تعرف على سلم رواتب العسكريين 1444 الجديد مع البدلات، توفر السعودية كافة الحقوق اللازمة لكافة مواطنيها وموظفيها الذين يتبعون للعديد من الوزارات، وفي الساعات الماضية تم الإعلان من قبل مجلس الوزراء السعودي، سلم رواتب العسكريين 1444 الجديد وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة، لذا سنتعرف بشكل أكبر على سلم رواتب العسكريين 1444.

سلم رواتب العسكريين 1444 الجديد مع البدلا

يعد سلم رواتب العسكريين 1444 من الأمور التي يتساءل عنها الكثير من العسكريين، وهو مقدار الراتب الذي يعمل يعمل في كافة القوات العسكرية لكل شخص في الجيش ، كما ويختلف سلم الرواتب من فرد الى الاخر:

الراتب الاساسي 3220 رايل

جندي غرف عمليات :1350

بدل خطورة : 600 ريال

بدل التأهب : 950 ريال

بدل نقل :500 ريال

بدل دفاع مدني: 25 % من الراتب

بدل الاعاشة 500 ريال

بدل سياقة : 630 ريال

العلاوة الفنية 950 ريال

بدل جندي صف اتصلات 350 ريال

سلم بدلات العسكريين الأفراد 1444

يعد بدلات العسكريين من الأفراد هي عبارة عن العلاوات على الرواتب الثابتة، والتي يستحقها الموظف، وتضاف على سلم رواتب العسكريين:

الجندي: 130 ريال

جندي الاول 145 ريال

العريف 175 ريال

وكيل الرقيب 210 ريال

رقيب 250 ريال

رقيب اول 300 ريال

رئيس الرقابة 360 ريال

بدلات الأفراد 1444

يعد تعرف على سلم رواتب العسكريين 1444 الجديد ومعرفة البدلات من الأمور الهامة التي يجب التنويه لها، سنتعرف بشكل أكبر على بدلات الأفراد،

بدل الإعاشة للأفراد:

بدل التشغيل للأفراد

بدل النقل للأفراد: والتي تزيد من سلم راتبه

يعتبر سلم رواتب العسكريين 1444 الخاص بالعسكريين من الأمور التي تبينها وزارة الداخلية، كما أن سلم الرواتب يختلف من موظف الى أخر، كما ويزيد سلك الرواتب عند اضافة بدلات العسكريين.