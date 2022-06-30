سماء المملكة تتزين بشريط درب التبانة الليلة

تزين سماء المملكة والمنطقة العربية. اليوم ولعدة ليال، يمكن رؤية شريط درب التبانة بالعين المجردة.

وقالت جمعية جدة الفلكية “رواد السماء في السعودية والوطن العربي على موعد يبدأ بعد ظهر اليوم الخميس 30 يونيو 2022، ولليالٍ قليلة قادمة”.

وأوضح أنه لرؤية شريط مجرة ​​درب التبانة بالعين المجردة في الأفق الجنوبي من مكان مظلم بعيدًا عن أضواء المدينة (وليس من المنزل) في منتصف ليل اليوم.

ظواهر تزين سماء المملكة

شهدت سماء المملكة سلسلة من الظواهر الفلكية خلال الفترة الماضية. 22 يونيو أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة والوطن العربي في موعد قبل فجر يوم الخميس 23 يونيو 2022، مع وجود مجموعة Pleiades في أعلى اليسار (أو 5.5 درجة إلى الشمال السماوي). في الأفق الشمالي الشرقي.

صندوق المجوهرات الكونية

وأشار إلى عدم الحاجة إلى استخدام مناظير لمراقبة الثريا لأنها ستظهر في نفس مجال الرؤية وسيبدو المنظر كعلبة مجوهرات كونية.

البدر العملاق

في 14 يونيو، رصدت الجمعية الفلكية بجدة اكتمال القمر في شهر ذي القعدة الذي كان يزين السماء طوال الليل.