سلم رواتب الضباط الصحيين 1444 في السعودية مع العلاوات ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يؤدون الالتحاق بوظائف الضباط العاملين في المجال الصحي في المملكة العربية السعودية حول سلم رواتب مع العلاوات ، حيث تعد المملكة السعودية من الدول التي تهتم بعملية التوظيف في المجال الأمني والعسكري ، و توضح الجهات المختصة في القيمة الخاصة بالرواتب الشهرية والمكافآت التي يتقاضاها الضباط كل حسب رتبته ودرجة عمله .
1444 جدول رواتب موظف صحة في المملكة العربية السعودية مع العلاوات
تختلف قيمة الراتب الشهري والعلاوة السنوية التي يستحقها الطبيب والصيدلي العاملان في القوات المسلحة بحسب عدة عوامل ؛ ومن ابرزها رتبة ودرجة الموظف. كما تختلف رواتب الأطباء والمسؤولين الصيادلة حسب المستوى الذي يعمل فيه الصيدلي أو الطبيب والمسمى الوظيفي له
|مرتبة
|الحد الأدنى للراتب
|الحد الأقصى للراتب
|طبيب مقيم
|10860 ريال سعودي
|29180 ريال سعودي
|نائب الطبيب
|13205 ريال سعودي
|33265 ريال سعودي
|طبيب استشاري
|17645 ريال سعودي
|42،145 ريال سعودي
|صيدلي
|8755 ريال سعودي
|24،195 ريال سعودي
|صيدلي 1
|10،830 ريال سعودي
|27650 ريال سعودي
|صيدلي استشاري
|13070 ريال سعودي
|25795 ريال سعودي
رواتب أطباء الصحة العسكرية مع البدلات
تختلف رواتب أطباء الصحة العسكرية في المملكة العربية السعودية حسب المسميات الوظيفية لكل طبيب، سواء كان نائب ضابط طبيب، أو طبيب مقيم، أو طبيب استشاري في وقت القوات المسلحة السعودية، والراتب. يختلف كل منهم حسب المستوى الذي يعمل فيه.
راتب ضابط مقيم في القوات السعودية
يوضح الجدول التالي قيمة الراتب الشهري الذي يستحقه الطبيب الضابط المقيم في المملكة العربية السعودية لعام 1444
|مستوى الطبيب المقيم في القوات السعودية
|مرتب
|موظف مقيم من المستوى 1
|الراتب يبدأ من 10،860 ريال سعودي
|ضابط مقيم المستوى 2
|الراتب يبدأ من 13200 ريال سعودي
|ضابط مقيم المستوى 3
|الراتب يبدأ من 15800 ريال سعودي
|ضابط مقيم في المستوى 4
|الراتب يبدأ من 18700 ريال سعودي
|موظف مقيم مستوى 5
|الراتب يبدأ من 21900 ريال سعودي
|ضابط مقيم سادس
|الراتب يبدأ من 25400 ريال سعودي
|ضابط مقيم من الدرجة السابعة
|الراتب يبدأ من 29180 ريال سعودي
راتب نائب الطبيب الضابط في القوات السعودية
يتضح راتب نائب الطبيب في القوات السعودية من خلال سلم الرواتب التالي
|مستوى نائب الطبيب في القوات السعودية
|مرتب
|نائب ضابط طبيب من الدرجة الأولى
|الراتب يبدأ من 13،205 ريال سعودي
|نائب ضابط طبيب من الدرجة الثانية
|الراتب يبدأ من 15805 ريال سعودي
|نائب ضابط طبيب من المستوى الثالث
|الراتب يبدأ من 18110 ريال سعودي
|نائب ضابط طبيب من المستوى الرابع
|الراتب يبدأ من 21،905 ريال سعودي
|نائب ضابط طبيب من الدرجة الخامسة
|الراتب يبدأ من 25،405 ريال سعودي
|سادس رتبة نائب ضابط طبيب
|الراتب يبدأ من 29185 ريال سعودي
|نائب ضابط طبيب من الدرجة السابعة
|الراتب يبدأ من 33265 ريال سعودي
راتب طبيب استشاري في القوات السعودية
فيما يلي قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه الطبيب الاستشاري في القوات السعودية للعام الحالي 1444 على جميع مستويات العمل
|مستوى الطبيب الاستشاري في القوات السعودية
|مرتب
|طبيب ضابط استشاري من المستوى الأول
|الراتب يبدأ من 17،645 ريال سعودي
|طبيب استشاري ضابط المستوى الثاني
|الراتب يبدأ من 20925 ريال سعودي
|ضابط استشاري طبي المستوى الثالث
|الراتب يبدأ من 24545 ريال سعودي
|طبيب ضابط استشاري المستوى الرابع
|الراتب يبدأ من 28،465 ريال سعودي
|طبيب ضابط استشاري المستوى الخامس
|الراتب يبدأ من 32،705 ريال سعودي
|طبيب ضابط استشاري سادس
|الراتب يبدأ من 37،265 ريال سعودي
|ضابط استشاري طبيب المستوى السابع
|الراتب يبدأ من 42،145 ريال سعودي
رواتب الصيادلة مع البدلات
تحدد رواتب الصيادلة العسكريين في المملكة العربية السعودية على أساس تربة الصيدلي، حيث تتفاوت قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه الصيدلي المتخصص والضابط الصيدلاني والضابط الأول والاستشاري الصيدلاني، ويتضح ذلك في ما يلي.
جدول راتب ضابط الصيدلي
والجدول التالي يوضح قيمة الرواتب الشهرية التي يتقاضاها مسؤول الصيدلي بالمملكة العربية السعودية لعام 1444
|رتبة الضابط صيدلي في القوات السعودية
|مرتب
|ضابط صيدلي في المستوى الأول
|الراتب يبدأ من 8755 ريال سعودي
|ضابط صيدلي بالمرتبة الثانية
|الراتب يبدأ من 10،835 ريال سعودي
|ضابط صيدلي في المستوى الثالث
|الراتب يبدأ من 13075 ريال سعودي
|ضابط صيدلي في المستوى الرابع
|الراتب يبدأ من 15،455 ريال سعودي
|ضابط صيدلي في المستوى الخامس
|الراتب يبدأ من 18115 ريال سعودي
|ضابط صيدلي في المستوى السادس
|الراتب يبدأ من 21،015 ريال سعودي
|ضابط صيدلي في المستوى 7
|الراتب يبدأ من 24195 ريال سعودي
جدول رواتب كبير صيدلي
فيما يلي قيمة الاستحقاقات الشهرية المخصصة لصيدلي عسكري يعمل برتبة صيدلي أول في المملكة العربية السعودية
|مستوى أول صيدلي ضابط في القوات السعودية
|مرتب
|صيدلي ضابط أول بالمستوى الأول
|الراتب يبدأ من 10،830 ريال سعودي
|صيدلي ضابط أول بالمرتبة الثانية
|الراتب يبدأ من 13،070 ريال سعودي
|صيدلي ضابط أول بالمرتبة الثالثة
|الراتب يبدأ من 15450 ريال سعودي
|صيدلي ضابط أول بالمرتبة الرابعة
|الراتب يبدأ من 18110 ريال سعودي
|صيدلي ضابط أول في المستوى الخامس
|الراتب يبدأ من 21010 ريال سعودي
|صيدلي ضابط أول في المستوى السادس
|الراتب يبدأ من 24،190 ريال سعودي
|ضابط صيدلي أول مستوى 7
|الراتب يبدأ من 27650 ريال سعودي
جدول رواتب ضابط الصيدلي المختص
يتضمن جدول رواتب الصيدلي المختص قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه من مستوى العمل الأول إلى المستوى السابع
|مستوى الصيدلي الاختصاصي الضابط في القوات السعودية
|مرتب
|صيدلي متخصص ضابط المستوى الأول
|الراتب يبدأ من 12435 ريال سعودي
|صيدلي اختصاصي ضابط المستوى الثاني
|الراتب يبدأ من 14،675 ريال سعودي
|مسؤول صيدلي متخصص من المستوى 3
|الراتب يبدأ من 17،055 ريال سعودي
|مسؤول صيدلي متخصص من المستوى 4
|الراتب يبدأ من 19715 ريال سعودي
|صيدلي متخصص المستوى 5
|الراتب يبدأ من 21010 ريال سعودي
|ضابط صيدلة متخصص المستوى السادس
|الراتب يبدأ من 22615 ريال سعودي
|صيدلي متخصص المستوى 7
|الراتب يبدأ من 25،795 ريال سعودي
جدول رواتب استشاري الصيدلة
يُدرج راتب الاستشاري الصيدلاني لعام 1444 حسب الدرجة التي يعمل بها الصيدلي العسكري، وذلك على النحو التالي
|مستوى المستشار الصيدلاني الضابط في القوات السعودية
|مرتب
|ضابط صيدلة استشاري من المستوى الأول
|الراتب يبدأ من 13،070 ريال سعودي
|Consultant Pharmacist Officer في المستوى الثاني
|الراتب يبدأ من 15450 ريال سعودي
|Consultant Pharmacist Officer في المستوى 3
|الراتب يبدأ من 18110 ريال سعودي
|ضابط صيدلة استشاري من المستوى الرابع
|الراتب يبدأ من 21010 ريال سعودي
|ضابط استشاري صيدلي بمستوى 5
|الراتب يبدأ من 24،190 ريال سعودي
|ضابط صيدلة استشاري سادس
|الراتب يبدأ من 27650 ريال سعودي
|ضابط صيدلة استشاري من المستوى السابع
|الراتب يبدأ من 31،390 ريال سعودي
المكافأة السنوية للأطباء والضباط الصيادلة بالقوات السعودية 1444
تخصص الجهات المختصة في المملكة علاوات سنوية للضباط والأطباء والصيادلة في القوات السعودية، تقديرا لجهود العمل التي تبذلها هذه الفئات. قيمة المكافأة السنوية واضحة كما يلي
|طبيب استشاري
|نائب الطبيب
|طبيب مقيم
|صيدلي استشاري
|صيدلي أول
|صيدلي
|مستوى اول
|820 ريال سعودي
|650 ريال سعودي
|585 ريال سعودي
|595 ريال سعودي
|560 ريال سعودي
|520 ريال سعودي
|المستوى الثاني
|905 ريال سعودي
|725 ريال سعودي
|650 ريال سعودي
|665 ريال سعودي
|595 ريال سعودي
|560 ريال سعودي
|المستوى الثالث
|980 ريال سعودي
|800 ريال سعودي
|725 ريال سعودي
|725 ريال سعودي
|665 ريال سعودي
|595 ريال سعودي
|المستوى الرابع
|1060 ريال سعودي
|875 ريال سعودي
|800 ريال سعودي
|795 ريال سعودي
|725 ريال سعودي
|665 ريال سعودي
|المستوى الخامس
|1140 ريال سعودي
|945 ريال سعودي
|875 ريال سعودي
|865 ريال سعودي
|795 ريال سعودي
|725 ريال سعودي
|المستوى السادس
|1220 ريال سعودي
|1020 ريال سعودي
|945 ريال سعودي
|935 ريال سعودي
|865 ريال سعودي
|795 ريال سعودي
|المستوى السابع
|1315 ريال سعودي
|1095 ريال سعودي
|1020 ريال سعودي
|1010 ريال سعودي
|935 ريال سعودي
|865 ريال سعودي
البدل السنوي للأخصائي والفني والمساعد الصحي 1444
قيمة البدل السنوي للأخصائي والفني والمساعد الصحي 1444 واضحة كالتالي
|أخصائي استشاري
|كبار المتخصصين
|متخصص
|فني
|مساعد صحي
|مستوى اول
|560 ريال سعودي
|520 ريال سعودي
|485 ريال سعودي
|450 ريال سعودي
|370 ريال سعودي
|المستوى الثاني
|595 ريال سعودي
|560 ريال سعودي
|520 ريال سعودي
|480 ريال سعودي
|405 ريال سعودي
|المستوى الثالث
|665 ريال سعودي
|595 ريال سعودي
|560 ريال سعودي
|515 ريال سعودي
|450 ريال سعودي
|المستوى الرابع
|725 ريال سعودي
|665 ريال سعودي
|595 ريال سعودي
|550 ريال سعودي
|480 ريال سعودي
|المستوى الخامس
|795 ريال سعودي
|725 ريال سعودي
|665 ريال سعودي
|630 ريال سعودي
|550 ريال سعودي
|المستوى السادس
|865 ريال سعودي
|795 ريال سعودي
|725 ريال سعودي
|700 ريال سعودي
|630 ريال سعودي
|المستوى السابع
|935 ريال سعودي
|865 ريال سعودي
|795 ريال سعودي
|775 ريال سعودي
|700 ريال سعودي
جدول رواتب الجنود في القوات المسلحة السعودية 1444
لا يقل سلم رواتب العسكريين في القوات المسلحة السعودية 1444 أهمية عن سلم رواتب ضباط الصحة، وهو كالتالي
|رتبة جندي
|جندي
|الجندي الاول
|عريف
|وكيل رقيب
|شاويش
|رقيب أول
|رئيس الرقباء
|الفئة 1
|3220 ريال سعودي
|3395 ريال سعودي
|3765 ريال سعودي
|4455 ريال سعودي
|5260 ريال سعودي
|6180 ريال سعودي
|7215 ريال سعودي
|الصف 2
|3350 ريال سعودي
|3540 ريال سعودي
|3940 ريال سعودي
|4،665 ريال سعودي
|5510 ريال سعودي
|6480 ريال سعودي
|7575 ريال سعودي
|فئة 3
|3480 ريال سعودي
|3685 ريال سعودي
|4115 ريال سعودي
|4875 ريال سعودي
|5760 ريال سعودي
|6780 ريال سعودي
|7935 ريال سعودي
|فئة 4
|3610 ريال سعودي
|3830 ريال سعودي
|4290 ريال سعودي
|5080 ريال سعودي
|6010 ريال سعودي
|7080 ريال سعودي
|8295 ريال سعودي
|درجة 5
|3740 ريال سعودي
|3975 ريال سعودي
|4465 ريال سعودي
|5295 ريال سعودي
|6260 ريال سعودي
|7380 ريال سعودي
|8655 ريال سعودي
|فئة 6
|3870 ريال سعودي
|4120 ريال سعودي
|4640 ريال سعودي
|5505 ريال سعودي
|6510 ريال سعودي
|7680 ريال سعودي
|9015 ريال سعودي
|فئة 7
|4000 ريال سعودي
|4265 ريال سعودي
|4815 ريال سعودي
|5715 ريال سعودي
|6760 ريال سعودي
|7980 ريال سعودي
|9375 ريال سعودي
|فئة 8
|4130 ريال سعودي
|4410 ريال سعودي
|4990 ريال سعودي
|5925 ريال سعودي
|7010 ريال سعودي
|8280 ريال سعودي
|9735 ريال سعودي
|فئة 9
|4260 ريال سعودي
|4555 ريال سعودي
|5165 ريال سعودي
|6135 ريال سعودي
|7260 ريال سعودي
|8580 ريال سعودي
|10095 ريال سعودي
|الصف العاشر
|4،390 ريال سعودي
|4700 ريال سعودي
|5340 ريال سعودي
|6345 ريال سعودي
|7510 ريال سعودي
|8880 ريال سعودي
|10455 ريال سعودي
|فئة 11
|4520 ريال سعودي
|4845 ريال سعودي
|5515 ريال سعودي
|6555 ريال سعودي
|7760 ريال سعودي
|9180 ريال سعودي
|10،815 ريال سعودي
|فئة 12
|4650 ريال سعودي
|4990 ريال سعودي
|5690 ريال سعودي
|6765 ريال سعودي
|8010 ريال سعودي
|9480 ريال سعودي
|11175 ريال سعودي
|فئة 13
|4780 ريال سعودي
|5135 ريال سعودي
|5865 ريال سعودي
|6975 ريال سعودي
|8260 ريال سعودي
|9780 ريال سعودي
|11535 ريال سعودي
|فئة 14
|4910 ريال سعودي
|5280 ريال سعودي
|6040 ريال سعودي
|7185 ريال سعودي
|8510 ريال سعودي
|10080 ريال سعودي
|11895 ريال سعودي
|فئة 15
|5040 ريال سعودي
|5425 ريال سعودي
|6215 ريال سعودي
|7395 ريال سعودي
|8760 ريال سعودي
|10380 ريال سعودي
|12255 ريال سعودي
المكافأة السنوية للجنود في القوات السعودية 1444
يتلقى جنود القوات السعودية المكافآت السنوية التالية
|مرتبة
|قيمة المكافأة السنوية
|جندي
|130 ريال سعودي
|الجندي الاول
|145 ريال سعودي
|عريف
|175 ريال سعودي
|وكيل رقيب
|210 ريال سعودي
|الرقيب
|250 ريال سعودي
|رقيب أول
|300 ريال سعودي
|وكيل الرقيب
|360 ريال سعودي
وفي الختام لمقالنا هذا تحدثنا حول سلم رواتب الضباط الصحيين 1444 في السعودية مع العلاوات ، حيث أن المملكة السعودية من الدول التي تهتم بالجيش والجنود العاملين في وزارة الدفاع ، كما هنالك مكافئات تصرف كل عام ولكن تختلف من فرع لأخر .