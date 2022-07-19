سلمى حايك تبحث عَنّْ حبيب لزميلتها أنجلينا جولي

تبحث النجمة المكسيكية سلمى حايك عَنّْ حبيب جديد لصديقتها النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، من أجل فتح صفحة جديدة فِيْ حياتها العاطفِيْة بعد الانفصال والطلاق من زوجها النجم براد بيت.

يبدو أن نجمي فِيْلم الأبطال الخارقين Eternals تربطهما علاقة قوية للغاية، حيث يقضيان الكثير من الوقت معًا أثناء العمل فِيْ فِيْلم Without Blood، الذي كتبته وأخرجته وأنتجته أنجلينا جولي بنفسها ؛ وهذا يعَنّْي أن حايك تدرك متطلبات صديقتها والصفات التي تطمح إليها فِيْ شريك حياتها.

ترددت شائعات مؤخرًا أن جولي، البالغة من العمر 47 عامًا، تبحث حاليًا عَنّْ شريك حياتها على قدم المساواة من الناحية الفكرية. وهذا ما دفع حايك إلَّى البحث عَنّْ رجل له نفس الخصائص التي تطمح إليها صديقتها، وتأمل فِيْ تحديد بعض المواعيد لها ؛ لتمهِيْد الطريق لحبك.

وقال مصدر لمجلة OK، “أنجلينا تحسد الطريقة التي وجدت بها سلمى شريكًا وستحب هذا النوع من الرجال لها”. إنه مستوحى من قِصَّة الحب بين سلمى حايك وزوجها الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينولت.

وانتشرت شائعات مفادها أن جولي وزميلها النجم الكوري الجنوبي ما دونج سيوك كانا على علاقة غرامية، بعد أن عملا معًا على فِيْلم Eternal. كان حلما معه. كانت المشاهد معًا تجربة رائعة “.

وعَنّْ رأيه فِيْ أنجلينا، قال سوك، “إنها شخص رائع وممثلة رائعة. إنها أيضًا شخص جيد جدًا. إنها تراعي الآخرين للغاية وقد سمحت للممثلين الآخرين بالتصرف بشكل مريح “.

وتابع “لقد عملت فِيْ هذه الصناعة لفترة طويلة وأنجلينا جولي نجمة عالمية، لكننا نشعر أننا كنا أصدقاء لفترة طويلة”.

وأضاف “كنت ممتنًا جدًا لحَقيْقَة أن أنجلينا جولي أخبرتني أنها شاهدت عملي السابق وأنها كانت من محبيها. أعتقد أن تلك الجوانب [من ديناميكيتنا] تظهر على الشاشة ككيمياء جيدة “.

تصدرت جولي عَنّْاوين الصحف عَنّْدما انفصلت عَنّْ بيت فِيْ عام 2016، ومنذ ذلك الحين كان الزوجان يتقاتلان على حضانة أطفالهما – توأمان مادوكس، باكس، زهراء، شيلوه، نوكس وفِيْفِيْان – والشركات التي يمتلكونها.