سلم رواتب الاداريين في التعليم 1444 ، قد تسائل العديد من الاشخاص من من يسكنون ويقيمون داخل المملكة العربية السعودية ويعملون داخل وزارة التربية والتعليم حول التعرف على سلم رواتب الاداريين في التعليم 1444 ، حيث تعد سلم رواتب الاداريين في التعليم من الأشياء التي يهتم بها الكثير من العاملين في مجال التعليم ، وتحدد المملكة العربية السعودية سلم رواتب الاداريين في التعليم 1444 ، تابعوا معنا .

جدول رواتب الإداريين في التربية والتعليم 1444

حدد نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية بدقة رواتب الإداريين في التعليم في الدولة، وتختلف رواتب كل إداري في وزارة التربية والتعليم عن الآخر حسب درجته الوظيفية، وسيضع ما يلي جدول يوضح رواتب جميع الموظفين الإداريين في التعليم

فئة وظيفية مرتب البدلات موظف من الدرجة الأولى 3000 ريال سعودي 135 ريال سعودي موظف في المرتبة الثانية 3،430 ريال سعودي 165 ريال سعودي موظف من المرتبة الثالثة 3945 ريال سعودي 190 ريال سعودي موظف رابع 4530 ريال سعودي 230 ريال سعودي موظف بالمرتبة الخامسة 5240 ريال سعودي 265 ريال سعودي موظف بالمرتبة السادسة 6065 ريال سعودي 305 ريال سعودي موظف بالمرتبة السابعة 7010 ريال سعودي 365 ريال موظف بالمرتبة الثامنة 8010 ريال سعودي 415 ريال سعودي موظف بالمرتبة التاسعة 9275 ريال سعودي 470 ريال سعودي موظف بالمرتبة العاشرة 10215 ريال سعودي 510 ريال سعودي رتبة أحد عشر موظفا 11815 ريال سعودي 530 ريال سعودي موظف في المرتبة الثانية عشرة 13435 ريال سعودي 570 ريال سعودي موظف بالمرتبة الثالثة عشرة 15180 ريال سعودي 605 ريال سعودي موظف بالمرتبة الرابعة عشرة 17،015 ريال سعودي 700 ريال سعودي موظف بالمرتبة الخامسة عشرة 20855 ريال سعودي 865 ريال سعودي

سلم رواتب المعلمين في المملكة العربية السعودية 1444

المعلمون والمعلمون في المملكة العربية السعودية منتسبون إلى قطاع التعليم وموظفون في وزارة التربية والتعليم السعودية. لذلك، بعد أن تحدثنا عن سلم رواتب الإداريين في التعليم 1444، لا بد من المرور على سلم رواتب المعلمين في المملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ

جدول رواتب المعلمين من المستوى الأول

يظهر رواتب المعلمين السعوديين في المستوى الأول في الجدول التالي

الرتبة / الرتبة مدرس مساعد / مدرس مدرس ممارس مدرس متقدم مدرس خبير مدرس في المستوى الأول من الدرجة الأولى 5200 ريال سعودي 7570 ريال سعودي 9950 ريال سعودي 12650 ريال سعودي مدرس في المستوى الأول الصف الثاني 5500 ريال سعودي 8070 ريال سعودي 10490 ريال سعودي 13250 ريال سعودي مدرس في المستوى الأول الصف الثالث 5800 ريال سعودي 8570 ريال سعودي 11030 ريال سعودي 13850 ريال سعودي مدرس في المستوى الأول الصف الرابع 6100 ريال سعودي 9070 ريال سعودي 11570 ريال سعودي 14450 ريال سعودي مدرس في المستوى الأول الصف الخامس 6400 ريال سعودي 9750 ريال سعودي 12110 ريال سعودي 15050 ريال سعودي مدرس في المستوى الأول الصف السادس 6700 ريال سعودي 10070 ريال سعودي 12650 ريال سعودي 15650 ريال سعودي

جدول رواتب المعلمين من المستوى 2

أما رواتب معلمي المستوى الثاني بالمملكة فهي كالتالي

الرتبة / الرتبة مدرس مساعد / مدرس مدرس ممارس مدرس متقدم مدرس خبير مدرس المستوى الثاني، من الدرجة الأولى 7000 ريال سعودي 10570 ريال سعودي 13190 ريال سعودي 16250 ريال سعودي مدرس المستوى الثاني، مدرس الصف الثاني 7320 ريال سعودي 11090 ريال سعودي 13750 ريال سعودي 16،870 ريال سعودي مدرس المستوى الثاني الصف الثالث 7640 ريال سعودي 11،610 ريال سعودي 14،310 ريال سعودي 17،490 ريال سعودي مدرس المستوى الثاني الصف الرابع 7960 ريال سعودي 12130 ريال سعودي 14،870 ريال سعودي 18110 ريال سعودي مدرس المستوى الثاني الصف الخامس 8280 ريال سعودي 12650 ريال سعودي 15430 ريال سعودي 18730 ريال سعودي مدرس المستوى الثاني الصف السادس 8600 ريال سعودي 13170 ريال سعودي 15،990 ريال سعودي 19350 ريال سعودي

جدول رواتب المعلمين من المستوى 3

وكانت رواتب المعلمين في المستوى الثالث كما هو موضح في الجدول التالي

الرتبة / الرتبة مدرس مساعد / مدرس مدرس ممارس مدرس متقدم مدرس خبير مدرس في المستوى الثالث الدرجة الأولى 8920 ريال سعودي 13690 ريال سعودي 16550 ريال سعودي 19970 ريال سعودي مدرس في المستوى الثالث، الدرجة الثانية 9260 ريال سعودي 14230 ريال سعودي 17130 ريال سعودي 20،610 ريال سعودي مدرس في المستوى الثالث الصف الثالث 9600 ريال سعودي 14،770 ريال سعودي 17،710 ريال سعودي 21250 ريال سعودي مدرس في المستوى الثالث الصف الرابع 9940 ريال سعودي 15،310 ريال سعودي 18،290 ريال سعودي 21،890 ريال سعودي مدرس في المستوى الثالث الصف الخامس 10280 ريال سعودي 15850 ريال سعودي 18،870 ريال سعودي 22530 ريال سعودي مدرس في المستوى الثالث الصف السادس 10620 ريال سعودي 16،390 ريال سعودي [19450ريالسعودي[19450SAR 23،170 ريال سعودي

جدول رواتب المعلمين من المستوى 4

رواتب معلمي المستوى الرابع في المملكة العربية السعودية كما يتضح في الجدول التالي

الرتبة / الرتبة مدرس مساعد / مدرس مدرس ممارس مدرس متقدم مدرس في المستوى الرابع الصف الأول 10960 ريال سعودي 16،930 ريال سعودي 20030 ريال سعودي مدرس الصف الرابع الصف الثاني 11320 ريال سعودي 17،470 ريال سعودي 20،610 ريال سعودي مدرس الصف الرابع الصف الثالث 11،680 ريال سعودي 18010 ريال سعودي 21،190 ريال سعودي مدرس الصف الرابع الصف الرابع 12040 ريال سعودي 18550 ريال سعودي 21،770 ريال سعودي مدرس الصف الرابع الصف الخامس 12400 ريال سعودي 19019 ريال سعودي – مدرس الصف الرابع الصف السادس 12760 ريال سعودي 19630 ريال سعودي –

جدول رواتب معلم الصف الخامس

أما بالنسبة لمعلمي المستوى الخامس بالمملكة العربية السعودية، فإن رواتبهم هي

الرتبة / الرتبة مدرس مساعد / مدرس مدرس ممارس مدرس الصف الخامس 13120 ريال سعودي 20170 ريال سعودي مدرس الصف الخامس 13500 ريال سعودي 20710 ريال سعودي مدرس الصف الخامس 13880 ريال سعودي 21250 ريال سعودي مدرس الصف الخامس الصف الرابع 14260 ريال سعودي —- مدرس الصف الخامس 14640 ريال سعودي —- مدرس الصف الخامس الصف السادس 15020 ريال سعودي —-

جدول رواتب معلم الصف السادس

وكانت رواتب المعلمين في المستوى السادس على النحو التالي

الرتبة / الرتبة مدرس مساعد / مدرس مدرس الصف السادس 15400 ريال سعودي مدرس الصف السادس 15800 ريال سعودي مدرس الصف السادس 16200 ريال سعودي مدرس الصف السادس الصف الرابع 16600 ريال سعودي مدرس الصف السادس الصف الخامس 17000 ريال سعودي مدرس الصف السادس 17400 ريال سعودي

المكافأة السنوية للمعلمين في المملكة العربية السعودية 1444

تكون قيمة المكافآت السنوية للمعلمين في المملكة العربية السعودية بحسب الرتبة والدرجة كما يلي

قيمة المكافأة السنوية للمدرس المساعد والمعلم المكافأة السنوية لمعلم مساعد ومعلم المستوى الأول 300 ريال سعودي. المكافأة السنوية للمدرس المساعد والمستوى الثاني 320 ريال سعودي. المكافأة السنوية للمساعد المعلم والمستوى الثالث 340 ريال سعودي. المكافأة السنوية للمعلم المساعد ومعلم المستوى الرابع 360 ريال سعودي. المكافأة السنوية للمعلم المساعد والمستوى الخامس 380 ريال سعودي. المكافأة السنوية للمعلم المساعد والمستوى السادس 400 ريال سعودي.

قيمة المكافأة السنوية للمعلم الممارس المكافأة السنوية لمعلم المستوى الأول الممارس 500 ريال سعودي. المكافأة السنوية لمعلم المستوى الثاني الممارس 520 ريال سعودي. المكافأة السنوية لمعلم المستوى الثالث الممارس 540 ريال سعودي. المكافأة السنوية لمعلم المستوى الرابع الممارس 540 ريال سعودي. المكافأة السنوية لمعلم المستوى الخامس الممارس 540 ريال سعودي.

المكافأة السنوية للمعلم المتقدم هي المكافأة السنوية للمعلم المتقدم المستوى الأول 540 ريال سعودي. المكافأة السنوية للمعلم المتقدم المستوى الثاني 560 ريال سعودي. المكافأة السنوية للمعلم المتقدم المستوى الثالث 580 ريال سعودي. المكافأة السنوية للمعلم المتقدم المستوى الرابع 580 ريال سعودي

قيمة المكافأة السنوية للمعلم الخبير هي المكافأة السنوية لمعلم المستوى الأول 600 ريال سعودي. المكافأة السنوية لمعلم خبير المستوى الثاني 620 ريال سعودي. المكافأة السنوية لمعلم خبير المستوى الثالث 640 ريال سعودي.



في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على سلم رواتب الاداريين في التعليم 1444 ، و المكافأة السنوية للمعلمين في المملكة العربية السعودية 1444 ، و جدول رواتب المعلمين من المستوى الأول وحتى المستوى السادس .