سلم رواتب القوات البحرية الملكية السعودية 1444 ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يعملون داخل القوات البحرية التابعة لوزارة الدفاع وهي من أهم التشكيلات العسكرية في المملكة العربية السعودية حول سلم رواتب القوات البحرية الملكية السعودية ، حيث تعد السعودية من الدول التي تهتم بعملية التوظيف في وزارة الدفاع وخاصة المجال الأمني والعسكري ، و تختص الوزارة باعتماد سلّم رواتب العسكريين الأفراد بالاستناد على مواد نظام خدمة الأفراد في المملكة ، تابعوا معنا .

القوات البحرية الملكية السعودية 1444

تعتبر القوات البحرية الملكية السعودية من أهم الوحدات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وتتبع إدارياً لوزارة الدفاع. وتقوم هذه الوحدات العسكرية بمهام بحرية مختلفة من أهمها حماية الحدود البحرية للبلاد ومراقبة حركة السفن وحماية المصالح السعودية برا وبحرا وجوا. بالإضافة إلى أنها مسؤولة عن تأمين وتطهير جميع الممرات البحرية المؤدية إلى الموانئ على طول سواحل المملكة العربية السعودية، وحتى مياه الخليج العربي بأكملها، بالإضافة إلى القيام بعدد من عمليات الإنقاذ. عمليات وتقوية عمليات الدعم خلال العمليات العسكرية البرمائية في حال حدوث أي نزاع مسلح، وافتتحت المملكة كلية خاصة لتأهيل الضباط والأفراد العاملين في هذا الجهاز العسكري المهم، وتقع في مدينة الجبيل الساحلية.

جدير بالذكر أن مقر القوات البحرية الملكية في العاصمة الرياض وتتوزع القوات بين الضباط والأفراد. أيضًا على مجموعة المكافآت التي تضاف سنويًا إلى الراتب الأساسي الذي يتقاضاه العسكريون، ومن خلال مقالنا الحالي نوضح سلم رواتب القوات البحرية الملكية السعودية.

جدول رواتب القوات البحرية الملكية السعودية 1444

توزع رواتب القوات البحرية الملكية السعودية وتتفاوت بين رواتب الضباط ورواتب العسكريين، وفق القواعد المنظمة لعمل كل منهم.

راتب ضباط القوات البحرية الملكية السعودية 1444

ضابط يعمل في القوات البحرية الملكية السعودية من خريجي الكلية البحرية بالجبيل، ويبدأ راتبه برتبة ملازم، بحسب الجدول التالي

درجة الضابط ملازم في البحرية الملكية السعودية ملازم أول في البحرية الملكية السعودية كابتن في البحرية الملكية السعودية رائد في البحرية الملكية السعودية المقدم في البحرية الملكية السعودية عقيد في البحرية الملكية السعودية عميد في البحرية الملكية السعودية اللواء في البحرية الملكية السعودية الفئة 1 7590 (ريال سعودي) 8835 (ريال سعودي) 10600 (ريال سعودي) 13515 (ريـال) 14645 (ريال سعودي) 16520 (ريال) 18805 (ريـال) 21390 (ريـال) الصف 2 7970 (ريـال) 9275 (ريال) 11095 (ريال سعودي) 13780 (ريـال) 15115 (ريال) 17110 (ريال سعودي) [19455(ريالسعودي)[19455(SAR) 22120 (ريال سعودي) فئة 3 8350 (ريال سعودي) 9715 (ريال سعودي) 11590 (ريال) 14045 (ريال سعودي) 15585 (ريال) 17700 (ريال سعودي) 20105 (ريال سعودي) 23580 (ريـال) فئة 4 8730 (ريال سعودي) 10155 (ريال) 12085 (ريال سعودي) 14310 (ريال سعودي) 16055 (ريـال) 18290 (ريال سعودي) 20755 (ريـال) 23580 (ريـال) درجة 5 9110 (ريال سعودي) 10595 (ريال سعودي) 12580 (ريـال) 14575 (ريـال) 16525 (ريال سعودي) 18880 (ريال سعودي) 21405 (ريال) 24310 (ريـال) فئة 6 9490 (ريال سعودي) 11035 (ريال سعودي) 13075 (ريـال) 14840 (ريال سعودي) 16995 (ريال) 19470 (ريـال) 22055 (ريـال) 25040 (ريال سعودي) فئة 7 9870 (ريال) 11475 (ريال) 13570 (ريـال) 15105 (ريال سعودي) 17465 (ريال) 20060 (ريال سعودي) 22705 (ريال) 25770 (ريال) فئة 8 10250 (ريال سعودي) 11915 (ريـال) 13835 (ريال سعودي) 15370 (ريال) 17935 (ريال) 20650 (ريال سعودي) 23355 (ريال) 26500 (ريال سعودي) فئة 9 10630 (ريال سعودي) 12355 (ريال سعودي) 14100 (ريـال) 15635 (ريال) 18405 (ريـال) 21240 (ريال سعودي) 24005 (ريال سعودي) 27230 (ريال سعودي) الصف العاشر 11010 (ريال سعودي) 12795 (ريال سعودي) 14365 (ريـال) 15900 (ريال سعودي) 18875 (ريال سعودي) 21830 (ريال سعودي) 24655 (ريـال) 27960 (ريـال) فئة 11 11390 (ريال سعودي) 13235 (ريال سعودي) 14630 (ريال سعودي) 16165 (ريال) 19345 (ريال سعودي) 22420 (ريـال) 25305 (ريال سعودي) 28690 (ريال سعودي) فئة 12 11770 (ريـال) 13675 (ريال) 14895 (ريـال) 16430 (ريال سعودي) 19815 (ريـال) 23010 (ريال سعودي) 25955 (ريـال) ### فئة 13 12150 (ريال سعودي) 14115 (ريـال) 15160 (ريـال) 16695 (ريال) 20285 (ريـال) 23600 (ريال سعودي) ### ### فئة 14 12530 (ريال سعودي) 14555 (ريـال) 15425 (ريال سعودي) 16960 (ريـال) 20755 (ريـال) ### ### ### فئة 15 12910 (ريال سعودي) 14995 (ريـال) 15690 (ريـال) 17225 (ريال سعودي) ### ### ###

رواتب منتسبي البحرية الملكية السعودية 1444

يتم الدخول إلى القطاع البحري السعودي من خلال إعلانات القبول التي تصدر حسب الجهات الرسمية، وتختلف قيمة الرواتب حسب الدرجة الوظيفية للفرد العسكري، والتي يتم توضيحها في الجدول التالي

رتبة عسكري جندي في البحرية السعودية أول جندي في البحرية السعودية رقيب في البحرية السعودية وكيل الرقيب في البحرية السعودية رقيب في البحرية السعودية رقيب أول في البحرية السعودية رقيب أول في البحرية السعودية الفئة 1 3220 (ريال سعودي) 3395 (ريـال) 3765 (ريـال) 4455 (ريـال) 5260 (ريال سعودي) 6180 (ريـال) 7215 (ريال سعودي) الصف 2 3350 (ريال سعودي) 3540 (ريال سعودي) 3940 (ريال سعودي) 4665 (ريال سعودي) 5510 (ريال سعودي) 6480 (ريال سعودي) 7575 (ريال سعودي) فئة 3 3480 (ريال سعودي) 3685 (ريـال) 4115 (ريـال) 4875 (ريال سعودي) 5760 (ريـال) 6780 (ريـال) 7935 (ريال) فئة 4 3610 (ريال سعودي) 3830 (ريال سعودي) 4290 (ريال سعودي) 5080 (ريال سعودي) 6010 (ريال سعودي) 7080 (ريال سعودي) 8295 (ريـال) درجة 5 3740 (ريال سعودي) 3975 (ريـال) 4465 (ريال سعودي) 5295 (ريال سعودي) 6260 (ريال سعودي) 7380 (ريال سعودي) 8655 (ريال سعودي) فئة 6 3870 (ريال) 4120 (ريال سعودي) 4640 (ريال سعودي) 5505 (ريـال) 6510 (ريال سعودي) 7680 (ريـال) 9015 (ريال سعودي) فئة 7 4000 (ريال سعودي) 4265 (ريـال) 4815 (ريال سعودي) 5715 (ريـال) 6760 (ريـال) 7980 (ريـال) 9375 (ريال) فئة 8 4130 (ريال سعودي) 4410 (ريال سعودي) 4990 (ريال سعودي) 5925 (ريال سعودي) 7010 (ريال سعودي) 8280 (ريـال) 9735 (ريال سعودي) فئة 9 4260 (ريال سعودي) 4555 (ريال سعودي) 5165 (ريـال) 6135 (ريال سعودي) 7260 (ريال سعودي) 8580 (ريال سعودي) 10095 (ريال سعودي) الصف العاشر 4390 (ريال سعودي) 4700 (ريال سعودي) 5340 (ريال سعودي) 6345 (ريال سعودي) 7510 (ريال سعودي) 8880 (ريـال) 10455 (ريال سعودي) فئة 11 4520 (ريال سعودي) 4845 (ريال سعودي) 5515 (ريال سعودي) 6555 (ريال سعودي) 7760 (ريال سعودي) 9180 (ريال سعودي) 10815 (ريـال) فئة 12 4650 (ريال سعودي) 4990 (ريال سعودي) 5690 (ريال سعودي) 6765 (ريـال) 8010 (ريال سعودي) 9480 (ريال سعودي) 11175 (ريال) فئة 13 4780 (ريال سعودي) 5135 (ريال سعودي) 5865 (ريال سعودي) 6975 (ريـال) 8260 (ريال سعودي) 9780 (ريال سعودي) 11535 (ريال سعودي) فئة 14 4910 (ريال سعودي) 5280 (ريال سعودي) 6040 (ريال سعودي) 7185 (ريال) 8510 (ريال سعودي) 10080 (ريال سعودي) 11895 (ريـال) فئة 15 5040 (ريال سعودي) 5425 (ريـال) 6215 (ريال سعودي) 7395 (ريـال) 8760 (ريال سعودي) 10380 (ريـال) 12255 (ريال سعودي)

شروط الالتحاق بالبحرية الملكية السعودية 1444

وتعتبر من القطاعات العسكرية العاملة في المنظومة العسكرية لوزارة الدفاع. وعليه، يجب على الراغبين في الالتحاق بالقوات البحرية الملكية السعودية استيفاء كل من الشروط التالية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل. ويستثنى من هذا الشرط الذي نشأ مع أحد والديه في الخارج بينما كان والده يخدم الدولة في الخارج.

يشترط في الشخص الراغب في استيفاء شرط السن أن لا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد عن (30) سنة.

يجب ألا يكون الراغب في التطوع موظفًا ويعمل في أي من الوظائف الحكومية أو العسكرية أو الخاصة.

من الضروري أن يكون لدى الشخص الراغب سيرة طيبة وسمعة طيبة.

يجب أن يكون السجل الجنائي للشخص نظيفًا ونظيفًا وخاليًا من أي حد قانوني أو حكم قضائي.

الحصول على درجة المؤهل العلمي التي تتطلبها الوظيفة حسب الإعلان المقدم من قيادة القوة البحرية.

يجب أن يكون المتقدم قد استوفى شرط لياقته الصحية والصحية لأداء الخدمات الكاملة التي تتطلبها الوظيفة.

يشترط اجتياز جميع الاختبارات الشخصية التي تفرضها الكلية البحرية من أجل التأهل لطلبات التسجيل.

يجب ألا يكون الشخص قد تعرض سابقًا لأي طرد من إحدى الكليات أو المعاهد والمؤسسات العسكرية العاملة في ظل النظام العسكري.

يشترط حصول الطالب على درجة القبول في الاختبار العام والإنجازي وفق شروط لجنة تنظيم القوات البحرية.

المكافآت السنوية للبحرية الملكية السعودية 1444

تمنح وزارة الدفاع الأفراد والضباط العاملين في القوات البحرية السعودية مجموعة من المكافآت التي تضاف إلى راتب العسكري على أساس سنوي، وتتناسب مع الرتبة العسكرية بغض النظر عن الرتبة الوظيفية، وهو موضح في الجدول التالي.

مكافآت سنوية لضباط البحرية الملكية السعودية

وهي من المكافآت المتميزة للضباط العسكريين وفقاً لقواعد النظام الداخلي لخدمة الضابط السعودي، وتمنح سنوياً وفقاً للجدول التالي

رتبة ضابط مكافأة سنوية ملازم في البحرية السعودية 380 (ريال سعودي) ملازم في البحرية السعودية 440 (ريال سعودي) كابتن في البحرية السعودية بين 265 و 495 (ريال سعودي) رائد في البحرية السعودية 265 (ريال سعودي) المقدم في البحرية السعودية 470 (ريـال) عقيد في البحرية السعودية 590 (ريال سعودي) عميد في البحرية السعودية 650 (ريال سعودي) اللواء في البحرية السعودية 730 (ريال سعودي)

مكافآت سنوية للأفراد العسكريين في البحرية الملكية السعودية

يتم تنظيمها ومنحها من خلال وزارة الدفاع، ويتم توزيعها حسب النموذج الموضح في الجدول التالي

رتبة عسكري مكافأة سنوية جندي في البحرية السعودية 130 (ريال سعودي) أول جندي في البحرية السعودية 145 (ريال سعودي) عريف بالبحرية السعودية 175 (ريال سعودي) وكيل الرقيب في البحرية السعودية 210 (ريال سعودي) رقيب في البحرية السعودية 250 (ريال سعودي) رقيب أول في البحرية السعودية 300 (ريال سعودي) رقيب أول في البحرية السعودية 360 (ريال سعودي)

رابط إلى موقع القوات البحرية الملكية السعودية mod.gov.sa

كأحد الركائز الأساسية التابعة لوزارة الدفاع في المملكة وكونها من القطاعات العسكرية المهمة للغاية، يمكنك زيارة الموقع الرسمي عبر الرابط “” حيث يمكن للزائر السعودي المستوفي للشروط انتظار إعلان مسابقات التجنيد في البحرية السعودية، ويمكن للطالب السعودي أن يأخذ زمام المبادرة من خلال الانتساب للكلية البحرية بالجبيل، وفق الشروط التي تحددها الكلية سنويًا، بعد التعرف على سلم رواتب القوات البحرية الملكية السعودية.

وفي الختام لمقالنا تحدثنا لكم حول سلم رواتب القوات البحرية الملكية السعودية 1444 ، و المكافآت سنوية للأفراد العسكريين في البحرية الملكية السعودية ، و مكافآت سنوية لضباط البحرية الملكية السعودية ، و شروط الالتحاق بالبحرية الملكية السعودية .