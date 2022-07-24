سلم رواتب الفنيين الصحيين 1444، بحث في الساعات الأخيرة الماضية عدد كبير جدا من الشخصيات في المملكة العربية السعودية عن سلم رواتب الفنيين الصحيين للعام الجديد 1444، حيث كان هذا السؤال يتردد بشكل كبير عبر محركات البحث في الساعات الماضية، و سنتعرف الآن على هذا السلم وفق البيانات الرسمية التي صدرت من وزارة الصحة ووزارة المالية.

جدول رواتب الفنيين الطبيين 1444

كما الحال في كل عام فإن الحكومة السعودية توفر عدد كبير من الوظائف ومن ضمن هذه الوظائف وظيفة فني صحي، وتقوم الحكومة بزيارة دورية على الرواتب كما الحال في كل الوظائف الأخرى، وقد جاء جدول الراتب المفصل على النحو التالي:

يذكر أن الراتب الأساسي: 4670 ريال.

في حين أن المكافأة السنوية: 360 ريال.

ويتم صرف بدل النقل: 700 ريال.

ويتم صرف بدل الساعات الإضافية: 934 ريال.

ويذكر أن الخصم للمعاش التقاعدي: 420.3 ريال

وبذلك فإن صافي الراتب 5،883.7 ريال.

جدول الرواتب الجديد 1444 لوزارة الصحة

في الساعات الأخيرة الماضية بينت وزارة الصحة الزيادة التي يتم إضافتها على الراتب، ويمكن لكل من يرغب في الوصول الى الموقع الإلكتروني الخاص بمعرفة سلم الرواتب الجديد القيام بهذا الأمر من خلال النقر على الرابط التالي: “من هنا.

وظائف وزارة الصحة

سنعرض عليكم الأن في الجدول المرفق بعض الوظائف التي تعمل في وزارة الصحة، وهي:

طبيب استشاري. أخصائي استشاري. نائب دكتور كبار المتخصصين طبيب مقيم متخصص استشاري صيدلي. صيدلي كبير صيدلاني. فني مساعد صحي.



بهذا القدر من المعلومات نختم هذا المقال، الذي كان بعنوان سلم رواتب الفنيين الصحيين 1444.