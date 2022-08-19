سلوم حداد وديمة قندلفت وميلاد يوسف ينضمون إلَّى “العربجي”

أعلنت شركة “جولدن لاين” المنتجة لمسلسل “العربجي” تأليف عثمان جحا، أن المخرج سيف الدين السبيعي سيخرج المسرحية بعد تنحي المخرج ناجي طعمي. وكشف عَنّْ انضمام عدة نجوم لبطولة العمال.

ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة من ملصق المسلسل، ظهر فِيْها الفنان باسم ياخور بإطلالة عَنّْيفة، حيث ظهر وهُو يحمل سيفًا فِيْ يده ويرتدي فتحة فِيْ قميصه. ويوثق الصندوق الملصق بعبارة “الأربجي نار من رحم الظلم”.

وأرفق “جولدن لاين” الملصق بتعليق أطلق فِيْه أكثر من مفاجأة تتعلق بالمسلسل، حيث كتب “قريباً العربجي أمام عدسة المخرج سيف السبيعي بطولة نجوم باسم. ياخور، سلوم حداد، ديما قندلفت، ميلاد يوسف، فارس ياغي، روبن عيسى، إنتاج جولدن لاين، تأليف عثمان جحا.

وغرق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي التعليقات، معربين عَنّْ إعجابهم بهذا الخبر، باعتبار أن مجموعة من النجوم انضموا للعمل ومن المرجح أن يحققوا مشاهدات قياسية.

وكشف الفنان باسم ياخور، فِيْ إحدى إطلالاته الإعلامية، أن مسلسل “العربجي” يدور فِيْ إطار من التشويق والعاطفة، حيث يتناول مؤامرة درامية شيقة، فِيْما يرفض تأطير العمل الذي يأمل أن يعرضه. رمضان المقبل فِيْ فئة البيئة الشامية.

وقال ياخور فِيْ أول تصريح له عَنّْ المسلسل، إنه تم الاتفاق بينه وبين كاتب المسرحية عثمان جحا، والمخرج ناجي طعمي، بشرط عدم وجود مرحلة محددة، لأن الدراما بعيدة. للقضية الوثائقية، مما يمنحهم فرصة لمزيد من الحرية والخيال خارج حدود الوقت الضيقة. .

ولفتت الفنانة السورية إلَّى أن أحداث “العربجي” تتعامل فِيْ أحد جوانبها مع المنطقة، وتداعيات ما حدث لها فِيْ مرحلة ما.

حقق الفنانان سلوم حداد وباسم ياخور، بالتعاون مع شركة “جولدن لاين”، نجاحات كبيرة فِيْ الأعمال الدرامية، خاصة فِيْ الجزء الأول من مسلسل “خاتون”، تأليف طلال مارديني وإخراج تامر إسحاق، والذي شارك فِيْه حداد. جسد شخصية “أبو العز”. ظهر ياخور باسم “عكاش”.

ومسلسل “على السقالة الساخنة” من تأليف يامن حجالي وعلي وجيه، وإخراج سيف الدين السبيعي، والذي أدى فِيْه حداد دور “الطاعون”، فِيْما أدى ياخور دور شخصية “هلال الحجار”. .