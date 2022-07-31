سلم الضمان الاجتماعي المطور وشُروطْه وحالات وقف المعاش بالنظام الجديد

تطور حجم وشُروطْ الضمان الاجتماعي وحالات تعليق معاش الضمان فِيْ النظام الجديد. كَمْعنى المقياس الأمني ​​، أي الطريقة التي يتم بها حساب نطاق أهلية المواطن السعودي فِيْ صرف المعاش. كَمْا تم توضيح ذلك من خلال نظام الضمان السابق بناءً على سلسلة من المعايير مثل قيمة الدخل الشهري المستلم. وكذلك قيمة كل دخل الأسرة على أساس عدد أفراد الأسرة. فِيْ حال كنت ضمن الفئات التي يحق لها الحصول على المعاش، ولكن فِيْ حالة الزيادة، لا يحق لك الحصول على المعاش. بعد نظام الضمان الجديد سنشرح طريقة احتساب المعاش وشُروطْ استحقاق المعاش وافتراضات وقف المعاش. كَمْا يمكنك التعرف على منزل مجاني للمستفِيْدين من الضمان الاجتماعي، تعرف على كيفِيْة طلبه وأهم الشُروطْ المطلوبة.

تطوير سلم الضمان الاجتماعي

هُو فعل مجلس الوزراء السعودي إصدار نظام ضمان اجتماعي سعودي جديد يضم 26 مادة تنظم مجموعة الأحكام المتعلقة بالمعاشات التقاعدية. كَمْا جاء النظام الجديد بمواده الجديدة لضمان تحديد المواطن للحد الأدنى من الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، وكذلك توفِيْر الحماية الاجتماعية والدعم للمواطن المستفِيْد. كَمْا يفكر نظام التأمين الجديد فِيْ توفِيْر برامج تأهِيْل وتدريب مختلفة للمواطن المستفِيْد من المعاش.

من أهم المعايير التي يتضمنها النظام الجديد ولوائح تطويره إمكانية أن يتقدم جميع المواطنين المستوفِيْن للشُروطْ بطلب للحصول على معاش تقاعدي بغض النظر عن الحالة الاجتماعية. كَمْا يشمل تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات حسب طاقتهم فِيْ العمل. فِيْ النظام الجديد، تم القضاء على الاعتماد على مقياس الدخل ووضعت سلسلة من القوانين المرنة التي تتغير من شخص إلى آخر وتحدد أهلية الفرد للحصول على معاش تقاعدي. وهذا يضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد من المواطنين المؤهلين. كَمْا ستتمكنين من معرفة تاريخ الضمان الاجتماعي للمرأة وأهم الخطوات المطلوبة للحجز والتسجيل والفروع.

شُروطْ النظام الجديد 1443

هناك مجموعة من الشُروطْ التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي يجب أن يستوفِيْها الراغبون فِيْ التسجيل فِيْ نظام الضمان الاجتماعي الجديد. يمكن أن نظهر أهم هذه الشُروطْ على النحو التالي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب على مقدم الطلب أيضًا الإقامة بشكل دائم فِيْ المملكة المتحدة

ألا يتجاوز الدخل المحسوب الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.

يجب عليك أيضًا تلبية المعايير اللازمة لامتلاك الثروة.

استكَمْال جميع طلبات الوزارة المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمة الاجتماعية والتأهِيْل. يمكنك أيضًا التعرف على القانون الجديد 1444 للنيابة العامة، والإصلاحات التي أدخلت على النظام الجديد وصلاحيات النيابة العامة

الحالات التي تؤدي إلى منصب تقاعدي

حدد نظام الضمان الجديد سلسلة من الحالات التي يتم فِيْها تعليق معاش الضمان الاجتماعي. يمكن أن نذكر هذه الحالات على النحو التالي

فِيْ حالة عدم وجود شرط من شُروطْ الضمان الاجتماعي.

إذا تبين أن البيانات التي قدمها المواطن للوزارة غير صحيحة

وكذلك فِيْ حالة تأخر المواطن فِيْ تحديث البيانات الشخصية لمدة 30 يومًا من وقت إخطاره.

عند اعتماد تقاعس المستفِيْد فِيْ البحث عن عمل

عندما لا تلتزم بالتدريب والتأهِيْل.

وكذلك عند تخلي المستحق عن المعاش

بسبب وفاة المستحق المعاش.

كيف وخطوات التقدم بطلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

عند استيفاء جميع الشُروطْ المطلوبة للموافقة على المعاش من قبل الضمان الاجتماعي. يمكن للمواطن اتخاذ الخطوات اللازمة للتقدم بطلب للحصول على معاش، ويمكن أن نذكر هذه الخطوات أدناه

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ثم أدخل جميع المعلومات الشخصية والمصرفِيْة للمواطن

اكتب أيضًا إجمالي الدخل

إرسال جميع المستندات المطلوبة

أخيرًا، أرسل الطلب.

تطوير نظام الضمان الاجتماعي الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم السبت 20 نوفمبر عن تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور حديثًا. يهدف النظام الجديد إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار بالإضافة إلى توفِيْر الوسائل اللازمة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا. كَمْا يهدف النظام الجديد إلى تحسين حياة المواطنين الأكثر احتياجًا، فضلاً عن تلبية احتياجاتهم المختلفة. وكذلك توفِيْر خدمات التوظيف.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

حرصًا من الحكومة السَعُودِيْة على تقديم الخدمات المتنوعة للمواطن السعودي، وكذلك العمل على تنميتها، وكذلك تسهِيْل وصول المستفِيْد إلى هذه الخدمة. توفر منصة الضمان الاجتماعي رقمًا موحدًا يمكن للمستفِيْد والمنصة التواصل من خلاله على النحو التالي