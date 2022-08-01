سلوى عثمان لمنتقدي حديثها عَنّْ أسعار “البوركيني” المذيعة ورطتني

كسرت الفنانة المصرية سلوى عثمان صمتها للرد على انتقاداتها بعد أن تحدثت عَنّْ ارتفاع أسعار ملابس السباحة “البوركيني” المحجبة، مشيرة إلَّى أنها شاركت فِيْ حديث حول هذه القضية من قبل إحدى المذيعات.

وأوضحت سلوى عثمان، فِيْ تصريحات لـ “فوشيه”، أنها لا تعرف “البوركيني” ولم تشتريه من قبل، لأنها لا تهتم بالموضة والجمال كَمْا تفعل بعض النجمات، وأشارت إلَّى أنها متورطة فِيْ. محادثة حول هذا الموضوع خلال “ساتات شات” خلف الكواليس.

وعلقت الفنانة بأنها عَنّْدما علمت بقضية جدل على مواقع التواصل الاجتماعي صدمت لأنها لم تتحدث وحدها فِيْ هذا الموضوع، مضيفة “قلت أه قلت يا سخيفة. قلت له ما هذا البوركيني … عَنّْدما شرحته له قلت له فِيْ محادثة بيننا خارج هذا الحوار للمواطنين الذين يستطيعون شرائه، ومن لا يملك المهارات يمكنه تبسيطه وإدارته بطريقة أخرى”.

وأكدت سلوى عثمان أنها لا تنوي الاعتراض على ارتفاع الأسعار وظروف المعيشة فِيْ مصر كَمْا قد يفهم البعض، لكنها كانت تتحدث فِيْ سياق القضية التي تورطت فِيْها فقط حول “البوركيني” ولم تعترض. لكنه تحدث بحيادية وتابع “كل شخص لديه أسعار مرتفعة. ومعيشة لأن هذا أمر طبيعي فِيْ الحروب وفِيْ وضع اقتصادي صعب”.

وتابعت سلوى عثمان بالقول إنه عَنّْدما أجاب حرص على التفريق بين قدرات كل شخص وآخر، مشيرة إلَّى أن الشخص الذي قابله كان ينوي الخروج بعَنّْوان مثير للجدل دون التحدث بشكل جيد فِيْ محتوى الخبر عَنّْ الاستمارة. تمت مناقشته، على الرغم من أن هذا لم يكن كذلك. كان أساس المحادثة على القضايا الفنية.

فِيْ سياق آخر ؛ وأبدت الفنانة المصرية رغبتها فِيْ المشاركة مع الفنان المصري كريم عبد العزيز فِيْ مسلسله القادم “الحساشين”، والذي يتم إعداده حاليًا استعدادًا لأدائه فِيْ الدراما الرمضانية المقبلة، مشيرة إلَّى عدم عرض أي أعمال عليها. حاليًا، بل بانتظار عرض سلسلة “Room 707” من خلال إحدى المنصات الرقمية فِيْ المستقبل.

وكانت الفنانة سلوى عثمان، قد أثارت الجدل فِيْ الفترة الأخيرة، بعد مداخلة هاتفِيْة فِيْ برنامج “الخط الأحمر” الذي قدمه الصحفِيْ محمد موسى، لشكواها من ارتفاع أسعار ملابس السباحة.

قالت سلوى عثمان “الناس يريدون الصيف ويفرحون ويتبسّطون … الكل يشتري حسب قناعاته، يمكنك البقاء معي وأتمنى له، لكني لا أريد شرائه … الناس بائسة ومتعبة، والوقت يجب أن يحلم ويسترخي قليلاً “.

وتابعت الفنانة المصرية “كل فئة لها أسعار، وكل حر يشتري ما يشاء، لكن يعَنّْي ما المايوه للمحجبات بهذا السعر تستفز الناس تعبت من العمل طوال العام “.