سلم رواتب المعلمين 1444 مع العلاوة السنوية|| كَمْ راتب المعلم الممارس بالسَعُودِيْة

سلم رواتب المعلمين 1444 مع المكافأة السنوية، يريد جميع الأشخاص الذين يتقدمون لشغل مناصب تعليمية ذات جدارة أن يعرفوا ما هُو راتب المعلم الممارس فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يمكنك قراءة المزيد عن جدول رواتب المعلمين بعد إنشاء وَظْائِفْ جديدة من خلال بوابة جدارا. لهذا السبب، من خلال الأسطر التالية، نقدم لك تفاصيل مقياس رواتب المعلمين 1444 مع مكافأة عيد الميلاد.

سلم رواتب المعلمين 1444

كشفت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة عن جدول رواتب المعلمين والمعلمات وأوضحت المكافآت السنوية المدفوعة التي يتلقونها. وأكد أن الرواتب تتفاوت حسب مستوى الوظيفة التي يعين عليها مسؤولو وزارة التربية والتعليم. يمكنك أيضا التعرف على إجراءات القيد فِيْ استحقاق العمل التربوي 1444.

جدير بالذكر أن رواتب المعلمين تخضع للعديد من المعايير والضوابط، وفق نظام أنظمة العمل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تمت الموافقة على جدول رواتب المعلمين الجديد حسب الدرجة على النحو التالي

يتضح من الجدول أعلاه أن وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة تعتمد على أنظمة ومبادئ دفع الرواتب، ومن أهمها

ينقسم كل مستوى تعليمي إلى دبلومات محددة يتم اعتمادها حسب خبرة المعلم وعدد سنوات عمله.

دفع الرواتب حسب المؤهل العلمي الذي يمتلكه المعلم والمجال الذي يعمل فِيْه.

ما هُو راتب المعلم الممارس الجديد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على تويتر، بيانا حول تغطية الأماكن التعليمية عبر بوابة جدارا للعمل فِيْ رتبة مدرس ممارس للعام الدراسي الجديد 1444. وقد أوضحنا ذلك عبر موقع ثقافني. رَابِطْ التقدم لوَظْائِفْ تعليمية على منصة طريق 1444.

لكنه أشار إلى من يرغب فِيْ التقدم بضرورة معرفة مقدار راتب المعلم الممارس. مبلغ الراتب يتراوح بين 7،588 ريال سعودي. أن ينتهِيْ لقب المعلم الممارس بخمس مرات، ويحصل على مبلغ 20170 ريال سعودي.

مكافأة سنوية للمعلمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

بالإضافة إلى ما سبق، تختلف المكافأة السنوية للمعلمين الذين يمارسون مهنة التدريس وفقًا للمؤهلات التي يحملها المعلم. تتراوح المكافأة من 300 ريال سعودي إلى 640 ريال سعودي، والموضح فِيْ الجدول أدناه

بادئ ذي بدء، مكافأة لمعلم ومساعد تدريس.

الصف الاول تحصل على 300 ريال سعودي. الصف الثاني تحصل على 320 ريال سعودي الدرجة الثالثة تحصل على مكافأة قدرها 340 ريال سعودي الصف الرابع تحصل على 360 ريال سعودي الصف الخامس تحصل على 480 ريال سعودي

مكافأة المعلم السنوية فِيْ الممارسة العملية

كَمْا هُو مذكور فِيْ جدول رواتب المعلمين الجديد، فإن المكافأة السنوية للمعلم الممارس تتراوح من 500 ريال سعودي إلى 540 ريال سعودي وتشمل المكافأة السنوية التالية