سلوى لورين تغني “طلع البدر علينا” على طريقتها بعد إسلامها.. من هِيْ‎‎

غنت المطربة والكاتبة الإنجليزية سلوى لورين أغنية “طلعت البدر علينا” فِيْ مقطع فِيْديو على موقع يوتيوب، بعد إعلانها إسلامها وارتداء الحجاب.

قدمت لورين نسخة جديدة من أغنية “طلع البدر علينا” بعد أن غنتها لأول مرة خلال مسابقة غنائية وحظيت بجمهُور عريض فِيْ الوطن العربي.

سبق للنجم البريطاني أن غنى أمام الملكة إليزابيث والأمير تشارلز لأنه من أشهر نجوم المملكة المتحدة وحاصل على شهادة فِيْ موسيقى الجاز.

اشتهرت بالعزف على البيانو ومعروفة بحبها لموسيقى البوب ​​، تدربت مع أشهر الموسيقيين البريطانيين وشاركت فِيْ إنتاج العديد من الموسيقى التصويرية لأفلام بوليوود أو الإعلانات التلفزيونية.

خلال عملها ككاتبة أغاني وملحن، قامت لورين بجولة فِيْ العديد من البلدان بما فِيْ ذلك باكستان، والتقت بالفنان الباكستاني، زوجها نجم شيراز، وتمكنت من التعمق فِيْ القراءة والقراءة عَنّْ الإسلام حتى أعلنت إسلامها.

وذكر سابقًا أنه قبل إسلامه لم يكن ينتمي إلَّى أي دين وكان يحب البحث باستمرار عَنّْ إجابات تتعلق بالوجود.