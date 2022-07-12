سماء الوطن العربي تشهد غدًا أقرب قمر عملاق في 2022

ستشهد سماء الوطن العربي، غدا الأربعاء، 13 تموز / يوليو، نهاية قمر ذي الحجة، ويمثل ثالث وأقرب قمر عملاق هذا العام، وسيشاهده طوال الليل. الأرض في عام 2022 م ستكون على مسافة 357263 كم.

تفاصيل المظهر

وأضاف “بعد ذلك سيرتفع البدر العملاق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس، وسيُلاحظ حجمه الظاهر أنه كبير أثناء صعوده عندما يقترب من الأفق، وهذا مجرد وهم بصري يحدث. في منتصف كل شهر قمري، بعد صعوده في السماء تعود إلى حجمها المعتاد “. أبو زهيرة “القمر سيصل إلى لحظة الامتلاء الساعة 0937 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وسيقطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر بعد تسع ساعات و 38 دقيقة من وصوله عند الحضيض وهذا التزامن سيجعله ظاهراً” حجمه أكبر بنسبة 14٪ وأكثر سطوعًا بنسبة 30٪ مقارنةً بالقمر الأصغر عندما يكون في (aphelion) بعد نقطته من الأرض.

البدر العملاق

وتجدر الإشارة إلى أن اسم البدر العملاق يسمى البدر، والتسمية العلمية هي (بدر الحضيض)، مما يعني أن القمر يصل إلى أقرب نقطة من الأرض عند المسافة بين مركز القمر و يقع مركز الأرض في حدود 362.146 كيلومترًا، وهذا الوقت من الشهر مثالي لمشاهدة الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال مناظير أو تلسكوب صغير، وفي الليالي القليلة القادمة سيرتفع القمر متأخرًا ساعة تقريبًا كل يوم. وبعد أيام قليلة سيكون مرئيًا فقط في شروق الشمس وسماء الصباح الباكر.