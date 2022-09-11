سلمان المؤشر يرد على غضب الجمهُور الأهلاوي.. بتصريح مثير للجدل

أدلى سلمان المعشر، لاعب فريق الأهلي الأول، بتصريح أثار الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي، بعد مباراة العروبة فِيْ دوري الدرجة الأولى الأصفر.

سقط الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي فِيْ فخ التعادل مع مضيفه العروبة، بدون أهداف، فِيْ منافسات الفئة الأولى بالدوري الأصفر.

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إضاعة ركلة جزاء .. الأهلي يسقط أمام العروبة فِيْ الدوري الأصفر

واعترض سلمان المعشر على سؤال مراسل الملعب عَنّْ خسارة الأهلي من ركلة جزاء، قائلاً “هذه ليست ضربة قاضية، إذا فزنا اليوم لن يقول أحد ضربة قاضية أو لا ضربة قاضية.

وأضاف نجم الأهلي، فِيْ تصريحاته بعد مباراة العروبة، عَنّْ مسيرة الجماهِيْر الغاضبة من القرعة، قائلاً “بالعكس، أزعجناهم، كنا الأفضل على أرض الملعب، ضيعَنّْا الفرص. حاولنا ألا نربح إن شاء الله.

وبهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز التاسع فِيْ جدول الدوري الأصفر بالدرجة الأولى، برصيد 5 نقاط، نتيجة أربع مباريات، وتعادل ثنائي ضد القيصومة والعروبة، وهزيمة لفريق الأخدود. وانتصار على الخلود.

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