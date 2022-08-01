“سلمان الفرج إلَّى برشلونة”.. سخرية جماهِيْر النصر من قائد الهلال

أثار الكابتن سلمان الفراج، وسط ملعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جدلاً فِيْ الشارع الرياضي السعودي، تزامناً مع عيد ميلاده الـ33.

والفرج من أبناء نادي الهلال تخرجوا فِيْ مختلف الفئات العمرية، قبل أن يتم ترقيتهم إلَّى الفريق الأول لكرة القدم عام 2008.

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منذ ترقيته إلَّى الفريق الأول، لعب قائد الإدارة 291 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات، سجل خلالها 23 هدفًا وفعل الشيء نفسه.

* صورة سلمان الفراج بقميص برشلونة

ونشر الفرج صورة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، اليوم السبت، وهُو يحمل قميص برشلونة.

وتفاعلت الجماهِيْر الناصرية مع صورة الفرج بـ “السخرية”، مشيرة إلَّى أن قائد الهلال الأحمر ؛ إنها صفقة برشلونة الجديدة، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

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برشلونة أحدث ثورة على مستوى العقود هذا الصيف بتضمين الأسماء العالمية. فِيْ طليعة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

من جهته، علق الفرج على الصورة ؛ وقال “تلقيت قميص برشلونة، موقعًا من اللاعبين، كهدية بمناسبة عيد ميلادي”.

وأشار إلَّى أنه بدوره سيعطي هذا القميص لأحد أتباعه. سيكون الاختيار عشوائيًا من الإجابات، غدًا، الثلاثاء.