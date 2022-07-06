سليمان رزق يطلب الزواج من أنجلينا جولي.. وهذا شرط والدته أماني والي

طلب الممثل السوري الشاب سليمان رزق، نجل الممثلة أماني والي، يد أنجلينا جولي للزواج، الأمر الذي أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال رزق إن طلبه للزواج من أنجلينا لم يكن مزحة أو أنه كان يتطلع لقيادة الاتجاه على المواقع الإعلامية، لكنه كان يقصده وسيصل إلَّى هدفه من خلال مساعدة الناس.

وعلقت الفنانة الشابة قائلة “موافقة أمي لي للزواج من أنجلينا جولي. طبعا أريد موافقتها قبل أن أتزوجها”.

استجابت أماني والي لطلب نجلها بقبول شرط واحد فقط وهُو أن تترك أطفالها مع النجم براد بيت وترفض إحضارهم معها.

ورد سليمان رزق على الاتهامات بتعمد قيادة التيار بالقول “هناك أشياء تريد حقًا أن تقولها، لأن هذه هِيْ الطريقة التي يحبها الناس، وهناك أشياء لا تفكر فِيْها أبدًا”.

وأضاف فِيْ تصريحات لـ “كيو ميديا” “كل شيء حدد اتجاهًا بالنسبة لي، لم يكن مقصودًا أبدًا.

عاد وأكد أن عرض زواجه من أنجلينا جولي كان حقيقيًا، وأنه لم يكن بأي حال من الأحوال يحاول إثارة الجدل أو قيادة الاتجاه.

وتابع “هل توافقين على الزواج مني مهما كان فارق السن لأن الحب لا يعرف عمر”

وأشار “الناس يريدون مني أن أقول إنني لا أسخر من ذلك، لا أنا لا أسخر منه. نريد تسليم أنجلينا جولي بمساعدة كل الشعب السوري”.

وأشار الممثل سليمان رزق إلَّى أن هذا هُو الوقت الأنسب لطلب يد أنجلينا جولي، حيث خرج زوجها السابق براد بيت من حساباتهم.

وجّه رزق حديثه إلَّى براد بيت قائلاً “ويفضل حبيب، أفضل أن أعرف ما أفعله. لا تضع رأسك على رأسي … سوف تفعلها.” من المهم أن أكون معها “.

وعَنّْ مواصفات أنجلينا جولي ؛ قالت رزق “إنها رائعة، لطيفة، حلوة، جميلة، مفِيْدة، تحب الأطفال، وهِيْ جميلة جدًا”.

من ناحية أخرى؛ أكد الفنان سليمان رزق قبل أيام أن مسلسل “الكندوش” فِيْ جزئه الثاني شهد تطوراً ملحوظاً يختلف عَنّْ الجزء الأول من حيث النص وتمثيل الممثلين، فضلاً عَنّْ التطورات الدرامية. والأحداث، وحققت صدى إيجابيًا لدى الجمهُور بفضل القائمين على العمل بحسب رأيهم.

وشدد رزق على إمكانية رفض دور من أجل مكافأة مالية، إذ توجد ظروف مادية تجبر الفنان على التركيز على الأجر، ولا يعقل أن يشترك فِيْ وظيفة تستغرق ثلاثة أشهر من وقته. على سبيل المثال، والتعويض الاقتصادي لا يكفِيْ له أو لاحتياجاته لمدة شهرين، فِيْجب على الممثل ما يأخذ حقه، وفِيْ النهاية يكون التمثيل هُو المتاجرة بالمبلغ الذي يتم دفعه أو تقديمه للمندوب، الأداء وإيصاله.

وعَنّْ أعماله المرتقبة، كشف سليمان رزق أنه انتهى من تصوير مسلسل “حبيب” للمخرج جود سعيد، إضافة إلَّى مشاركته فِيْ مسلسل مؤلف من لوحات للمخرجة سارة الزير، وينتظر عرضه للمتابعة. المشاهدين. رأي عَنّْها.