سماح أنور ترد على هجوم الأطباء بعد قِصَّة عدم شربها للماء منذ 17 عاما

أثارت الفنانة المصرية سماح أنور دهشة الأطباء بعد أن قالت قبل أيام إنها لم تشرب الماء منذ 17 عامًا، وعوضتها بتناول الفواكه والخضروات وشرب المشروبات الغازية والقهُوة.

وبعد أن تعرضت لانتقادات شديدة خرجت “أنور” لتوضح أقوالها، وقالت إنها لم تطلب من أحد عدم شرب الماء، وعلقت “لا أحد يفعل ما يقول، وهذا ما يقلقني ويفِيْدني، و إذا قلت للناس، لا تأخذوا مائة، فلا يزال من الجنون التحدث وأنا لست مجنونًا “.

ووثقت الفنانة المصرية جزءًا من مقابلتها التليفزيونية عبر حسابها على إنستجرام، مساء الاثنين، وعلقت برسالة صوتية “أنا لا أعمل فِيْ قضايا الماء أو الدواء، ولست بحاجة لترك كلامي بهذه الفعالية علميًا. “

ودعا الجمهُور إلَّى إعادة نشر تصريحاته ردًا على الاعتداء الذي تعرض له، قائلاً “إذا وجدت شخصًا يقول عكس الحَقيْقَة، ستشير إلَّى الفِيْديو لأن الأشخاص الذين يجدفون على العبث”.، وتريد أن يكون لديك حاجة حقيقية “.

وأشار إلَّى أنه روى تجربته الشخصية، وأكد فِيْ بيانه صحة أقوال الأطباء.

سماح أنور – الماء له لون ورائحة

وكانت الفنانة سماح أنور قد بررت عدم شرب الماء لسنوات طويلة، حيث بلغت 17 عاما، لأنها تحتوي على لون ورائحة، وعلقت قائلة “عَنّْدما أشرب حشرات الماء ينزعج جسدي ويؤذي معدتي”.

وأشار إلَّى أن نظامه الغذائي يمكن أن يعترض عليه كثير من الأطباء، قائلاً “ليس علينا أن نشرب الماء فِيْ قنا، يمكننا أن نأكل الماء، أنا آكل الكثير من الماء، من الفواكه والخضروات، لأن الماء هُو الذي يحتاج الجسم إذا كنا فِيْ الهُواء يشرب الجسم الرطوبة. أولئك الذين فِيْ الهُواء، هذا صحيح، كل مسامنا تشرب طوال الوقت، يخبرك رجال الأعمال الأمريكيون أن تشربوا الماء طوال الوقت، وكل من يشرب مائة طوال الوقت يكون متعبًا، لأن هذا ليس طبيعيًا، إنه كذلك من الطبيعي أن يرغب جسدي فِيْ الحصول على ما يحتاج إليه، لكنني لا أجبر جسدي على أن يحتاج إلَّى شيء يدعمني إلَّى الأبد أو على المدى الطويل.

يشاع زواجها من الممثل سمير صبري

تناولت الفنانة المصرية شائعة تعرضها هِيْ وابنها بعد وفاة الفنان سمير صبري، ورفضت الحديث عَنّْها قائلة “لا أريد الحديث عَنّْ أي شيء يتعلق بحياتي الشخصية”.

وأضاف “أشعر أن الحديث فِيْ حياتي الشخصية عيب وقلة قيمة، لأنني سمعت هذا الحديث فِيْ بيتي، وأشعر أن المعرفة لا تنفع والجهل لا يضر. المعلومات ستفِيْدك فِيْ حياتك أم ستفِيْدك فِيْ حاجة لا أريد أن أجيب لأن هذه حاجة تخصني وعار. “أوه، إذا سأل شخص ما عَنّْ حاجة شخصية.”