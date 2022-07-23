تعرف على سلم رواتب العسكريين 1444 الجديد مع البدلات، توفر السعودية كافة الحقوق اللازمة لكافة مواطنيها وموظفيها الذين يتبعون للعديد من الوزارات، وفي الساعات الماضية تم الإعلان من قبل مجلس الوزراء السعودي، سلم رواتب العسكريين 1444 الجديد وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة، لذا سنتعرف بشكل أكبر على سلم رواتب العسكريين 1444.
سلم رواتب العسكريين 1444 الجديد مع البدلا
يعد سلم رواتب العسكريين 1444 من الأمور التي يتساءل عنها الكثير من العسكريين، وهو مقدار الراتب الذي يعمل يعمل في كافة القوات العسكرية لكل شخص في الجيش ، كما ويختلف سلم الرواتب من فرد الى الاخر:
- الراتب الاساسي 3220 رايل
- جندي غرف عمليات :1350
- بدل خطورة : 600 ريال
- بدل التأهب : 950 ريال
- بدل نقل :500 ريال
- بدل دفاع مدني: 25 % من الراتب
- بدل الاعاشة 500 ريال
- بدل سياقة : 630 ريال
- العلاوة الفنية 950 ريال
- بدل جندي صف اتصلات 350 ريال
سلم بدلات العسكريين الأفراد 1444
يعد بدلات العسكريين من الأفراد هي عبارة عن العلاوات على الرواتب الثابتة، والتي يستحقها الموظف، وتضاف على سلم رواتب العسكريين:
- الجندي: 130 ريال
- جندي الاول 145 ريال
- العريف 175 ريال
- وكيل الرقيب 210 ريال
- رقيب 250 ريال
- رقيب اول 300 ريال
- رئيس الرقابة 360 ريال
بدلات الأفراد 1444
يعد تعرف على سلم رواتب العسكريين 1444 الجديد ومعرفة البدلات من الأمور الهامة التي يجب التنويه لها، سنتعرف بشكل أكبر على بدلات الأفراد،
- بدل الإعاشة للأفراد:
- بدل التشغيل للأفراد
- بدل النقل للأفراد: والتي تزيد من سلم راتبه
يعتبر سلم رواتب العسكريين 1444 الخاص بالعسكريين من الأمور التي تبينها وزارة الداخلية، كما أن سلم الرواتب يختلف من موظف الى أخر، كما ويزيد سلك الرواتب عند اضافة بدلات العسكريين.