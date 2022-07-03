سلمى المصري تستذكر موقف طريفا مع دريد لحام.. وتفضّل “زهرة البدار”

أعربت الفنانة السورية سلمى المصري عَنّْ سعادتها بالدراما السورية الناجحة التي قدمت خلال الموسم الماضي من شهر رمضان، خاصة أنها ذات طابع اجتماعي وتحاكي واقع الشعب السوري. على عكس المسرحيات العادية.

واختارت “المصري” “قصر عام” و “معلق” و “هِيْد الحب” عَنّْ فئة أفضل مسلسل تابعته هذا العام.

وأشارت إلَّى أن مسلسل “هُوازيك” الذي شاركت فِيْه مؤخرًا، يعاني من ضعف واضح فِيْ بعض حلقاته، الأمر الذي استدعى بذل جهد كبير لمحاولة إخراجها، كَمْا أنها راضية عَنّْ تجربتها فِيْ. عليه. وبسبب عملها الدؤوب واجتهادها على الرغم من طول ساعات التصوير، لم تندم أبدًا على مشاركتها فِيْه أو فِيْ أي من أعمالها الدرامية السابقة، لكنها أصبحت أكثر انتقائية فِيْ الأدوار.

وبحسب المصري، فإن الكوميديا ​​فِيْ الدراما السورية غابت منذ سنوات طويلة، مستذكرًا مسلسل “مرايا” للفنان ياسر العظمة، ودعاه مازحا للعودة إلَّى سوريا وإنتاج أجزاء جديدة من “مرايا”.

وفضل المصري شخصية “زهرة البدار” عَنّْ فئة أفضل شخصية قامت ببطولتها فِيْ الدراما التليفزيونية، فِيْ مسلسل “أجنحة” منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، بسبب طبيعة المتمردين. ، متمرد ويحلم بحياة أفضل، مع حب الجمهُور للمسلسل ومتابعته بحماس.

كَمْا سلط الضوء على الأثر الإيجابي لشخصية “حنان” التي قدمتها فِيْ مسلسل “إسبيناس سوافِيْس”، مما شجع على تفعيل دور الموجه النفسي التربوي فِيْ القطاع التربوي.

وكشفت المصري، خلال مقابلة معها على إذاعة “شام إف إم”، أنه انتهى مؤخرًا من تصوير مسلسله الجديد “جرائم صغيرة” فِيْ تركيا، الذي تنتجه قناة MBC.

إنه ينتمي إلَّى أسلوب المسرحيات المشتركة.

وعبر عَنّْ سعادته بهذه التجربة رغم الصعوبة والجهد الكبير الذي بذله أثناء التصوير.

من ناحية أخرى؛ أرادت العودة للعمل المسرحي، لكن بشرط أن يكون هناك سيناريو جيد وطلب عليه، وأن تكون آخر مسرحية لها مع الفنان دريد لحام بعَنّْوان “شقائق النعمان”.

واستذكرت المصري حالة طريفة تعرضت لها فِيْ إحدى المسرحيات، حيث كانت على خشبة المسرح تكتب عباراتها وتتفق عليها، لتفاجأ بالفنانة اللحام بحركات جعلتها تضحك على خشبة المسرح، محرجة. وموقف مضحك حسب رأيه فِيْ نفس الوقت.

وتحدث عَنّْ بعض التطورات التي حدثت فِيْ التحضير للدور، حيث كان هناك فِيْ الماضي اعتماد كبير على البروفات ودراسة الشخصية، فِيْما يتابع المخرجون اليوم نمط التفريغ، ويرسلون لكل ممثل دوره على الورق فقط دون ربط. مع أدوار أخرى يرفضها المصري.

ولفتت الفنانة السورية إلَّى أن دراما البيئة الشامية مطلب خارجي من المغتربين الذين يرون فِيْها شوارع دمشق وتفاصيل البيوت القديمة، على الرغم من وجود أعمال لم تقدم البيئة الشامية فِيْ مكانة كريمة. طريق. وفضل المصري دوره فِيْ مسلسل “عطر الشام” بأجزائه الأربعة كأفضل عرض فِيْ الأجواء الشامية.