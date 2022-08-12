سلمان رشدي يتعرض للطعن في نيويورك

تعرض الكاتب سلمان رشدي للطعن أثناء مشاركته في حدث بمدينة نيويورك.

أحمد سلمان رشدي، زميل الجمعية الملكية للأدب، مواليد 19 يونيو 1947، روائي وكاتب مقالات بريطاني هندي من كشمير، فازت روايته الثانية أطفال منتصف الليل (1981) بجائزة بوكر عام 1981، وتعتبر أفضل رواية للجميع. الفائزون في الحدثين المنفصلين للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين والخامسة والأربعين لجائزة بوكر.

رواية مثيرة للجدل

كانت رواية سلمان رشدي الرابعة هي الآيات الشيطانية (1988) وكانت موضع جدل كبير حيث أثارت احتجاجات من المسلمين في عدة دول، لدرجة أن رشدي واجه العديد من التهديدات بالقتل، بما في ذلك فتوى المحكمة العليا. الزعيم الإيراني الخميني الذي دعا إلى اغتياله في 14 فبراير وبدءًا من عام 1989، وضعت الحكومة البريطانية رشدي تحت حماية الشرطة.

وأعلن رجل الدين الإيراني، أحمد خاتمي، عام 2007، أن فتوى إراقة دماء الكاتب البريطاني سلمان رشدي، الصادرة عن الخميني عام 1989، لا تزال سارية، مؤكدًا أنها غير قابلة للتعديل.

في يونيو 2007، منحته ملكة بريطانيا العظمى لقب “الفارس”، مما أحدث ضجة جديدة في العالم الإسلامي وأثار انتقادات من بعض الدول الإسلامية وسط مطالب بسحب هذا التكريم.