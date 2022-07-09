سلوى الجراش فِيْ العَنّْاية المركزة بعد إصابتها بجلطتين فِيْ القلب والرئة

أعلنت الفنانة البحرينية سلوى الجرش، عبر حسابها على موقع إنستجرام، عَنّْ إصابة الفنانة البحرينية سلوى الجرش بجلطة دماغية فِيْ قلبها ورئتها، مما أجبرها على نقلها إلَّى وحدة العَنّْاية المركزة.

ونُشر منشور على حساب ممثل البحرين جاء فِيْه “دعواتكَمْ للفنانة سلوى الجرش. حاليا فِيْ عَنّْاية قصوى بسبب سكتة قلبية وسكتات دماغية”، دون الخوض فِيْ مزيد من التفاصيل.

ورافق التدوينة دعاء اللهم اشفها اشفها الله اشفها اللهم اشفها اللهم آمين. اللهم عالجها بالشفاء ابدا لن يكون بعد ذلك مرض اللهم خذ بيدها اللهم احفظها بعيونك التي لا تنام. اللهم اسألك بكل اسم ان تشفِيْها. أزل الشر يا رب الشعوب واشف، وأنت أنت الشافِيْ، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يترك داء.

صلى عدد كبير من الفنانين الخليجيين على جرش، أمثال أميرة محمد، شيماء سبت، شذى سبت، محمد القفاص، خليل الرميثي، شيماء رحيمي، شفِيْقة يوسف وغيرهم.

قيل فِيْ التعليقات ؛ “لا حول ولا قوة إلا بالله يراها ربي وينقذها إن شاء الله”. “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويشفِيْها الله. واغفر لها.

انتهت الفنانة الشابة أخيرًا من تصوير مشاهدها فِيْ مسلسل “بلاغ نهائي”، تأليف عبد المحسن الروضان، وإخراج سلطان خسروه، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم الفنان السعودي تركي اليوسف. عبدالعزيز الحداد، حسين الحداد، سارة العَنّْزي، سحر حسين آسيا كَمْال.

تدور قِصَّة المسلسل حول فترة زمنية محددة حيث يسعى لتسجيل بعض المشاهد المهمة التي أثرت بشكل كبير على نهضة المجتمع الكويتي. تبدأ القِصَّة من منتصف السبعينيات حتى الثمانينيات عَنّْ المجتمع الكويتي والنهضة التي شهدها خلال هذه الفترة بالتعاون مع طبقات المجتمع المختلفة.

يشار إلَّى أن الجرش كانت قد أصيبت سابقًا بفِيْروس كورونا الخطير، أثناء تصوير مشاهدها فِيْ مسلسل “دفعة بيروت”، لكن إصابتها بالفِيْروس أنقذتها من موت محقق فِيْ الانفجار الضخم الذي حدث فِيْ ميناء بيروت. فِيْ أغسطس 2022، قال.

وأوضح الجرش فِيْ تصريحات صحفِيْة أنه أثناء تواجده فِيْ بيروت يصور بقية مشاهد “بيروت لوت” شعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة وألم جسدي لا يطاق وكسل عام. والخمول والصداع وآلام العين وكذلك ضيق التنفس. .

وأضافت أن هذه الأعراض بدأت بالظهُور قبل يومين من الانفجار، مما اضطرها إلَّى الانتقال بسيارة إسعاف من منزلها القريب من ميناء بيروت (موقع الانفجار) إلَّى مستشفى رفِيْق الحريري، حيث خضعت لعلاج مكثف لمدة 15 يومًا. فِيْ العَنّْاية المركزة. حذرا موضحا “بعد دخول المستشفى يومين وقع انفجار فِيْ مرفأ بيروت وهز لبنان والعالم”.