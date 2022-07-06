سليمان رزق غاضب بعد طلب يد أنجلينا جولي للزواج

أصبح الفنان السوري الشاب سليمان رزق حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته التي عبر فِيْها عَنّْ رغبته فِيْ الزواج من النجمة العالمية أنجلينا جولي، مطالبا جمهُوره ومتابعيه بدعمه فِيْ إيصال رسالته لها.

يبدو أن سليمان رزق نجل المخرج السوري يوسف رزق والفنانة أماني الوالي لم يظن أنه سيثير الجدل ويترأس مواقع التواصل الاجتماعي ؛ الأمر الذي أثار غضبه واستيائه من اهتمام الناس بموضوع “ثانوي”، بينما لم يهتموا بالعمل الذي قدمه وبذلوا الكثير من الجهد فِيْه.

وفِيْ مقطع الفِيْديو الذي شاركه الممثل الشاب على حسابه على Instagram، كشف عَنّْ أعماله القادمة، والتي كان على المواقع الصحفِيْة الرجوع إليها وإبرازها بدلاً من موضوع ثانوي لا يدعم مسيرته، وقال “مساء الخير، شكرًا. أنت كثيرا بالنسبة للصفحات التي تقوم بتنزيلها. أنا طالب.” يد أنجلينا جولي، وهذه القصص بالرغم من أولئك الذين أرادوا نشرها بمفردهم … لكن لدي أيضًا مسرحية تسمى “الليل طويل”.

وتابع معربًا عَنّْ استيائه، “أنت تغضب عَنّْدما ترى أشياء ثانوية تنتشر بسرعة، لكن الأشياء الفنية والحقيقية التي نهتم بها لا تنتشر على الإطلاق.”

وأوضح أنه لم يسمع أي إعلام يذكر دوره فِيْ فِيْلم “الكازينوهات” أو أي مسرحية أخرى شارك فِيْها.

أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْ دعمهم لرزق، حيث كتبت واحدة “لسوء الحظ، لأنك إذا أردت أن تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فعليك أن تفعل شيئًا سخيفًا أو محظورًا، أما إذا خرجت وفعلت شيئًا مبدعًا ومنطقيًا فهُو لا يفعل لا أريد أن أعمل “.

وأضاف آخر “على أي حال، نحن من أنصاركَمْ ونحن فخورون بكل ما تفعله أيها الكابتن”.

وحول أنجلينا جولي، أعادت رزق التأكيد فِيْ فِيْديو جديد على أن موضوعها حقيقي رغم دراستها الثانوية، مشيرة إلَّى رغبتها فِيْ الانخراط أو التبني.

وكان رزق قد صرح فِيْ إحدى المقابلات قائلاً “أنا حلمي، أنجلينا جولي تجيبني” على “من ورائي”. لم يكن من المهم أن أكون معها. إنها امرأة جميلة ولطيفة ومتعاونة تحب الأطفال “.

عَنّْدما سُئلت عما إذا كانت تحاول قيادة الاتجاه، أجابت على الفور، “مرحبًا، أعَنّْي، ولكن ليس بسبب الجدل … لتقديم هاشتاغ أنجلينا، دعَنّْا نقول، أعَنّْي إجابتي.”

من ناحية أخرى؛ أكد الفنان سليمان رزق قبل أيام أن مسلسل “الكندوش” فِيْ جزئه الثاني شهد تطوراً ملحوظاً يختلف عَنّْ الجزء الأول من حيث النص وتمثيل الممثلين، فضلاً عَنّْ التطورات الدرامية. والأحداث، وحققت صدى إيجابيًا لدى الجمهُور بفضل القائمين على العمل بحسب رأيهم.

وأكد رزق أنه من الممكن رفض دور من أجل مكافأة مالية، حيث توجد ظروف مادية تجبر الفنان على التركيز على المال، ولا يعقل أن يشترك فِيْ عمل يتطلب ثلاثة أشهر من وقته. على سبيل المثال، والتعويض الاقتصادي غير كافٍ، يجب على الممثل أن يأخذ حقه، وفِيْ النهاية، التمثيل هُو وظيفة، إلَّى الحد الذي يتم فِيْه دفع أو تقديم الممثل وأدائه وتسليمه.

وعَنّْ أعماله المقبلة، كشف سليمان رزق أنه أنهى تصوير مسلسل “حبيب” للمخرج جود سعيد، بالإضافة إلَّى مشاركته فِيْ سلسلة لوحات للمخرجة سارة الزير، وينتظر استمرار عرضه. . عَنّْهم.