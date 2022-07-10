سماحة المفتي يوضح أحكام رمي الجمار في أيام التشريق

أكد سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أن أيام التشريق هي الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسميت بذلك لأن الناس في الماضي اجادوا. فيه لحم الذبائح وهو تحميصه وإلقائه في الشمس حتى يجف.

رمي الحجارة

وقال سماحة المفتي في إنفوجرافيك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) هذه الأيام هي أيام الأكل والشرب، ولا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الأضحية، لمن لم يجده. استمتع بها أو قارنها مع غير أهل مكة. وفي حديث عائشة وابن عمر “لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد النحر”.

وأشار إلى وجوب رمي الحجارة الثلاثة في الحج أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

يشترط أن يرمي الحجارة الثلاثة بالترتيب الآتي أولاً يرمي الجمرات الصغيرة بجوار مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم يرمي جمرة العقبة.