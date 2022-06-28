“سلوشنز” توقع اتفاق تسهيلات مع البنك “الأهلي” السعودي بمليار ريال

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “حلول” عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي بقيمة مليار ريال.

وقالت الحلول في بيان نُشر على موقع تداول السعودي، إن الاتفاقية تتضمن تجديد اتفاقية تسهيل بنكي قصير الأجل متعدد الاستخدامات بقيمة 500 مليون ريال، وإضافة حد تمويل متوسط ​​الأجل قدره 500 مليون ريال.

تصل مدة التسهيلات المصرفية قصيرة الأجل إلى عام واحد، بينما تصل مدة التمويل متوسط ​​الأجل إلى 5 سنوات.

الهدف هو الحصول على تسهيلات قصيرة الأجل ومتعددة الاستخدامات، كحد مصرفي لإصدار ائتمانات وضمانات بنكية، ومتاحة لتمويل رأس المال العامل.

أما التسهيلات متوسطة الأجل فهي لغرض التمويل والتي تم الإعلان عنها سابقاً على موقع تداول السعودية “تداول”.