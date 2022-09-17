سماح أنور تكشف سبب عدم شربها للمياه منذ 17 عامًا

كشفت الفنانة المصرية سماح أنور، أنها لم تشرب الماء منذ سنوات طويلة، حيث بلغت 17 عاما، لاحتوائها على اللون والرائحة، فِيْ بيان صدم متابعيها.

وقال “أنور” خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، مساء الجمعة “عَنّْدما أشرب الماء يؤلمني جسدي ويؤذي معدتي”.

ولفتت الفنانة المصرية إلَّى أن الكثير من الأطباء يمكن أن يعترضوا على نظامها الغذائي، وأكدت أنها لم تشرب الماء منذ 17 عامًا.

وبرر نفسه بالقول إنه ليس من الضروري شرب الماء بشكل مباشر، مشيرًا إلَّى أن “هناك حاجة إلَّى الكثير من الماء من خلال الفواكه والخضروات والمشروبات الغازية والنسكافِيْه والقهُوة”. وأضاف “جسدي يأخذ من خلاله الكَمْية التي يحتاجها”.

شائعات زواجها من سمير صبري …

تناولت الفنانة المصرية شائعة تعرضها هِيْ وابنها بعد وفاة الفنان سمير صبري، ورفضت الحديث عَنّْها قائلة “لا أريد الحديث عَنّْ أي شيء يتعلق بحياتي الشخصية”.

وأضاف “أشعر أن الحديث فِيْ حياتي الشخصية عيب وقلة قيمة، لأنني سمعت هذا الحديث فِيْ بيتي، وأشعر أن المعرفة لا تنفع والجهل لا يضر. هل ستفِيْدك المعلومات فِيْ حياتك أم ستفِيْدك فِيْ حاجة لا أريد أن أجيب لأن هذه حاجة تخصني وعار. أوه، إذا سأل شخص ما شخصًا ما عَنّْ حاجة شخصية “.

كان فنان المكياج المصري، محمد أشوب، قد كشف فِيْ وقت سابق، عَنّْ إنجاب الراحل سمير صبري لطفل ثان، أنجبت منه فنانة مصرية معروفة، مما أثار الجدل وقتها وفتح الباب للتكهنات حول الفنانة. هُوية.

قِصَّة حب سماح أنور وسمير صبري منذ سنوات

يتذكر البعض قِصَّة الحب التي جمعت سمير صبري مع زميلته سماح أنور، الفنانة التي ظهرت قبل سنوات معلنة أن لديها ولدًا. دفع هذا البعض إلَّى الاعتماد على تلك القِصَّة لربط زواج غير مكتمل كاد أن يجمع صبري مع سماح وهذا الابن.

لكن أنور رد على تلك الشائعة منذ سنوات، عبر مقابلة تلفزيونية مع المنفذ المصري عمرو الليثي، مؤكدا أنها تزوجت عاطف فوزي مرة واحدة، بعد قِصَّة حب بينهما، وأن زوجها هُو والد ابنه. “أدهم”. ومع ذلك، أوضحت أنه توفِيْ عَنّْدما كان ابنها يبلغ من العمر عامين.