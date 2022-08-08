سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد 1444 ، قد سعى الكثير من الأفراد ممن يحصلون على الضمان الاجتماعي من الحكومة السعودية و الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية ، حول التعرف على رواتب الضمان الاجتماعي الجديد ، وذلك بشكل يراعي عدد أفراد الأسرة ، والمعايير المختلفة التي استندت إلى التحاق العائلة أو الشخص في برنامج الضمان الاجتماعي المطور ، تابعوا معنا

ما هو نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1444

يعد نظام الضمان الاجتماعي الجديد من أحدث إصدارات الضمان الاجتماعي المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وهو برنامج يتم من خلاله صرف الدعم الحكومي للأشخاص والمجموعات الذين يستحقونه وفق معايير وشروط محددة بدقة، التأكد من وصول تلك المبالغ إلى من يستحقها، ويتم تمويل هذا البرنامج الكبير من الأموال التي يأمل في تحصيلها من الزكاة والإعانات التي تتم الموافقة عليها من خلال خزينة الدولة، كما يتم تقييم أموال هذا البرنامج من قبل عدد من المتبرعين. حسب الزكاة والزكاة والتبرعات والهبات وغيرها من الأمور التي تزيد من قدرة المسؤولين على توسيع نطاق المساعدة ليشمل فئات أوسع.

مقياس الضمان الاجتماعي الجديد 1444

يبدأ سلم الضمان الاجتماعي براتب 1000 ريال سعودي ويصل إلى 5000 ريال سعودي، والفرق في ذلك يرجع إلى عدد أفراد الأسرة المشتركين في الدعم، والحد الأقصى لذلك الدعم، وهو موضح في التالية

الأسرة مبلغ الراتب مقدار القيد على الضمان راتب عائلة شخص واحد 1،000 (ريال سعودي) 2001 (ر.س) راتب عائلة مكونة من شخصين 1،285 (ريال سعودي) 2570 (ريال سعودي) راتب لأسرة من ثلاثة 1،570 (ريال سعودي) 3140 (ريال سعودي) راتب لأسرة من أربعة 1،855 (ريال سعودي) 3710 (ريال سعودي) راتب لأسرة من خمسة 2،140 (ريال سعودي) 4280 (ريال سعودي) راتب لأسرة من ستة 2،420 (ريال سعودي) 4840 (ريال سعودي) راتب لأسرة مكونة من سبعة أفراد 2،710 (ريال سعودي) 5420 (ريـال) راتب لأسرة من ثمانية 3،000 (ريال سعودي) 6000 (ريال سعودي) براتب أسرة مكونة من تسعة أفراد 3،280 (ريال سعودي) 6560 (ريال سعودي) راتب عائلة مكونة من عشرة أفراد 3،560 (ريال سعودي) 7120 (ريال سعودي) راتب عائلة مكونة من 11 شخصا 3،840 (ريال سعودي) 7680 (ريـال) راتب لأسرة مكونة من 12 شخصًا 4،130 (ريال سعودي) 8260 (ريال سعودي) راتب عائلة مكونة من 13 فردا 4،410 (ريال سعودي) 8820 (ريال سعودي) راتب لأسرة مكونة من 14 شخصًا 4،700 (ريال سعودي) 9400 (ريال سعودي) راتب لأسرة مكونة من 15 فردًا 5،000 (ريال سعودي) 10000 (ريال سعودي)

فئات الضمان الاجتماعي الجديدة 1444

يتم تنسيق الضمان الاجتماعي وفق فئات محددة لضمان وصول الدعم إلى أكثر الفئات احتياجًا، بناءً على شروط ومعايير تنظم كل فئة، وهي على النحو التالي

يجب أن تمتلك زوجة المواطن السعودي، زوجة المواطن السعودي إقامة سارية المفعول وأن تحوز الوثائق التي تثبت زواجها من سعودي.

مطلقة لمواطنة سعودية لديها أبناء من زوجها، والمطلقة من رجل سعودي، في حالة إنجاب زوجها لأطفال، يجب أن تكون حيازتها إقامة سارية المفعول، وأن تكون هي وأولادها داخل المملكة. المملكة العربية السعودية، وأن تكون قادرًا على تقديم المستندات التي تثبت ذلك.

أرملة مواطن سعودي لديها أطفال سعوديين، في حالة وفاة الزوج السعودي، يمكن لزوجته التقدم لبرنامج الضمان الاجتماعي إذا كانت داخل المملكة العربية السعودية، وإذا كانت لديها إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. المملكة، لديها إقامة سارية، وقادرة على تقديم المستندات التي تثبت أهليتها للحصول على الدعم.

أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي يتم الدخول في برنامج الضمان الاجتماعي إذا استطاعت المطلقة إثبات زواجها من غير السعودي بأوراق رسمية بشرط أن يكون الأبناء مقيمين دائمين فيها. المملكة ولديها تصريح إقامة ساري المفعول.

الأشخاص ذوو الإعاقة يشمل برنامج الضمان الاجتماعي الأشخاص ذوي الإعاقة بشرط استيفاء جميع الشروط التالية الأيتام يتم تضمين الأيتام في برنامج الضمان في حالة استيفاء جميع شروط الضمان المنصوص عليها. الأرامل مع الأيتام الحاصلات على بطاقات مواصلات يتم تقديم مخصصات الضمان الاجتماعي للأرملة في هذه الحالة بشرط أن يكون لدى الأيتام حزم مواصلات سارية المفعول.



شروط ومعايير نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1444

يجب على الراغب في الحصول على مخصصات الضمان الاجتماعي اجتياز واستيفاء الشروط التالية التي تمت الموافقة عليها رسميًا على النحو التالي

يُمنح الضمان الاجتماعي لمواطن من المملكة العربية السعودية، ويستثنى من ذلك ما يلي تستثنى الزوجة الأجنبية إذا كانت ضمن فئات النفقة ومتزوجة من مواطن سعودي. المطلقة أو الأرملة الأجنبية إذا كان لها أبناء يحملون الجنسية السعودية. أبناء سعودية مطلقة أو أرملة متزوجة من أجنبي. يتم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل مع الأيتام الحاملين لبطاقات التنقل.

أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يكون للأسرة دخل محسوب أو مستقل عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المحسوب.

يجب استيفاء جميع معايير امتلاك الثروة والاستفادة منها، على النحو الذي تحدده لائحة الضمان الاجتماعي.

يجب على المتقدم استيفاء جميع المتطلبات التي تطرحها وزارة الموارد البشرية، وفق المعايير الجديدة، ومنها الصحة. التعليم. مؤهل. خدمة المجتمع.



حالات وقف صرف رواتب الضمان الاجتماعي 1444

يتم تعليق المنفعة الصادرة عن الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وفق معايير محددة على النحو التالي

يتوقف الدعم إذا فقد المستفيد أيا من الشروط والمعايير التي تحكم أهليته التي تم قبوله على أساسها.

في حال تأكيد الجهات الرسمية أن المواطن قدم معلومات شخصية مزورة أو وثائق مزورة أو غير ذلك للحصول على دعم اجتماعي للأسرة.

سيتم إيقاف الخدمة في حال تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية خلال مدة تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان الحاجة إلى تحديث البيانات من خلال وزارة التنمية والموارد.

سيتم إيقاف الدعم إذا ثبت أن المستفيد غير ملتزم بخطة إعادة التأهيل التي ترعاها الوزارة على وجه التحديد، إذا ثبت أنه قادر على إعادة التأهيل.

يتم إيقاف الراتب إذا أكدت السلطات أن المستفيد قادر على العمل وفق الشروط التالية عدم بحث المستفيد عن عمل خلال فترة القبول في الضمان. إذا ثبت امتناع المستفيد عن قبول عروض العمل أو التدريب التي تلقاها في مرحلة ما وإن كانت مناسبة. في حالة عدم تقديم المستفيد أوراقه واستئنافه لمنصات التوظيف المعتمدة رسميًا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية أو ما يعادلها من المستفيد.

تلغى برامج الدعم الاجتماعي إذا كان الشخص مقيماً بشكل دائم في أحد مراكز الإيواء أو الاستشفاء والعلاج، لأن نفقاته تتحملها تلك الجهات.

في حالة وفاة المستفيد من الإعانة، أو في حالة تنازله الشخصي.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بعد اجتياز جميع الشروط، وبعد استيفاء شرط الفئات المشمولة بالدعم، وفق خطوات إلكترونية جاءت على النحو التالي

الدخول إلى بوابة التنمية الاجتماعية مباشرة.

نقوم بتنفيذ جميع إجراءات تسجيل الدخول من خلال منصة الدخول الوطنية.

الدخول إلى قائمة (الخدمات الإلكترونية) من خيارات الموقع.

نحن نبحث عن (علامة التبويب الضمان الاجتماعي).

انقر فوق الخيار “تطبيق من علامة التبويب الأمان”.

دخول الخدمة بعد الانتهاء من قراءة التعليمات.

أكمل خيارات الإدخال والكتابة لجميع البيانات المطلوبة في الحقول المعنية.

اضغط على زر (التالي).

التعبير عن الموافقة على الشروط ثم تقديم الطلب.

تحديث الضمان الاجتماعي الجديد 1444

يجب أن يكون الالتزام بتحديث البيانات الشخصية في الضمان الاجتماعي الجديد خلال الفترة المعلنة، حيث أنه أحد أسباب رفض الضمان في حالة عدم الامتثال. تتم العملية من خلال خطوات وهي

الدخول إلى بوابة التنمية الاجتماعية مباشرة.

الضغط على خيار (الخدمات الإلكترونية) من خيارات الصفحة الرئيسية.

اختر علامة التبويب (بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية) من القائمة.

قم بتنفيذ خطوات عملية تسجيل الدخول، عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب المستفيد.

انقر فوق خيار “الملف الشخصي”.

انقر فوق علامة التبويب (تحديث البيانات) من خيارات القائمة المنسدلة.

اضغط على خيار (تحديث البيانات) الموجود على الجانب الأيمن.

اتبع خيارات تحديث البيانات، ثم اضغط على علامة التبويب (التالي).

انقر فوق المربع (أوافق على الشروط والأحكام).

إرسال طلب التحديث النهائي.

وفي الختام شرحنا لكم سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد 1444 ، والذي يحدد حساب المعايير التي تم إدخال الشخص او العائلة ضمن نظام الضمان الاجتماعي الجديد ، و أوضحنا لكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444 والخطوات المتعلقة بتحديث البيانات .