سليمان رزق الانتقادات ترعبني.. والكهرباء منعتني من متابعة مسلسلات عديدة

أكد الفنان الشاب سليمان رزق، أن مسلسل “الكندوش” فِيْ جزئه الثاني شهد تطوراً ملحوظاً ومختلفاً عَنّْ الجزء الأول من حيث النص، وتمثيل الممثلين، فضلاً عَنّْ التطورات الدرامية والأحداث، واستطاع. نتائج إيجابية. صدى لدى الجمهُور بفضل القائمين على العمل حسب رأيهم.

وأكد رزق، خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، أنه من الممكن رفض دور من أجل مكافأة مالية، حيث أن هناك ظروف مادية تجبر الفنان على التركيز على الراتب، ومن غير المنطقي بالنسبة له أن يفعل. لذا. أن يشترك فِيْ وظيفة تستغرق ثلاثة أشهر من وقته مثلا، ولا يصل التعويض الاقتصادي له أو احتياجاته لمدة شهرين، لذلك يجب أن يمارس الممثل حقه، وفِيْ النهاية يكون التمثيل تجارة عَنّْد الدفع أو العرض للمندوب، أدائه وإيصاله.

وعَنّْ أعماله المرتقبة، كشف سليمان رزق أنه انتهى من تصوير مسلسل “حبيب” للمخرج جود سعيد، إضافة إلَّى مشاركته فِيْ مسلسل مؤلف من لوحات للمخرجة سارة الزير، وينتظر عرضه للمتابعة. المشاهدين. رأي عَنّْها.

وأضاف أنه لم يتمكن من مشاهدة العديد من الأعمال الدرامية خلال موسم رمضان بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ولم يشاهد سوى حلقات قليلة من بعض الأعمال، مثل “كسر عظم” و “معلق”، واعتبرها من الأعمال المتميزة. من هذا الموسم

وفِيْ الختام، أشار إلَّى أنه يخشى النقد السلبي للغاية، وأن قلة الفرص بين الممثلين الشباب لا يمكن أن تولد عداوة بينهم، بل هِيْ نوع من الغيرة الإيجابية التي لا تضر.