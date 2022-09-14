سماح أنور زينة أعظم نجمة اشتغلت معاها.. وكانت بتموت قدامنا

أعربت الفنانة المصرية سماح أنور عَنّْ سعادتها بالنجاح الكبير لمسلسل “الليلة والي فحا”، واصفة تعاونها مع “زينة” بـ “الكبير”.

وقالت سماح أنور فِيْ تصريحات للإعلام عَنّْد سؤالها عَنّْ موقفها مع زينة فِيْ مسلسل “الليلة والواحدة فِيْها” “النجم الأكبر الذي عملت معه بجدية، فنيًا وبشريًا، وأنا مسئولة عَنّْه. ماذا قال. وأضافت “عملت مع العديد من النجوم يا زينة لا تعلم أنها نجمة وهذه الحكاية نادرة جدا ولا وجود لها”.

وأكدت سماح أنور أن زينة تعامل الجميع بأناقة وتتأكد من أن الطاقم مرتاح تمامًا، وعلقت “إنها فِيْ موقع التصوير إلا بمفردها ولا تعاملها معاملة رعونة”.

دعم مع الملحقات

وتحدثت الفنانة المصرية، خلال لقائها بالإعلام، عَنّْ موقف الفنانة زينة، خلال مشاهد تصوير أحد كواليس مسلسل “الليل والواحد فِيْه”، وقالت “كنا نصور فِيْ الشتاء، مع هبوب العاصفة، وكانت درجة حرارتها 41. بالنسبة لها، وهِيْ تموت أمامنا، لن أجدها أبدًا “.

رفضت سماح أنور فكرة اعتزالها التمثيل وشددت على أنها تسعى لاختيار وظيفتها بعد مسيرتها الفنية المزدحمة، وهذا ما حدث عَنّْدما شاركت فِيْ مسلسل “الليل والليل فِيْه” قائلة “سعيد جدا”. وكانت ردود الفعل فورية “.

أثار المسلسل جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ الأيام الأخيرة، وانقسمت الآراء بشدة بين الجمهُور، بسبب جرأة موضوعه، حيث تناول المسلسل بشكل واضح أزمات الخيانة الزوجية.

وعلقت سماح أنور على هذا بقولها “حسب عقل المشاهد، لكل شخص رأي، والرأي مثل الإنسان.

الليلة ومن بداخلها

ودور أحداث مسلسل “الليل والواحد فِيْها” حول مصممة ديكور اسمها (رشا) وتمثله زينة متزوجة من محمد شاهِيْن فِيْ دور رجل أعمال اسمه “أيمن”، ولها طفلين معه، لكن فتور علاقتهما فِيْ الأشهر الأخيرة، ثم اتضح أنه يخون زوجته، بينما تجد نفسها فِيْ نفس الموقف مع شخص تلتقي به فِيْ جلسات العلاج النفسي. -لاو (سماح أنور) تزورها ثم يعود زوجها من السفر وصديقها بالداخل.

وعلى الصعيد الشخصي قالت سماح أنور إنها اختارت الصمت وعدم التعليق على خبر علاقتها الغرامية مع المرحوم سمير صبري. قالت هذه حاجة شخصية.