من هي سلمى الشوادفي طالبة كلية الاعلام ، في الساعات الاخيرة أصبح اسم سلمى الشوادفي ترند عبر منصات التواصل الإجتماعي، وذلك بعد مقتلها على يد شاب مصري بنفس طريقة قتل الطالبة نيرة أشرف، حيث أثار هذا الخبر غضب عارم في الشارع المصري، وغضب كبير، مما قامت الاجهزة الأمنية المصرية بإلقاء القبض على قاتل سلمى الشوادفي وتم تحويل القضية مباشرة على الرأي العام، والجدير بالذكر أن سلمى الشوادفي طالبة كلية الاعلام .

من هي سلمى الشوادفي ويكيبيديا

تعد سلمى الشوادفي شخصية مصرية الجنسية تعيش مع عائلة مستورة، من مواليد 2002، طالبة في كلية الإعلام، كما وتعمل في أحد المواقع الإلكترونية في مدينة الزقازيق، يعرف عنها انها من الطالبات المتفوقات والمهذبات، كما أنها كسب قلوب الكثير من الأشخاص، كانت سلمى الشوادفي ضحية لجريمة قتل بشعة جدا بمحافظة الزقازيق، وذلك يوم الثلاثاء التاسع من شهر أغسطس بعد قيام شاب بطعنها عدة طعنات أدى الى نقلها الى المشفى ومن ثم تم نشر خبر وفاتها عبر وسائل الإعلام.

سلمى الشوادفي السيرة الذاتية

الطالبة المصرية سلمى الشوادفي، طالبة بكلية الإعلام بجامعة الشروق في مصر، حيث تعد من الطالبات المتفوقات جدا في دراستها، أصبحت ترند الشارع المصري بعد قتلها على يد شاب بطريقة بشعة سنتعرف بشكل أكبر على سلمى الشوادفي السيرة الذاتية:

الاسم الكامل: سلمى محمد الشوادفي.

تاريخ الميلاد: في عام 2002 م.

مكان الميلاد: في مدينة الزقازيق في جمهورية مصر العربية.

العمر: 20 عامًا.

الجنسية: الجنسية المصرية.

الديانة: الديانة الإسلامية.

الوضع الاجتماعي: عزباء.

المؤهل العلمي: طالبة في كلية الإعلام ولم تتخرج بعد.

المهنة: تعمل في أحد المواقع الإلكترونية.

تاريخ الوفاة: في تاريخ 9 أغسطس من عام 2022 م.

سبب الوفاة: طعن بسكين حادة

من هو قاتل سلمى الشوادفي

في الساعات الأخيرة قام الشاب إسلام محمد فتحي والذي يدرس بكلية الاعلان بارتكاب جريمة قتل فظيعة جدا وبشعة بحق سلمى الشوادفي طالبة كلية الاعلام ، حيث قام بطعنها عدة طعنات متفرقة في جسدها أدى ذلك الى مقتلها على الفور، كما وباشرت الشرطة بإلقاء القبض على قاتل سلمى الشوادفي، وتحويله الى العدالة، وحول سبب مقتل سلمى الشوادفي، لم يتم التعرف على سبب قتل سلمى الشوادفي.

فتحت الأجهزة الأمنية تحقيق كامل بحادثة مقتل سلمى الشوادفي طالبة كلية الإعلام في عصر يوم الثلاثاء بعد مقتلها على يد شاب عشريني في العمر وهو إسلام محمد فتحي محمد مصطفى ، بعد طعنها عدة طعنات وتم التحقيق في الجريمة.