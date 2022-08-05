سلم رواتب الضباط الصحيين 1444 في السعودية مع العلاوات ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يؤدون الالتحاق بوظائف الضباط العاملين في المجال الصحي في المملكة العربية السعودية حول سلم رواتب مع العلاوات ، حيث تعد المملكة السعودية من الدول التي تهتم بعملية التوظيف في المجال الأمني والعسكري ، و توضح الجهات المختصة في القيمة الخاصة بالرواتب الشهرية والمكافآت التي يتقاضاها الضباط كل حسب رتبته ودرجة عمله .

1444 جدول رواتب موظف صحة في المملكة العربية السعودية مع العلاوات

تختلف قيمة الراتب الشهري والعلاوة السنوية التي يستحقها الطبيب والصيدلي العاملان في القوات المسلحة بحسب عدة عوامل ؛ ومن ابرزها رتبة ودرجة الموظف. كما تختلف رواتب الأطباء والمسؤولين الصيادلة حسب المستوى الذي يعمل فيه الصيدلي أو الطبيب والمسمى الوظيفي له

مرتبة الحد الأدنى للراتب الحد الأقصى للراتب طبيب مقيم 10860 ريال سعودي 29180 ريال سعودي نائب الطبيب 13205 ريال سعودي 33265 ريال سعودي طبيب استشاري 17645 ريال سعودي 42،145 ريال سعودي صيدلي 8755 ريال سعودي 24،195 ريال سعودي صيدلي 1 10،830 ريال سعودي 27650 ريال سعودي صيدلي استشاري 13070 ريال سعودي 25795 ريال سعودي

رواتب أطباء الصحة العسكرية مع البدلات

تختلف رواتب أطباء الصحة العسكرية في المملكة العربية السعودية حسب المسميات الوظيفية لكل طبيب، سواء كان نائب ضابط طبيب، أو طبيب مقيم، أو طبيب استشاري في وقت القوات المسلحة السعودية، والراتب. يختلف كل منهم حسب المستوى الذي يعمل فيه.

راتب ضابط مقيم في القوات السعودية

يوضح الجدول التالي قيمة الراتب الشهري الذي يستحقه الطبيب الضابط المقيم في المملكة العربية السعودية لعام 1444

مستوى الطبيب المقيم في القوات السعودية مرتب موظف مقيم من المستوى 1 الراتب يبدأ من 10،860 ريال سعودي ضابط مقيم المستوى 2 الراتب يبدأ من 13200 ريال سعودي ضابط مقيم المستوى 3 الراتب يبدأ من 15800 ريال سعودي ضابط مقيم في المستوى 4 الراتب يبدأ من 18700 ريال سعودي موظف مقيم مستوى 5 الراتب يبدأ من 21900 ريال سعودي ضابط مقيم سادس الراتب يبدأ من 25400 ريال سعودي ضابط مقيم من الدرجة السابعة الراتب يبدأ من 29180 ريال سعودي

راتب نائب الطبيب الضابط في القوات السعودية

يتضح راتب نائب الطبيب في القوات السعودية من خلال سلم الرواتب التالي

مستوى نائب الطبيب في القوات السعودية مرتب نائب ضابط طبيب من الدرجة الأولى الراتب يبدأ من 13،205 ريال سعودي نائب ضابط طبيب من الدرجة الثانية الراتب يبدأ من 15805 ريال سعودي نائب ضابط طبيب من المستوى الثالث الراتب يبدأ من 18110 ريال سعودي نائب ضابط طبيب من المستوى الرابع الراتب يبدأ من 21،905 ريال سعودي نائب ضابط طبيب من الدرجة الخامسة الراتب يبدأ من 25،405 ريال سعودي سادس رتبة نائب ضابط طبيب الراتب يبدأ من 29185 ريال سعودي نائب ضابط طبيب من الدرجة السابعة الراتب يبدأ من 33265 ريال سعودي

راتب طبيب استشاري في القوات السعودية

فيما يلي قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه الطبيب الاستشاري في القوات السعودية للعام الحالي 1444 على جميع مستويات العمل

مستوى الطبيب الاستشاري في القوات السعودية مرتب طبيب ضابط استشاري من المستوى الأول الراتب يبدأ من 17،645 ريال سعودي طبيب استشاري ضابط المستوى الثاني الراتب يبدأ من 20925 ريال سعودي ضابط استشاري طبي المستوى الثالث الراتب يبدأ من 24545 ريال سعودي طبيب ضابط استشاري المستوى الرابع الراتب يبدأ من 28،465 ريال سعودي طبيب ضابط استشاري المستوى الخامس الراتب يبدأ من 32،705 ريال سعودي طبيب ضابط استشاري سادس الراتب يبدأ من 37،265 ريال سعودي ضابط استشاري طبيب المستوى السابع الراتب يبدأ من 42،145 ريال سعودي

رواتب الصيادلة مع البدلات

تحدد رواتب الصيادلة العسكريين في المملكة العربية السعودية على أساس تربة الصيدلي، حيث تتفاوت قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه الصيدلي المتخصص والضابط الصيدلاني والضابط الأول والاستشاري الصيدلاني، ويتضح ذلك في ما يلي.

جدول راتب ضابط الصيدلي

والجدول التالي يوضح قيمة الرواتب الشهرية التي يتقاضاها مسؤول الصيدلي بالمملكة العربية السعودية لعام 1444

رتبة الضابط صيدلي في القوات السعودية مرتب ضابط صيدلي في المستوى الأول الراتب يبدأ من 8755 ريال سعودي ضابط صيدلي بالمرتبة الثانية الراتب يبدأ من 10،835 ريال سعودي ضابط صيدلي في المستوى الثالث الراتب يبدأ من 13075 ريال سعودي ضابط صيدلي في المستوى الرابع الراتب يبدأ من 15،455 ريال سعودي ضابط صيدلي في المستوى الخامس الراتب يبدأ من 18115 ريال سعودي ضابط صيدلي في المستوى السادس الراتب يبدأ من 21،015 ريال سعودي ضابط صيدلي في المستوى 7 الراتب يبدأ من 24195 ريال سعودي

جدول رواتب كبير صيدلي

فيما يلي قيمة الاستحقاقات الشهرية المخصصة لصيدلي عسكري يعمل برتبة صيدلي أول في المملكة العربية السعودية

مستوى أول صيدلي ضابط في القوات السعودية مرتب صيدلي ضابط أول بالمستوى الأول الراتب يبدأ من 10،830 ريال سعودي صيدلي ضابط أول بالمرتبة الثانية الراتب يبدأ من 13،070 ريال سعودي صيدلي ضابط أول بالمرتبة الثالثة الراتب يبدأ من 15450 ريال سعودي صيدلي ضابط أول بالمرتبة الرابعة الراتب يبدأ من 18110 ريال سعودي صيدلي ضابط أول في المستوى الخامس الراتب يبدأ من 21010 ريال سعودي صيدلي ضابط أول في المستوى السادس الراتب يبدأ من 24،190 ريال سعودي ضابط صيدلي أول مستوى 7 الراتب يبدأ من 27650 ريال سعودي

جدول رواتب ضابط الصيدلي المختص

يتضمن جدول رواتب الصيدلي المختص قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه من مستوى العمل الأول إلى المستوى السابع

مستوى الصيدلي الاختصاصي الضابط في القوات السعودية مرتب صيدلي متخصص ضابط المستوى الأول الراتب يبدأ من 12435 ريال سعودي صيدلي اختصاصي ضابط المستوى الثاني الراتب يبدأ من 14،675 ريال سعودي مسؤول صيدلي متخصص من المستوى 3 الراتب يبدأ من 17،055 ريال سعودي مسؤول صيدلي متخصص من المستوى 4 الراتب يبدأ من 19715 ريال سعودي صيدلي متخصص المستوى 5 الراتب يبدأ من 21010 ريال سعودي ضابط صيدلة متخصص المستوى السادس الراتب يبدأ من 22615 ريال سعودي صيدلي متخصص المستوى 7 الراتب يبدأ من 25،795 ريال سعودي

جدول رواتب استشاري الصيدلة

يُدرج راتب الاستشاري الصيدلاني لعام 1444 حسب الدرجة التي يعمل بها الصيدلي العسكري، وذلك على النحو التالي

مستوى المستشار الصيدلاني الضابط في القوات السعودية مرتب ضابط صيدلة استشاري من المستوى الأول الراتب يبدأ من 13،070 ريال سعودي Consultant Pharmacist Officer في المستوى الثاني الراتب يبدأ من 15450 ريال سعودي Consultant Pharmacist Officer في المستوى 3 الراتب يبدأ من 18110 ريال سعودي ضابط صيدلة استشاري من المستوى الرابع الراتب يبدأ من 21010 ريال سعودي ضابط استشاري صيدلي بمستوى 5 الراتب يبدأ من 24،190 ريال سعودي ضابط صيدلة استشاري سادس الراتب يبدأ من 27650 ريال سعودي ضابط صيدلة استشاري من المستوى السابع الراتب يبدأ من 31،390 ريال سعودي

المكافأة السنوية للأطباء والضباط الصيادلة بالقوات السعودية 1444

تخصص الجهات المختصة في المملكة علاوات سنوية للضباط والأطباء والصيادلة في القوات السعودية، تقديرا لجهود العمل التي تبذلها هذه الفئات. قيمة المكافأة السنوية واضحة كما يلي

طبيب استشاري نائب الطبيب طبيب مقيم صيدلي استشاري صيدلي أول صيدلي مستوى اول 820 ريال سعودي 650 ريال سعودي 585 ريال سعودي 595 ريال سعودي 560 ريال سعودي 520 ريال سعودي المستوى الثاني 905 ريال سعودي 725 ريال سعودي 650 ريال سعودي 665 ريال سعودي 595 ريال سعودي 560 ريال سعودي المستوى الثالث 980 ريال سعودي 800 ريال سعودي 725 ريال سعودي 725 ريال سعودي 665 ريال سعودي 595 ريال سعودي المستوى الرابع 1060 ريال سعودي 875 ريال سعودي 800 ريال سعودي 795 ريال سعودي 725 ريال سعودي 665 ريال سعودي المستوى الخامس 1140 ريال سعودي 945 ريال سعودي 875 ريال سعودي 865 ريال سعودي 795 ريال سعودي 725 ريال سعودي المستوى السادس 1220 ريال سعودي 1020 ريال سعودي 945 ريال سعودي 935 ريال سعودي 865 ريال سعودي 795 ريال سعودي المستوى السابع 1315 ريال سعودي 1095 ريال سعودي 1020 ريال سعودي 1010 ريال سعودي 935 ريال سعودي 865 ريال سعودي

البدل السنوي للأخصائي والفني والمساعد الصحي 1444

قيمة البدل السنوي للأخصائي والفني والمساعد الصحي 1444 واضحة كالتالي

أخصائي استشاري كبار المتخصصين متخصص فني مساعد صحي مستوى اول 560 ريال سعودي 520 ريال سعودي 485 ريال سعودي 450 ريال سعودي 370 ريال سعودي المستوى الثاني 595 ريال سعودي 560 ريال سعودي 520 ريال سعودي 480 ريال سعودي 405 ريال سعودي المستوى الثالث 665 ريال سعودي 595 ريال سعودي 560 ريال سعودي 515 ريال سعودي 450 ريال سعودي المستوى الرابع 725 ريال سعودي 665 ريال سعودي 595 ريال سعودي 550 ريال سعودي 480 ريال سعودي المستوى الخامس 795 ريال سعودي 725 ريال سعودي 665 ريال سعودي 630 ريال سعودي 550 ريال سعودي المستوى السادس 865 ريال سعودي 795 ريال سعودي 725 ريال سعودي 700 ريال سعودي 630 ريال سعودي المستوى السابع 935 ريال سعودي 865 ريال سعودي 795 ريال سعودي 775 ريال سعودي 700 ريال سعودي

جدول رواتب الجنود في القوات المسلحة السعودية 1444

لا يقل سلم رواتب العسكريين في القوات المسلحة السعودية 1444 أهمية عن سلم رواتب ضباط الصحة، وهو كالتالي

رتبة جندي جندي الجندي الاول عريف وكيل رقيب شاويش رقيب أول رئيس الرقباء الفئة 1 3220 ريال سعودي 3395 ريال سعودي 3765 ريال سعودي 4455 ريال سعودي 5260 ريال سعودي 6180 ريال سعودي 7215 ريال سعودي الصف 2 3350 ريال سعودي 3540 ريال سعودي 3940 ريال سعودي 4،665 ريال سعودي 5510 ريال سعودي 6480 ريال سعودي 7575 ريال سعودي فئة 3 3480 ريال سعودي 3685 ريال سعودي 4115 ريال سعودي 4875 ريال سعودي 5760 ريال سعودي 6780 ريال سعودي 7935 ريال سعودي فئة 4 3610 ريال سعودي 3830 ريال سعودي 4290 ريال سعودي 5080 ريال سعودي 6010 ريال سعودي 7080 ريال سعودي 8295 ريال سعودي درجة 5 3740 ريال سعودي 3975 ريال سعودي 4465 ريال سعودي 5295 ريال سعودي 6260 ريال سعودي 7380 ريال سعودي 8655 ريال سعودي فئة 6 3870 ريال سعودي 4120 ريال سعودي 4640 ريال سعودي 5505 ريال سعودي 6510 ريال سعودي 7680 ريال سعودي 9015 ريال سعودي فئة 7 4000 ريال سعودي 4265 ريال سعودي 4815 ريال سعودي 5715 ريال سعودي 6760 ريال سعودي 7980 ريال سعودي 9375 ريال سعودي فئة 8 4130 ريال سعودي 4410 ريال سعودي 4990 ريال سعودي 5925 ريال سعودي 7010 ريال سعودي 8280 ريال سعودي 9735 ريال سعودي فئة 9 4260 ريال سعودي 4555 ريال سعودي 5165 ريال سعودي 6135 ريال سعودي 7260 ريال سعودي 8580 ريال سعودي 10095 ريال سعودي الصف العاشر 4،390 ريال سعودي 4700 ريال سعودي 5340 ريال سعودي 6345 ريال سعودي 7510 ريال سعودي 8880 ريال سعودي 10455 ريال سعودي فئة 11 4520 ريال سعودي 4845 ريال سعودي 5515 ريال سعودي 6555 ريال سعودي 7760 ريال سعودي 9180 ريال سعودي 10،815 ريال سعودي فئة 12 4650 ريال سعودي 4990 ريال سعودي 5690 ريال سعودي 6765 ريال سعودي 8010 ريال سعودي 9480 ريال سعودي 11175 ريال سعودي فئة 13 4780 ريال سعودي 5135 ريال سعودي 5865 ريال سعودي 6975 ريال سعودي 8260 ريال سعودي 9780 ريال سعودي 11535 ريال سعودي فئة 14 4910 ريال سعودي 5280 ريال سعودي 6040 ريال سعودي 7185 ريال سعودي 8510 ريال سعودي 10080 ريال سعودي 11895 ريال سعودي فئة 15 5040 ريال سعودي 5425 ريال سعودي 6215 ريال سعودي 7395 ريال سعودي 8760 ريال سعودي 10380 ريال سعودي 12255 ريال سعودي

المكافأة السنوية للجنود في القوات السعودية 1444

يتلقى جنود القوات السعودية المكافآت السنوية التالية

مرتبة قيمة المكافأة السنوية جندي 130 ريال سعودي الجندي الاول 145 ريال سعودي عريف 175 ريال سعودي وكيل رقيب 210 ريال سعودي الرقيب 250 ريال سعودي رقيب أول 300 ريال سعودي وكيل الرقيب 360 ريال سعودي

وفي الختام لمقالنا هذا تحدثنا حول سلم رواتب الضباط الصحيين 1444 في السعودية مع العلاوات ، حيث أن المملكة السعودية من الدول التي تهتم بالجيش والجنود العاملين في وزارة الدفاع ، كما هنالك مكافئات تصرف كل عام ولكن تختلف من فرع لأخر .