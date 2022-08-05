سلم رواتب العسكريين الجديد 1444 بالبدلات العسكرية ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يؤدون الالتحاق بوظائف وزارة الدفاع في المملكة العربيَّة السعوديّة ، حيث تعد السعودية من الدول التي تهتم بعملية التوظيف في وزارة الدفاع وخاصة المجال الأمني والعسكري ، و تختص الوزارة باعتماد سلّم رواتب العسكريين الأفراد بالاستناد على مواد نظام خدمة الأفراد في المملكة ، تابعوا معنا .

تعديل رواتب العسكريين الجديد 1444

تقوم وزارة الدفاع باعتماد تعديلات رواتب العسكريين العاملين في الأجهزة العسكريّة سواء في الجيش والقوّات المسلّحة أو أي من الأجهزة الامنية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني، وذلك وفق قرارات رسميّة عن الديوان الملكي ليتم اعتمادها في نظام خدمة الأفراد العسكريين ونظام خدمة الضباط في المملكة، واستنادًا على ذلك تختلف رواتب الأفراد عن الضباط وتختلف تلك الرواتب باختلاف الدرجة الوظيفيّة التي يتم تحديدها وفق معايير متعدّدة أبرزها المؤهّل الوظيفي ودرجة خبرة الفرد والضابط.

وجدير بالذّكر أنّ مجلس الوزراء السعوديّ قد قام على اعتماد جملة واسعة من القرارات المهمّة التي طالبت عدد من التعديلات في سلّم رواتب الأفراد والضّباط، وعدد من القواعد الناظمة الأخرى، حيث نصّت التعديلات الجديدة على صرف رواتب مستحقّة لكل من العاملين في المؤسسات العسكرية بما يتناسب مع الرتبة والحالة الوظيفيّة لكل ضابط وفرد عسكري، وذلك تحقيقًا لبند الشفافيّة الذي تعمل حكومة البلاد على تحقيقه في إيضاح كافّة الأمور الخاصّة بوظائف الدّولة بما فيها الوظائف العسكريّة التي تُعتبر أكثرها حساسية.

سلم رواتب العسكريين الجديد 1444

تختلف رواتب العَسكريين الجَديدة التي تمّ اعتمادها وفق آخر التَّحديثات الصّادرة عن رئاسة مَجلس الوزراء السعودي ما بين رواتب للأفراد العسكريين ورواتب للسادة الضّباط، وتشمل جميع العاملين ف المؤسسات العسكريّة من الجيش والقوّات المسلحة وحتّى جميع الأجهزة الأمنية والعسكريّة التابعة لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والوزارات العسكريّة الأخرى، والكليات والمعاهد العسكريّة التابعة أيضًا، وقد جاءت بالاستناد على آخر التحديثات المعمول بها وفق الجداول الآتية.

سلم رواتب العسكريين الضباط الجديد 1444

إنّ سلم رواتب الضباط الجديد المعمول في السعوديّة يبدئ من راتب 7590 ريال سعوديّ ويصل حتّى 28690 ريال سعوديّ، وفق أحدث التعديلات التي طالت المواد النَّاظمة لخِدمة الضباط في المملكة العربيّة السعودّيّة، وجاء سلم الرواتب كاملًا موضّحًا في الجدول الآتي

درجة الضابط ضابط عسكري برتبة ملازم ضابط عسكري برتبة ملازم أول ضابط عسكري برتبة نقيب ضابط عسكري برتبة رائد ضابط عسكري برتبة مقدم ضابط عسكري برتبة عقيد ضابط عسكري برتبة عميد ضابط عسكري برتبة لواء الدرجة الأولى 7590 (ريالًا سعوديًا) 8835 (ريالًا سعوديًا) 10600 (ريالًا سعوديًا) 13515 (ريالًا سعوديًا) 14645 (ريالًا سعوديًا) 16520 (ريالًا سعوديًا) 18805 (ريالًا سعوديًا) 21390 (ريالًا سعوديًا) الدرجة الثانية 7970 (ريالًا سعوديًا) 9275 (ريالًا سعوديًا) 11095 (ريالًا سعوديًا) 13780 (ريالًا سعوديًا) 15115 (ريالًا سعوديًا) 17110 (ريالًا سعوديًا) 19455 (ريالًا سعوديًا) 22120 (ريالًا سعوديًا) الدرجة الثالثة 8350 (ريالًا سعوديًا) 9715 (ريالًا سعوديًا) 11590 (ريالًا سعوديًا) 14045 (ريالًا سعوديًا) 15585 (ريالًا سعوديًا) 17700 (ريالًا سعوديًا) 20105 (ريالًا سعوديًا) 23580 (ريالًا سعوديًا) الدرجة الرابعة 8730 (ريالًا سعوديًا) 10155 (ريالًا سعوديًا) 12085 (ريالًا سعوديًا) 14310 (ريالًا سعوديًا) 16055 (ريالًا سعوديًا) 18290 (ريالًا سعوديًا) 20755 (ريالًا سعوديًا) 23580 (ريالًا سعوديًا) الدرجة الخامسة 9110 (ريالًا سعوديًا) 10595 (ريالًا سعوديًا) 12580 (ريالًا سعوديًا) 14575 (ريالًا سعوديًا) 16525 (ريالًا سعوديًا) 18880 (ريالًا سعوديًا) 21405 (ريالًا سعوديًا) 24310 (ريالًا سعوديًا) الدرجة السادسة 9490 (ريالًا سعوديًا) 11035 (ريالًا سعوديًا) 13075 (ريالًا سعوديًا) 14840 (ريالًا سعوديًا) 16995 (ريالًا سعوديًا) 19470 (ريالًا سعوديًا) 22055 (ريالًا سعوديًا) 25040 (ريالًا سعوديًا) الدرجة السابعة 9870 (ريالًا سعوديًا) 11475 (ريالًا سعوديًا) 13570 (ريالًا سعوديًا) 15105 (ريالًا سعوديًا) 17465 (ريالًا سعوديًا) 20060 (ريالًا سعوديًا) 22705 (ريالًا سعوديًا) 25770 (ريالًا سعوديًا) الدرجة الثامنة 10250 (ريالًا سعوديًا) 11915 (ريالًا سعوديًا) 13835 (ريالًا سعوديًا) 15370 (ريالًا سعوديًا) 17935 (ريالًا سعوديًا) 20650 (ريالًا سعوديًا) 23355 (ريالًا سعوديًا) 26500 (ريالًا سعوديًا) الدرجة التاسعة 10630 (ريالًا سعوديًا) 12355 (ريالًا سعوديًا) 14100 (ريالًا سعوديًا) 15635(ريالًا سعوديًا) 18405 (ريالًا سعوديًا) 21240 (ريالًا سعوديًا) 24005 (ريالًا سعوديًا) 27230 (ريالًا سعوديًا) الدرجة العاشرة 11010 (ريالًا سعوديًا) 12795 (ريالًا سعوديًا) 14365 (ريالًا سعوديًا) 15900 (ريالًا سعوديًا) 18875 (ريالًا سعوديًا) 21830 (ريالًا سعوديًا) 24655 (ريالًا سعوديًا) 27960 (ريالًا سعوديًا) الدرجة الحادية عشر 11390 (ريالًا سعوديًا) 13235 (ريالًا سعوديًا) 14630 (ريالًا سعوديًا) 16165 (ريالًا سعوديًا) 19345 (ريالًا سعوديًا) 22420 (ريالًا سعوديًا) 25305 (ريالًا سعوديًا) 28690 (ريالًا سعوديًا) الدرجة الثانية عشر 11770 (ريالًا سعوديًا) 13675 (ريالًا سعوديًا) 14895 (ريالًا سعوديًا) 16430 (ريالًا سعوديًا) 19815 (ريالًا سعوديًا) 23010 (ريالًا سعوديًا) 25955 (ريالًا سعوديًا) = = = الدرجة الثالثة عشر 12150 (ريالًا سعوديًا) 14115 (ريالًا سعوديًا) 15160 (ريالًا سعوديًا) 16695 (ريالًا سعوديًا) 20285 (ريالًا سعوديًا) 23600 (ريالًا سعوديًا) = = = = = = الدرجة الرابعة عشر 12530 (ريالًا سعوديًا) 14555 (ريالًا سعوديًا) 15425 (ريالًا سعوديًا) 16960 (ريالًا سعوديًا) 20755 (ريالًا سعوديًا) = = = = = = = = = الدرجة الخامسة عشر 12910 (ريالًا سعوديًا) 14995 (ريالًا سعوديًا) 15690 (ريالًا سعوديًا) 17225 (ريالًا سعوديًا) = = = = = = = = = = = =

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سلم رواتب العسكريين الأفراد الجديد 1444

تختلف رواتب العسكريين الأفراد وتتراوح ما بين 3220 ريال سعودي وتصل حتّى 12255 ريال سعوديّ، وفق أحدث التعديلات التي طالت نظام خدمة الأفراد في القوّات المسلّحة السعوديّة الصّادر عن رِئاسة مجلس الوزراء، وجاء موضّحًا في الجدول الآتي

درجة الفرد العسكري فرد عسكري برتبة جندي فرد عسكري برتبة جندي أول فرد عسكري برتبة عريف فرد عسكري برتبة وكيل رقيب فرد عسكري برتبة رقيب فرد عسكري برتبة رقيب أول فرد عسكري برتبة رئيس رقباء الدرجة الأولى 3220 (ريالًا سعوديًا) 3395 (ريالًا سعوديًا) 3765 (ريالًا سعوديًا) 4455 (ريالًا سعوديًا) 5260 (ريالًا سعوديًا) 6180 (ريالًا سعوديًا) 7215 (ريالًا سعوديًا) الدرجة الثانية 3350 (ريالًا سعوديًا) 3540 (ريالًا سعوديًا) 3940 (ريالًا سعوديًا) 4665 (ريالًا سعوديًا) 5510 (ريالًا سعوديًا) 6480 (ريالًا سعوديًا) 7575 (ريالًا سعوديًا) الدرجة الثالثة 3480 (ريالًا سعوديًا) 3685 (ريالًا سعوديًا) 4115 (ريالًا سعوديًا) 4875 (ريالًا سعوديًا) 5760 (ريالًا سعوديًا) 6780 (ريالًا سعوديًا) 7935 (ريالًا سعوديًا) الدرجة الرابعة 3610 (ريالًا سعوديًا) 3830 (ريالًا سعوديًا) 4290 (ريالًا سعوديًا) 5080 (ريالًا سعوديًا) 6010 (ريالًا سعوديًا) 7080 (ريالًا سعوديًا) 8295 (ريالًا سعوديًا) الدرجة الخامسة 3740 (ريالًا سعوديًا) 3975 (ريالًا سعوديًا) 4465 (ريالًا سعوديًا) 5295 (ريالًا سعوديًا) 6260 (ريالًا سعوديًا) 7380 (ريالًا سعوديًا) 8655 (ريالًا سعوديًا) الدرجة السادسة 3870 (ريالًا سعوديًا) 4120 (ريالًا سعوديًا) 4640 (ريالًا سعوديًا) 5505 (ريالًا سعوديًا) 6510 (ريالًا سعوديًا) 7680 (ريالًا سعوديًا) 9015 (ريالًا سعوديًا) الدرجة السابعة 4000 (ريالًا سعوديًا) 4265 (ريالًا سعوديًا) 4815 (ريالًا سعوديًا) 5715 (ريالًا سعوديًا) 6760 (ريالًا سعوديًا) 7980 (ريالًا سعوديًا) 9375 (ريالًا سعوديًا) الدرجة الثامنة 4130 (ريالًا سعوديًا) 4410 (ريالًا سعوديًا) 4990 (ريالًا سعوديًا) 5925 (ريالًا سعوديًا) 7010 (ريالًا سعوديًا) 8280 (ريالًا سعوديًا) 9735 (ريالًا سعوديًا) الدرجة التاسعة 4260 (ريالًا سعوديًا) 4555 (ريالًا سعوديًا) 5165 (ريالًا سعوديًا) 6135 (ريالًا سعوديًا) 7260 (ريالًا سعوديًا) 8580 (ريالًا سعوديًا) 10095 (ريالًا سعوديًا) الدرجة العاشرة 4390 (ريالًا سعوديًا) 4700 (ريالًا سعوديًا) 5340 (ريالًا سعوديًا) 6345 (ريالًا سعوديًا) 7510 (ريالًا سعوديًا) 8880 (ريالًا سعوديًا) 10455 (ريالًا سعوديًا) الدرجة الحادية عشر 4520 (ريالًا سعوديًا) 4845 (ريالًا سعوديًا) 5515 (ريالًا سعوديًا) 6555 (ريالًا سعوديًا) 7760 (ريالًا سعوديًا) 9180 (ريالًا سعوديًا) 10815 (ريالًا سعوديًا) الدرجة الثانية عشر 4650 (ريالًا سعوديًا) 4990 (ريالًا سعوديًا) 5690 (ريالًا سعوديًا) 6765 (ريالًا سعوديًا) 8010 (ريالًا سعوديًا) 9480 (ريالًا سعوديًا) 11175 (ريالًا سعوديًا) الدرجة الثالثة عشر 4780 (ريالًا سعوديًا) 5135 (ريالًا سعوديًا) 5865 (ريالًا سعوديًا) 6975 (ريالًا سعوديًا) 8260 (ريالًا سعوديًا) 9780 (ريالًا سعوديًا) 11535 (ريالًا سعوديًا) الدرجة الرابعة عشر 4910 (ريالًا سعوديًا) 5280 (ريالًا سعوديًا) 6040 (ريالًا سعوديًا) 7185 (ريالًا سعوديًا) 8510 (ريالًا سعوديًا) 10080 (ريالًا سعوديًا) 11895 (ريالًا سعوديًا) الدرجة الخامس عشر 5040 (ريالًا سعوديًا) 5425 (ريالًا سعوديًا) 6215 (ريالًا سعوديًا) 7395 (ريالًا سعوديًا) 8760 (ريالًا سعوديًا) 10380 (ريالًا سعوديًا) 12255 (ريالًا سعوديًا)

شروط الالتحاق في القوات العسكرية السعودية 1444

يتوجّب على الأشخاص الرّاغبين في الالتحاق بأحد تخصّصات وأجهزة الامن العسكريّة السّعوديّة استيفاء كل من الشّروط التي تمّ التنويه عليها في جميع القبولات العسكريّة بما فيها الكليّات والمعاهد

يتوجّب أن يكون المتقدّم متمتّعًا بالجنسية العربية السعوديّة.

يشترط أن يكون المتقدّم قد نشأ على أراضي المملكة العربيّة السعوديّة، على أن يتم استثناء من نشأ مع أحد والديه في الخارج أثناء تأديتهم لإحدى الوظائف الحكوميّة للدولة.

يشترط أن يتم تحقيق شرط العمر، وهو أن لا يقل عن (18) عام وأن لا يزيد عن 30 عام في الحالات الطبيعيّة.

يتوجّب أن لا يكون المتقدّم شاغلًا لأي من الوظائف الحكوميّة لأحد قطّاعات الدولة.

يشترط أن لا يكون المتقدم قد خضع سابقًا لأي من الوظائف والمؤسسات التي تعمل بالنظام العسكري.

يجب أن يقوم المتقدّم بتحصيل درجة اختبار القدرات العامة ودرجة اختبار التحصيلي المناسبة للقبول والتي تختلف بين قبول وآخر.

يشترط أن يتمتّع الشّخص المتقدّم بالسّيرة والسلوك الحسن، وأن يتم ترجمة ذلك بسجل جنائي خالٍ من أي حكم بحد شرعي أو قانوني بأحد الجرائم المخلّة بالأمانة أو الشرف.

يتوجّب على المتقدم أن يكون حاصل على المؤهّل العلمي المشروط في قبول طلب التسجيل والالتحاق.

يجب أن يكون المتقدّم متمتّعًا باللياقة الطبيّة اللازمة لأداء الوظيفة العسكريّة المطلوبة منه.

تحقيق المرور من كافّة الاختبارات الشخصيّة التي تقوم الكليّة أو الوزارة على وضعها أثناء فتح باب التقديم.

يجب أن لا يكون المتقدّم قد تعرّض سابقًا لأي من أحكام الطرد من أحد الكليّات العسكريّة أو المعاهد التي تتبع إلى وزارة الداخلية أو الدفاع.

سلم بدلات العسكريين الجديد في الأجهزة الأمنية 1444

يتم صرف عدد من المبالغ الماليّة للأفراد والضّباط في الأجهزة الأمنية والمُؤسسات العَسكريّة بالإضافة إلى قِيمة الرَّاتب الأساسيّة وتَختلف باختلاف الرّتبة العسكرية دون النَّظر إلى الدرجة الوظيفيّة لكل منهم، وجاءت موضّحة في الجدول الآتي

اسم البدلات العسكرية قيمة البدلة بدل إرهاب 25 % من الراتب الأساسي بدل إعاشة 500 (ريالًا سعوديًا). بدل نقل 500 (ريالًا سعوديًا) بدل ميدان 500 (ريالًا سعوديًا). بدل حظر 600 (ريالًا سعوديًا). خصم التقاعد لموظفي الاستخبارات العامة 289 (ريالًا سعوديًا). بدل أمن واستخبارات 35 % من الراتب الأساسي

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سلم العلاوات السنوية للعسكريين الجديدة 1444

تختلف قيمة العلاوات السنويّة التي يحصل عليها ضبّاط وأفراد في الجيش والقوّات المسلّحة السّعوديّة، حيث يتم الإعلان عنها في موعدها، وتُصرف بالإضافة إلى الرّاتب الأساسي لكل من العاملين في المؤسسات العسكريّة، موضّحة في الجداول القليلة القادمة.

سلم العلاوات السنوية للضباط 1444

يتم صرف العلاوة السنويّة للسيّد الضابط بالاستناد على الرتبة العسكرية التي حاز عليها، والتي يتم اعتمادها بالاستناد على المؤهل العلمي وسنوات الخِبرة، فيحصل على قيمة العَلاوات الموضّحة في الآتي

رتبة العسكريين الضّباط قيمة العلاوة السنوية ضابط ملازم 380 (ريالًا سعوديًا) ضابط ملازم أوّل 440 (ريالًا سعوديًا) ضابط نقيب بين 265 و495 (ريالًا سعوديًا) ضابط رائد 265 (ريالًا سعوديًا) ضابط مقدّم 470 (ريالًا سعوديًا) ضابط عقيد 590 (ريالًا سعوديًا) ضابط عميد 650 (ريالًا سعوديًا) ضابط لواء 730 (ريالًا سعوديًا)

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سلم العلاوة السنوية للأفراد العسكريين الجديد 1444

يتم صَرف تلك العَلاوات السَنويّة في مواعيد محدّدة، بالإضافة إلى قيمة الراتب الأساسيّة لكل فرد عسكري عامل في التّشكيلات العسكريّة السعوديّة، وجاءت قيمتها موضّحة في الآتي

رتبة الفرد العسكري مبلغ العلاوة عسكري برتبة جندي 130 (ريالًا سعوديًا) عسكري برتبة جندي الأول 145 (ريالًا سعوديًا) عسكري برتبة عريف 175 (ريالًا سعوديًا) عسكري برتبة وكيل الرقيب 210 (ريالًا سعوديًا) عسكري برتبة رقيب 250 (ريالًا سعوديًا) عسكري برتبة الرقيب الأول 300 (ريالًا سعوديًا) عسكري برتبة رئيس الرقباء 360 (ريالًا سعوديًا)

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سلم رواتب الضباط الأطباء العسكريين الجديد 1444

تختلف رواتب السادة الأطباء في التشكيلات الطبيّة العسكريّة التي تتبع إلى وزارات الدّولة، حيث يتبع إلى تلك الوزارات عدد واسع من كوادر الفرق الطبيّة التي تعمل في إحدى أكثر المشافي والمراكز الطبيّة حداثة وتطوّر، وجاءت الرواتب على النحو الآتي

ضابط برتبة طبيب استشاري ضابط برتبة طبيب نائب ضابط برتبة طبيب مقيم ضابط صيدلي استشاري ضابط صيدلي أول المستوى الأولى 17645 ريال سعوديّ من 13205 ريال سعوديّ من 10860 ريال سعوديّ من 13070 ريال سعوديّ من 10830 ريال سعوديّ المستوى الثاني 20925 ريال سعوديّ من 15805 ريال سعوديّ من 13200 ريال سعوديّ من 15450 ريال سعوديّ من 13070 ريال سعوديّ المستوى الثالث 24545 ريال سعوديّ من 18110 ريال سعوديّ من 15800 ريال سعوديّ من 18110 ريال سعوديّ من 15450 ريال سعوديّ المستوى الرابع 28465 ريال سعوديّ من 21905 ريال سعوديّ من 18700 ريال سعوديّ من 21010 ريال سعوديّ من 18110 ريال سعوديّ المستوى الخامس من 32705 ريال سعوديّ من 25405 ريال سعوديّ من 21900 ريال سعوديّ من 24190 ريال سعوديّ من 21010 ريال سعوديّ المستوى السادس من 37265 ريال سعوديّ من 29185 ريال سعوديّ من 25400 ريال سعوديّ من 27650 ريال سعوديّ من 24190 ريال سعوديّ المستوى السابع من 42145 ريال سعوديّ من 33265 ريال سعوديّ من 29180 ريال سعوديّ من 31390 ريال سعوديّ من 27650 ريال سعوديّ

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سلم رواتب الأخصائيين والفنيين العسكريين الجديد 1444

ترعى المؤسسات الصحيّة في كل من وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني عدد واسع من التخصّصات الطبيّة المهمّة، وتحصل تلك الضباط على رواتب مختلفة باختلاف المؤهّل الوظيفي واختلاف سنوات الخبرة، وجاء موضّحًا في الجدول الآتي

ضابط أخصائي استشاري ضابط أخصائي أول ضابط أخصائي ضابط فنّي ضابط مساعد الصحّي المستوى (1) 12435 (ريالًا سعوديًا) من 10360 (ريالًا سعوديًا) من 8515 (ريالًا سعوديًا) من 5840 (ريالًا سعوديًا) من 4920 (ريالًا سعوديًا) المستوى (2) 14675 (ريالًا سعوديًا) من 12440 (ريالًا سعوديًا) من 10355 (ريالًا سعوديًا) من 7640 (ريالًا سعوديًا) من 6400 (ريالًا سعوديًا) المستوى (3) 17055 (ريالًا سعوديًا) من 14680 (ريالًا سعوديًا) من 12435 (ريالًا سعوديًا) من 9560 (ريالًا سعوديًا) من 8020 (ريالًا سعوديًا) المستوى (4) 19715 (ريالًا سعوديًا) من 17060 (ريالًا سعوديًا) من 14675 (ريالًا سعوديًا) من 11620 (ريالًا سعوديًا) من 9820 (ريالًا سعوديًا) المستوى (5) من 22615 (ريالًا سعوديًا) من 19720 (ريالًا سعوديًا) من 17055 (ريالًا سعوديًا) من 13820 (ريالًا سعوديًا) من 11740 (ريالًا سعوديًا) المستوى (6) من 25795 (ريالًا سعوديًا) من 22620 (ريالًا سعوديًا) من 19715 (ريالًا سعوديًا) من 16340 (ريالًا سعوديًا) من 13940 (ريالًا سعوديًا) المستوى (7) من 29255 (ريالًا سعوديًا) من 25800 (ريالًا سعوديًا) ن 22615 (ريالًا سعوديًا) من 19140 (ريالًا سعوديًا) من 16460 (ريالًا سعوديًا)

موقع وزارة الدفاع السعودية my.gov.sa

يمكن للسادة زوّار موقعنا الأعزّاء زيارة الموقع الرّسمي لوزارة الدفاع في المملكة العربيّة السعوديّة عبر نافذة الدّخول الموحد عبر الرابط حيث تتولّى وزارة الدفاع كافّة الأمور التنظيميّة لجميع المؤسسات والتشكيلات العسكريّة والامنية في البلاد، وهي التي ترعى إعلانات التوظيف وفتح باب التقديم لمن يرغب بمتابعة ذلك.

وفي الختام لمقالنا تحدثنا حول سلم رواتب العسكريين الجديد 1444 بالبدلات العسكرية ، و رواتب الأخصائيين والفنيين العسكريين الجديد ، و بدلات العسكريين الجديد في الأجهزة الأمنية ، و شروط الالتحاق في القوات العسكرية السعودية .