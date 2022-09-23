سماح أنور تبكي على الهُواء خلال حديثها عَنّْ سمير غانم

لم تكف الفنانة المصرية سماح أنور عَنّْ البكاء عَنّْد حديثها عَنّْ النجمين الراحل سمير غانم وسمير صبري.

وعلق “أنور” خلال لقائه ببرنامج “أسرار النجوم” على الجراحة التي خضع لها إثر تعرضه لحادث مروري قائلاً “لولا سمير غانم ما كنت لأكون هامشيًا بعد ربنا”. . على ساقي “.

وأضافت “سمير غانم كان يرسل لي فِيْ الأعمال التجارية، وكان يريدني دائمًا أن أكون حاضرًا وأعمل. لقد فضلني عما كان عليه عَنّْدما كان عمري 16 و 17 عامًا. إنه أهم حاجة فِيْ حياتي، جعلني أمشي”. على قدمي. لم يكن يعرف ماذا يفعل أو كَيْفَ يعاملني، وعمل وتحدث أمام الديوان الملكي السعودي. لقد أخذوا علاجي لمدة 10 سنوات “.

واستذكرت سماح أنور دور سمير صبري فِيْ حياته قائلة “يؤلمني أن يتحدث الناس عَنّْه كوحش، وكل الكلمات مؤلفات، ومن يتحدث عَنّْ من يشوه العالم بنفسه فهُو يأكل اللحم”. من ميت، شخص يتاجر ويريد الناس أن يعرفوه ويأخذ 3 دولارات من مواقع التواصل الاجتماعي، لم أرد على ما قيل، لكني هُزمت.

وأضافت “سمير صبري كان رجلاً مخلصًا. لم يخطئ قط. الناس متوحشون وليسوا فِيْ قدسية الموتى. نحن نقف فِيْ طابور ولا أحد يعرف الدقيقة القادمة. من ستكون النبأ التالي”

من ناحية أخرى؛ وكانت سماح أنور قد ردت على الجدل الذي أثاره تصريحها بأنه لم يشرب الماء منذ 17 عامًا، قائلة إنه تحدث من تجربته الشخصية ولم ينف كلام الأطباء.

وأعادت الفنانة المصرية نشر جزء من حوارها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت برسالة صوتية “أنا لا أعمل فِيْ حاجة إلَّى الماء أو الدواء، ولست بحاجة إلَّى ترك كلماتي المؤثرة علميًا إلَّى هذه الدرجة”.

كَمْا أشار إليها فِيْ حديثه قائلاً “لا أحد يفعل ما يقول، وهذا ما يقلقني ويفِيْدني، وإذا قلت للناس لا تشربوا الماء، سيكون جنوني، وأنا لست مجنونات”. سيبقى.”