سليمان الملا يفارق الحياة.. نوال الكويتية ونبيل شعيل والنجوم يودعونه

توفِيْ الفنان الكويتي سليمان الملا، الأربعاء، عَنّْ عمر ناهز 69 عاما، بعد معاناته من المرض.

وكان الملا قد نُقل إلَّى وحدة العَنّْاية المركزة بمستشفى جابر فِيْ الكويت قبل أسبوعين نتيجة تدهُور صحته. وكان نجله معاذ أعلن عَنّْ وفاته عبر حسابه على تويتر قائلاً “أبي فِيْ كنف الله”.

وكشف الابن تفاصيل الجنازة والتعازي التي ستقام صباح اليوم الخميس فِيْ مقبرة الصليبيخات فِيْ الكويت.

ونعت وزارة الإعلام الكويتية الفقيد. نقلت المتحدثة باسم وزارة الإعلام أنور مراد تعازي وزير الإعلام والثقافة حمد روح الدين لأسرة الفقيد وأسرة الفن.

وقال مراد إن الراحل شارك فِيْ العديد من الأعمال الفنية والغنائية، وله تاريخ فني طويل حافل بالأعمال الغنائية والموسيقية التي تؤثر على تاريخ الأغنية الكويتية والخليجية والعربية.

تدفقت التعازي من نجوم الفن والمشاهِيْر. وكتبت نوال الكويتي نعزي أنفسنا وأسرة عزيزنا الغالي معلمنا وحبيبنا سليمان الملا يرحمه الله ويغفر له ويسكن فِيْ حدائقه الشاسعة. علم فن كويتي .. إنا لله وإنا إليه راجعون “.

وقال الفنان نبيل شعيل “إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم سليمان الملا برحمة تشمل السماوات والأرض. اللهم اجعل قبره دائما. ونور لا ينقطع. “وافعل ذلك فِيْ جنتك الآمنة المطمئنة يا رب العالمين”.

وعلق مدير روتانا سالم الهندي بقوله “خالص تعازينا لأسرة الفنان الكبير سليمان الملا الذي انتقل لرحمة الله تعالى، سائلين الله تعالى أن يرزقه برحمته الشديدة ويسكنه فِيْ حدائقه الشاسعة. لله وعلينا أن نعود إليه “.

ووثق الفنان عبد الله الرويشد صورة نادرة مع الفقيد، وكتب اللهم ارحمتك وسعت كل شئ، ارحمه، رحمة تطمأنه وتتعرف على عينيه. .

وضم المعزين أيضا شركة روتانا والملحن فهد الناصر والفنان طارق العلي ومشعل العروج ومطرف المطرف وغيرهم.

وسليمان الملا، المولود عام 1953، عاشق للفن منذ الصغر، تدرب على خبير التراث الغنائي الكويتي أحمد علي، الذي ساهم فِيْ تنمية موهبته الفنية من خلال العزف على الكَمْان.

يمتلك الملا ثروة من الأعمال الغنائية والموسيقية التي أثرت فِيْ تاريخ الأغاني الكويتية والخليجية والعربية، منذ أن بدأ مشواره الفني بالعزف على العود والكَمْان.