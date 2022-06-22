سلم رواتب الحرس الوطني الجديد والبدلات 1443 في المملكة العربية السعودية

جدول رواتب الحرس الوطني الجديد شيء يريد الكثير من المواطنين العاملين في الحرس الوطني معرفته ، خاصة بعد التعديلات التي أصدرها مجلس الوزراء السعودي خلال الأيام الماضية. الغلاء الذي تشهده البلاد ، وتقديراً لحكومة المملكة العربية السعودية لجميع العاملين في القطاع العسكري والقوات المسلحة لتوفير الحياة الكريمة لمن يخدم المجتمع ويضحي بأرواحه في سبيله. الوطن ومن خلال المقال ستعرف كل تفاصيل رواتب القطاع العسكري.
سلم رواتب الحرس الوطني
يمكنك من خلال المقال التعرف على تعديل نظام التقاعد المدني. أما رواتب وزارة الدفاع السعودية فقط فقد كشفت عن رواتب جميع رتب الحرس الوطني من جنود وضباط وبقية الرتب في كافة القطاعات العسكرية بالمملكة. – يصرف رواتب الحرس الوطني عام 2022 مع البدلات التي يتقاضاها. جميع الضباط والعسكريين في قوات الحرس الوطني والمخصصات على النحو التالي:
- الحرس الوطني جندي راتبه 5600 ريال سعودي.
- يبدأ راتب الجندي الأول في حرس الحدود من 6700 ريال ويصل إلى 7000 ريال سعودي.
- تصرف رواتب الحرس الوطني 2022 مع البدلات التي يتقاضاها جميع الضباط والجنود في قوات الحرس الوطني ، وتكون البدلات على النحو التالي:
- بدلا من الخطر.
- صرف بدل الإقامة.
- بدل المجال.
- بدل مواصلات.
- بدلا من مواجهة الإرهاب.
سلم رواتب الحرس الوطني
من خلال المقال ، يمكنك التعرف على سلم رواتب القضاة. أما سلم رواتب الحرس الوطني فهو كالتالي:
- – الحرس الوطني ملازم راتبه 6600 ريال سعودي.
- يصل راتب ملازم أول بالحرس الوطني إلى 7،609 ريال سعودي.
- النقيب في الحرس الوطني السعودي راتبه 9،215 ريال سعودي.
- رواتب رقيب الحرس الوطني 5260 ريالاً سعودياً للدرجة الأولى.
- يصل راتب وكيل الرقيب للحرس الوطني إلى 4455 ريالاً سعودياً في الدرجة الأولى.
- راتب الحرس الوطني رائد 11705 ريال سعودي.
- رواتب الحرس الوطني تصل إلى 12735 ريالاً سعودياً.
- راتب العميد في الحرس الوطني 16.350 ريال سعودي.
- راتب اللواء في الحرس الوطني 18600 ريال سعودي.
التعليقات