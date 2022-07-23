سلم رواتب الموظفين الجديد 2022 في العراق، في الساعات الأخيرة أعلنت اللجنة النيابية حول بعض التفاصيل المتعلقة بسلم رواتب الموظفين الجدد 2022، بعد التصريح من عضو اللجنة جمال كوجر بأن سلم رواتب الموظفين سيكون متساوي مع رواتب موظفي الوزارات وذلك لتحقيق العدالة في سلم الرواتب، و سنتعرف بشكل أكبر على سلم رواتب الموظفين الجديد 2022 في العراق.

سلم الرواتب الجديد 2022 في العراق

تم الاعلان من قبل الأمين العام حمدي الغزي قبل ساعات، أن الحكومة العراقية قد اتخذت قرار جديد فيما يخص فسلم الرواتب الجديد 2022، وقال بأن التعديلات سيكون ضمن برنامج الحكومة والذي يحقق سلم العدالة، ومساواة الرواتب لكافة الموظفين.

تعديل سلم الرواتب الجدد في العراق

حسب ما ورد من اللجنة المالية العراقية حول سلم الرواتب الجديد الذي اتخذته الحكومة العراقية والذي ينص على تعديل سلم الرواتب الجديد في العراق وهو العدالة في توزيع الرواتب، ما ونك اتخاذ قرار جديد في تسهيل عملية التنقل بين الوزارات وبين بأن مجلس الخدمة سيقوم بكشف كافة الفضائيين ومتعددي الرواتب

سلم رواتب الموظفين الجديد 2022 في العراق

في الآونة الاخيرة تم صدور قرار صارم وحساب بسلم رواتب الموظفين الجديد 2022 في العراق والذي تم الإعلان عنه من قبل الامين العام العراقي حمد الغزي والذي يطرا التعديل على سلم الرواتب، وهو خلق فرص عادلة ومتساوية في الرواتب لكافة موظفي الحكومة.

تم التعديل على سلم رواتب الموظفين الجديد، وذلك بقرار من حمدي الغزي، بعد اتخاذ قرار بانصاف الرواتب وتعديلها لكافة الوزارات وذلك لتحقيق مبدأ العدالة، والذي يسهل بشكل كبير التنقل الموظفين بين الوزارات.