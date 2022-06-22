سلم تقاعد المعلمين الجديد 1443 وطريقة حساب معاش التقاعد عبر مؤسسة التأمينات

مقياس تقاعد المعلمين الجدد 1443 لقد أصبح شيئًا يرغب العديد من المعلمين في معرفته في الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية ، خاصة بعد اتخاذ بعض القرارات والتعديلات الجديدة من قبل مجلس الوزراء السعودي في الأيام القليلة الماضية ، ومفهوم سلم الرواتب الجديد. هي “اللوائح التي يتم من خلالها توضيح جميع البنود.” تتعلق برواتب تقاعد المعلمين التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء السعودي ، وذلك لتوفير رواتب تتناسب مع تلك المهنة النبيلة للمعلمين وما يقومون به في تقديم خدمات مهمة للمجتمع وخلق أجيال قوية ذات خبرة كافية في مختلف المجالات ، التي تعمل على رفع المستوى الثقافي والمادي للمواطنين ، وتعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، وبالتالي رفع رواتب المعلمين وتمكينهم من توفير مستوى معيشى مرتفع وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. يحتاج.

مقياس تقاعد المعلمين الجدد 1443

يمكنك من خلال المقال التعرف على نظام التقاعد الجديد للمعلمين. أما رواتب التقاعد للمعلمين بالجدول الجديد فهي مقسمة إلى مستويات وتقسم على النحو التالي:

أ للمستوى الأول مدرس ومساعد مدرس: الراتب من 468 ريال إلى 603 ريال.

مدرس ومساعد مدرس: الراتب من 468 ريال إلى 603 ريال. مدرس ممارس: راتبه يتراوح من 681.30 ريال إلى 906.30 ريال.

راتب مدرس أول: من 895.50 ريال إلى 1138.50 ريال.

خبير المعلم: يتراوح الراتب من 1138.30 ريال إلى 1408.50 ريال.

المستوى الثاني مدرس ومساعد مدرس: الراتب من 630 ريال إلى 774 ريال.

مدرس ومساعد مدرس: الراتب من 630 ريال إلى 774 ريال. مدرس ممارس: الراتب من 951.30 ريال إلى 1158.30 ريال

راتب مدرس متقدم: ويتراوح الراتب من 1185.10 ريال إلى 1493.10 ريال.

المعلم الخبير: الراتب من 1462.50 ريال إلى 1741.50 ريال.

المستوى الثالث مدرس ومساعد مدرس: يتراوح الراتب من 802.80 ريال إلى 955.80 ريال.

مدرس ومساعد مدرس: يتراوح الراتب من 802.80 ريال إلى 955.80 ريال. مدرس ممارس: راتبه يتراوح من 1232.10 ريال إلى 1475.10 ريال.

راتب المعلم المتقدم: من 1489.50 ريال إلى 1750.50 ريال.

المعلم الخبير: الراتب يتراوح من 1797.30 ريال إلى 2085.30 ريال.

المستوى الرابع مدرس ومساعد مدرس: يتراوح الراتب من 986.40 ريال إلى 1148.40 ريال.

مدرس ومساعد مدرس: يتراوح الراتب من 986.40 ريال إلى 1148.40 ريال. مدرس ممارس: راتبه يتراوح من 1523.70 ريال إلى 1766.70 ريال.

راتب المعلم المتقدم: من 1802.70 ريال إلى 1959.30 ريال.

حساب معاش التقاعد

يمكنك من خلال المقال التعرف على تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع في المملكة العربية السعودية وبعد التعرف مقياس تقاعد المعلمين الجدد 1443والآن نتعرف على طريقة احتساب المعاش التقاعدي وهي كالتالي: