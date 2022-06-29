سليم صبري ندمت لترك سوريا فترة.. و”جمدت بأرضي” عَنّْدما التقيت بزوجتي

تحدث الفنان السوري سليم صبري عَنّْ بعض شؤونه الشخصية بعيدًا عَنّْ الجمهُور، مشيرًا إلَّى أنه ولد فِيْ دمشق عام 1940 واختار دراسة القانون رغم عدم حصوله على شهادة جامعية.

وأضاف سليم أنه فضل طريق الفن، وكان والده من أوائل المعجبين به، مما دفعه لقراءة كتب متخصصة فِيْ مجال المسرح والسينما قبل دخول مجتمع الفن.

بدأ صبري مشواره الفني فِيْ بداية عامه السابع عشر فِيْ المسرح مع صديقه المقرب جدا الفنان السوري بسام لطفِيْ، واتفقا على ابتكار أسماء فنية مستعارة، حيث أطلق سليم على نفسه اسم سليم صبري نسبة إلَّى والده، بينما كان اسمه الحقيقي. لقب. هُو “Dhaswali”، بدأ الثنائي رحلتهما الفنية.

وأشاد صبري بالفنان عباس النوري، مشيرا إلَّى دوره فِيْ منح النوري أول فرصة له للوقوف أمام الكاميرا خلال فترة عمله مديرا لـ “سحر” الخماسي. تصريحاته عبر وسائل الإعلام وإن لم تكن خاطئة.

وبحسب صبري فإن فكرة دويتو “دريد ونهاد” هِيْ فكرة الفنان الراحل نهاد قلعي صاحب الفكر اللامع والمستنير الذي شكل ثنائيا مهما مع الفنان دريد لحام وصبري. شاركت مع الثنائي فِيْ مسرحية “خياط السيدات”.

وصرح سليم صبري فِيْ إذاعة “سوريانا أف أم” بأنه فنان لا يحب المهرج وهُو أحد أسباب قلة عمله الكوميدي، مع تفضيله للكوميديا ​​عالية المستوى التي أصبحت نادرة فِيْ الوقت الحاضر. .

واعتبر شخصية “كَمْال” التاجر فِيْ مسلسل “خان الحرير” للمخرج هِيْثم حقي، علامة فارقة فِيْ مسيرته الفنية، فِيْ إشارة إلَّى الإبداع الموجود فِيْ الدور الكتابي والتوجيه المهني.

وبحسبه يعتبر مسلسل “الفصول الأربعة” للكاتبين دلع ممدوح الرحبي وريم حنا من أجمل المسلسلات السورية الاجتماعية. إنها وظيفة بسيطة وفكرتها ليست معقدة ومن أهم أسباب نجاحها. إنه حب الممثلين للمسلسل والتمثيل بطريقة واقعية، وشخصية “مالك” التي لعبها تتوافق قليلاً مع شخصيته الحقيقية.

وأشادت الفنانة السورية بالمخرج الراحل حاتم علي، واصفة إياه بالشخصية الرفِيْعة فِيْ التعامل مع الممثلين، ولا حرج، فهُو شخص مثقف يتمتع برؤية إخراجية متميزة.

وانتقد المشاهد الجريئة التي عرضت فِيْ بعض المسلسلات خلال الموسم الرمضاني الأخير، مشيرا إلَّى أن التلفاز وسيلة جماهِيْرية تدخل أي منزل دون إذن، تاركا الجميع، الكبار والصغار، مكشوفِيْن، بحيث يجب أن يظل كتّاب السيناريو والمخرجون بعيدون مثلهم. المستطاع. لعرض هذه المشاهد على حد تعبيره.

ووصف صبري الإنتاج الفني الحالي بأنه ضعيف مقارنة بالماضي، حيث يتراجع الإنتاج الفني وسط عدد قليل من شركات الإنتاج، والتي أصبح الكثير منها مؤسسات تجارية.

ولفت إلَّى أحقية منتقدي مسلسل “جوقة عزيزة” رغم مشاركتهم فِيْه، حيث توجد ثغرات كثيرة على مستوى الكتابة والإخراج، إضافة إلَّى عدم توحيد أفكار المسلسل. . إنه فِيْ الجزأين السابع والثامن.

ولفت إلَّى أسفه لمغادرة سوريا فِيْ فترة زمنية معينة للعمل فِيْ الكويت فِيْ قسم برامج الأطفال، الأمر الذي أبعده عَنّْ الإخراج التلفزيوني.

على الصعيد الشخصي، كشف صبري عَنّْ تفاصيل أول لقاء له مع زوجته الفنانة ثناء دبسي على المسرح الوطني، معجبا بها من أول لقاء، معربا عَنّْ ذلك بعبارة “جمدت فِيْ أرضي، وبعد ذلك” هل أجرى الخطوبة ثم الزواج، وأبدى حبه الكبير لها، مشيرا إلَّى أنها امرأة قوية.