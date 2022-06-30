سماحة المفتي يُكلف عدداً من العلماء بالرد على استفسارات الحجاج

كلف سماحة مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث الأكاديمية والافتاء الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، عددا من الشخصيات المتميزة للرد على استفسارات الحجاج خلال فترة الزيارة. موسم حج هذا العام 1444 هـ.

تفاصيل البدء

الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان 0504222205 عين من قبل المفتي العام وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء ومفوض الفتاوى بمنطقة القصيم الشيخ الدكتور عبد الله الطيار. 0556377792، مفوض فتوى منطقة مكة المكرمة الشيخ الدكتور محمد بازمول 0503535530، مفوض الفتوى بمنطقة حائل الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان 0539353505، مفوض الفتوى بمنطقة الحيل 0539353505. الجوف، الشيخ عيد الشمري 0504862980.