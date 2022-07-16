سليمان رزق يرد على هجوم متابعيه

رد الفنان السوري سليمان رزق على إهانات وانتقادات البعض، واتهامه بدخول مجتمع الفن عبر “الواسطة”، مبينًا أنه سيشارك الجانب السلبي فِيْ حياته لأنه “مثير للاهتمام”.

شارك رزق، عبر وظيفة الأستوري، عبر حسابه على إنستجرام، صور الانتقادات، وأرفقها بتعليق رد فِيْه بسلام قائلاً “احترام الرأي واجب، كل حب”.

ومن الانتقادات وصفه بأنه ممثل “تافه”، فأجاب رزق للمتابع “حسب رغبتك”.

كَمْا اتهمه آخرون بدخول مجتمع الفن والعرض من خلال “الواسطة” لأن والده كان مخرجًا، مع والدته الفنانة أمانه والي، ووصفوه بأنه “فاشل، وتافه، وأحمق”، فِيْ حين أن رد رزق كان غير متوقع. فقال هذا ما تحب.

وتابع حديثه مع متابعيه عبر الستوري، موضحًا قراره بمشاركة اللحظات السلبية مع متابعيه لأنها مثيرة للاهتمام، حسب قوله.

يشار إلَّى أن سليمان رزق أثار فضيحة مؤخرًا بعد تصريحاته التي عبر فِيْها عَنّْ رغبته فِيْ الزواج من النجمة العالمية أنجلينا جولي، كَمْا دعا الجمهُور إلَّى دعمه فِيْ إيصال رسالته.

ظهر لاحقًا من خلال مقطع فِيْديو عبر فِيْه عَنّْ غضبه واستيائه، لاهتمام الجمهُور بهذا الموضوع الثانوي، وانتشرت أخبار رغبته فِيْ الزواج من جولي على نطاق واسع بينما لم يفعلوا ذلك. مهنة. قدم وبذل جهدًا كبيرًا فِيْ الأداء.

وقالت الفنانة السورية عبر الفِيْديو “مساء الخير شكرا جزيلا على الصفحات التي قمت بتنزيلها. أطلب يد أنجلينا جولي وهذه هِيْ القصص وإن فقط من نوى نشرها ولكن أنا أيضا”. لديّ مسرحية اسمها Night Long عملت عليها، وهِيْ أيضًا فِيْلم باسم Casey Rose عملت عليها لفترة وجيزة، وستقام فِيْ العيد إن شاء الله “.

ومضى معربًا عَنّْ استيائه، “أنت تغضب عَنّْدما ترى أشياء ثانوية تنتشر بسرعة، لكن الأشياء الفنية والحقيقية التي تهمنا كثيرًا لا تنتشر على الإطلاق”، مشيرًا إلَّى أنه لم يسمع أي ذكر لأي من وسائل الاعلام. دوره فِيْ فِيْلم “Casie Rose” أو أي مسرحية أخرى.

على الصعيد الفني، كشف الفنان سليمان رزق، خلال معاينة مع “العرب اليوم”، عَنّْ مشاركته فِيْ مسلسل “حبيب” للمخرج جود سعيد، إلَّى جانب ظهُوره فِيْ سلسلة لوحات للمخرجة سارة الزير.