدوسري مخاطباً الغرب فتشوا عما يحدث في نيوم

الكاتب والصحفي سلمان الدوسري قال كيف تعلمنا بوضوح مع تعاقب السنين والأحداث. إنها تلك القيم الغربية الفضفاضة. إنها تتكيف مع القياس ووفقًا لجدول الأعمال والاهتمامات، وما هو مناسب اليوم قد يكون إجراميًا غدًا والعكس صحيح، اعتمادًا على ما تمليه السياقات والتحديات.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر “الغرب يفرض ضرائب على نفط الخليج بحجة حماية البيئة، ويدعم الفحم الملوث الأكبر، في أكبر تناقض مع أدنى منطق! بشري! .. . لا يوجد شيء أفضل من الحقائق، لأنها أفضل ما يأتي قبل أي حديث بيئي المملكة العربية السعودية أكبر مستثمر في الطاقة الشمسية.

الاستثمارات السعودية

وتابع الدوسري السعودية تستثمر في مجال السيارات الكهربائية والبطاريات لهذه السيارات. المملكة العربية السعودية تستثمر في الهيدروجين. من المقرر أن تصبح المملكة العربية السعودية أكبر مورد للهيدروجين في العالم … الاتجاه الحديث في أسواق الطاقة هو استخدام فزاعة النفط في كل ما يتعلق بالقضايا البيئية لمحاولة التأثير على أسعار السوق أو كميات الإنتاج.

وقال “أصوات سياسية واقتصادية وحتى إعلامية دعت إلى فرض قيود على مصادر الطاقة الحالية، وهي حملات سياسية ومنهجية تهدف إلى تغيير اتجاهات السوق … والحقيقة اللافتة والمقلقة هي أن كل الحلول الغربية تحاول” حماية البيئة “من خلال تقييد مصادر الطاقة، وتجاهل أفضل الحلول وأقلها ضررًا لملايين الأشخاص وبيئاتهم المختلفة. وبدلاً من ذلك، وبتعبير أدق، لم يرد ذكر مكافحة مصادر الطاقة في اتفاقية مناخ باريس.

حلول بديلة

واختتم الدوسري بالقول “الفكرة التي لا يتحدث عنها الغرب هي الآثار الكبيرة إذا تم فرض هذه القيود، إما بشكل مباشر، كوظائف بشرية، على سبيل المثال، أو بشكل غير مباشر، كاقتصاد بلايين الدول والبنية التحتية. . إنهم يفكرون الآن في كيفية التغلب على مشاكلهم الاقتصادية العديدة المعقدة والفوز بمقاعد انتخابية لأحزابهم. في ما يتعلق بالحلول البديلة، ارجع إلى بداية المقال وراجع الإجراءات السعودية، واطلع على الجهود التي يمثل بعضها بعضًا. … أو نظروا إلى ما يحدث في نيوم، أحدث وأهم نموذج بيئي في العالم. ، قطعاً.